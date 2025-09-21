Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου

Η «Αλήθεια» στεγάζει το κύριο της θέμα κάτω από τον τίτλο «Αποφασισμένος αλλά παροπλισμένος ο Γκουτέρες» που γράφει ότι ο ΟΗΕ αδυνατεί να λύσει το Κυπριακό γιατί το ΣΑ ανέθεσε στον ΓΓ του ΟΗΕ αποστολή καλών υπηρεσιών και ότι επικρατεί αισιοδοξία στη Λευκωσία για ένα ταξίδι μηδενικής σημασίας. Αναφέρεται σε άλλο θέμα στο πολιτειακό μοντέλο του Προέδρου της Δημοκρατίας κάνοντας λόγο για «σχέδιο λεηλασίας, διάλυσης και κυριαρχίας». Σε άλλο ρεπορτάζ η «Α» αναφέρει ότι επικράτησε χάος στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια λόγω κυβερνοεπίθεσης.

«Το μεγάλο φιάσκο για το φυσικό αέριο» είναι ο τίτλος του κυρίου θέματος του «Πολίτη» που γράφει για «25 χρόνια ολιγωρίας ερασιτεχνικών χειρισμών, κακοδιαχείρισης και ίσως διαφθοράς». Σε άλλο θέμα αναφέρεται στο διορισμό της Μαρίας Χριστοφίδου στη θέση της Επιτρόπου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Φιλοξενεί αλλού συνέντευξη της Επιτρόπου Ισότητας σε σχέση με τη γυναικεία εκπροσώπηση στις Βουλευτικές και γράφει ότι έχει ήδη ξεκινήσει σειρά επαφών με τους αρχηγούς των κομμάτων.

Ο «Φιλελεύθερος» τιτλοφορεί το κύριό του θέμα «Παιγνίδια φωτιάς από την Τουρκία» αναφέροντας ότι η Άγκυρα ακολουθεί τακτική έντασης για «είσπραξη» υποχωρήσεων και ότι σε ότι αφορά το Κυπριακό η συνάντηση της Νέας Υόρκης είναι χαμηλών προσδοκιών και μικρής διάρκειας. Αναφέρει σε άλλο θέμα ότι στα κατεχόμενα επικρατεί «πόλεμος» για τους αριθμούς των εποίκων και των Τ/κ ενόψει της «εκλογικής διαδικασίας» τον Οκτώβριο. Ο «Φ» προβάλλει συνέντευξη του Υπουργού Εσωτερικών στις εσωτερικές του σελίδες στην οποία αναφέρεται στο σχέδιο της κυβέρνησης για προσιτή στέγη.

Η «Χαραυγή» στεγάζει το κύριό της θέμα κάτω από τον τίτλο «Δίκαιο φορολογικό σύστημα προτείνει το ΑΚΕΛ» αναφέροντας ότι η πρότασή του έχει σαφή κοινωνικό προσανατολισμό. Προβάλλει σε άλλο θέμα τη θέση του ΑΚΕΛ ότι η νομοθεσία για τις διαδηλώσεις ήταν και είναι ένα χτύπημα στις δημοκρατικές ελευθερίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα και ότι μόνη επιλογή είναι να καταργηθεί. Η "Χ" σε άλλο ρεπορτάζ γράφει για τις αντιδράσεις αγροτικών οργανώσεων για την μεταφορά μέρους του Τμήματος Δασών στο Υπουργείο Εσωτερικών για σκοπούς συντονισμού της πυρόσβεσης.

Η αγγλόγλωσση ''Sunday Mail' φέρει τίτλο στο κύριό της θέμα "Λαθρεμπόριο δια μέσου της διαχωριστικής γραμμής στην Κύπρο" και γράφει για το λαθρεμπόριο προϊόντων που ανέκαθεν έφερε κέρδη παραθέτοντας στοιχεία από τον εκπρόσωπο Τύπου των Τελωνείων. Σε άλλο θέμα προβάλλει το χάος σε ευρωπαϊκά αεροδρόμια εξαιτίας της κυβερνοεπίθεσης. Γράφει επίσης ότι το παιγνίδι του Bridge παίζεται στην Κύπρο εδώ και ένα αιώνα.

Η εβδομαδιαία "Καθημερινή της Κυριακής" με τίτλο "Αγκάθια στον δρόμο του Προεδρικού" αναφέρει στο κύριό της θέμα ότι η ΑΤΑ και η μεταρρύθμιση της νομικής και ελεγκτικής υπηρεσίας φέρνουν αντιδράσεις. Σε άλλο θέμα γράφει ότι κάτι περισσότερ από μία εβδομάδα απομένει για ληφθεί απόφαση από τις ΗΠΑ ένταξης της Κύπρου στο πρόγραμμα που επιτρέπει ταξίδια στη χώρα χωρίς βίζα. Φιλοξενεί επίσης συνέντευξη της Χριστιάνας Ερωτοκρίτου αναπληρώτριας Προέδρου του ΔΗΚΟ, η οποία αναφέρει ότι ένας ανασχηματισμός θα βοηθούσε την Κυβέρνηση.

Η "Σημερινής της Κυριακής" τιτλοφορεί το κύριό της θέμα "Ταφόπλακα στην εστίαση το νέο νομοσχέδιο" και αναφέρεται στις αντιδράσεις διαφόρων εμπλεκομένων. Προβάλλει σε άλλο θέμα την μεταφορά στην Κύπρο ισραηλινού πυραυλικού συστήματος και τη σημασία του. Γράφει σε άλλο θέμα ότι οι σχέσεις Προεδρικού - Πινδάρου δοκιμάζονται ξανά μετά το διορισμό της Μαρίας Χριστοφίδου, στελέχους του ΔΗΣΥ στη θέση Επιτρόπου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.