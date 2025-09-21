Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΠρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου

 21.09.2025 - 11:38
Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου

Οι διαχρονικοί σχεδιασμοί για το φυσικό αέριο και τα επόμενα βήματα, το σχέδιο για το στεγαστικό και πόσοι επωφελούνται, το ν/σ για την εστίαση και οι αντιδράσεις των εμπλεκομένων, θέματα φορολογικής μεταρρύθμισης, οι κινήσεις της Άγκυρας και τι επιδιώκει με υποχωρήσεις άλλων παικτών, το Κυπριακό ενόψει τριμερούς, οι διεργασίες για ΑΤΑ και τα ν/σ για τη νομική και ελεγκτική υπηρεσία και το λαθρεμπόριο από κατεχόμενα, προβάλλονται στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα.

Η «Αλήθεια» στεγάζει το κύριο της θέμα κάτω από τον τίτλο «Αποφασισμένος αλλά παροπλισμένος ο Γκουτέρες» που γράφει ότι ο ΟΗΕ αδυνατεί να λύσει το Κυπριακό γιατί το ΣΑ ανέθεσε στον ΓΓ του ΟΗΕ αποστολή καλών υπηρεσιών και ότι επικρατεί αισιοδοξία στη Λευκωσία για ένα ταξίδι μηδενικής σημασίας. Αναφέρεται σε άλλο θέμα στο πολιτειακό μοντέλο του Προέδρου της Δημοκρατίας κάνοντας λόγο για «σχέδιο λεηλασίας, διάλυσης και κυριαρχίας». Σε άλλο ρεπορτάζ η «Α» αναφέρει ότι επικράτησε χάος στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια λόγω κυβερνοεπίθεσης.

«Το μεγάλο φιάσκο για το φυσικό αέριο» είναι ο τίτλος του κυρίου θέματος του «Πολίτη» που γράφει για «25 χρόνια ολιγωρίας ερασιτεχνικών χειρισμών, κακοδιαχείρισης και ίσως διαφθοράς». Σε άλλο θέμα αναφέρεται στο διορισμό της Μαρίας Χριστοφίδου στη θέση της Επιτρόπου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Φιλοξενεί αλλού συνέντευξη της Επιτρόπου Ισότητας σε σχέση με τη γυναικεία εκπροσώπηση στις Βουλευτικές και γράφει ότι έχει ήδη ξεκινήσει σειρά επαφών με τους αρχηγούς των κομμάτων.

Ο «Φιλελεύθερος» τιτλοφορεί  το κύριό του θέμα «Παιγνίδια φωτιάς από την Τουρκία» αναφέροντας ότι η Άγκυρα ακολουθεί τακτική έντασης για «είσπραξη» υποχωρήσεων και ότι σε ότι αφορά το Κυπριακό η συνάντηση της Νέας Υόρκης είναι χαμηλών προσδοκιών και μικρής διάρκειας. Αναφέρει σε άλλο θέμα ότι στα κατεχόμενα επικρατεί «πόλεμος» για τους αριθμούς των εποίκων και των Τ/κ ενόψει της «εκλογικής διαδικασίας» τον Οκτώβριο. Ο «Φ» προβάλλει συνέντευξη του Υπουργού Εσωτερικών στις εσωτερικές του σελίδες στην οποία αναφέρεται στο σχέδιο της κυβέρνησης για προσιτή στέγη.

Η «Χαραυγή» στεγάζει το κύριό της θέμα κάτω από τον τίτλο «Δίκαιο φορολογικό σύστημα προτείνει το ΑΚΕΛ» αναφέροντας ότι η πρότασή του έχει σαφή κοινωνικό προσανατολισμό. Προβάλλει σε άλλο θέμα τη θέση του ΑΚΕΛ ότι η νομοθεσία για τις διαδηλώσεις  ήταν και είναι ένα χτύπημα στις δημοκρατικές ελευθερίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα και ότι μόνη επιλογή είναι να καταργηθεί. Η "Χ" σε άλλο ρεπορτάζ γράφει για τις αντιδράσεις αγροτικών οργανώσεων για την μεταφορά μέρους του Τμήματος Δασών στο Υπουργείο Εσωτερικών για σκοπούς συντονισμού της πυρόσβεσης.

Η αγγλόγλωσση ''Sunday Mail' φέρει τίτλο στο κύριό της θέμα "Λαθρεμπόριο δια μέσου της διαχωριστικής γραμμής στην Κύπρο" και γράφει για το λαθρεμπόριο προϊόντων που ανέκαθεν έφερε κέρδη παραθέτοντας στοιχεία από τον εκπρόσωπο Τύπου των Τελωνείων. Σε άλλο θέμα προβάλλει το χάος σε ευρωπαϊκά αεροδρόμια εξαιτίας της κυβερνοεπίθεσης. Γράφει επίσης ότι το παιγνίδι του Bridge παίζεται στην Κύπρο εδώ και ένα αιώνα.

Η εβδομαδιαία "Καθημερινή της Κυριακής" με τίτλο "Αγκάθια στον δρόμο του Προεδρικού" αναφέρει στο κύριό της θέμα ότι η ΑΤΑ και η μεταρρύθμιση της νομικής και ελεγκτικής υπηρεσίας φέρνουν αντιδράσεις. Σε άλλο θέμα γράφει ότι κάτι περισσότερ από μία εβδομάδα απομένει για ληφθεί απόφαση από τις ΗΠΑ ένταξης της Κύπρου στο πρόγραμμα που επιτρέπει ταξίδια στη χώρα χωρίς βίζα. Φιλοξενεί επίσης συνέντευξη της Χριστιάνας Ερωτοκρίτου αναπληρώτριας Προέδρου του ΔΗΚΟ, η οποία αναφέρει ότι ένας ανασχηματισμός θα βοηθούσε την Κυβέρνηση. 

Η "Σημερινής της Κυριακής" τιτλοφορεί το κύριό της θέμα "Ταφόπλακα στην εστίαση το νέο νομοσχέδιο" και αναφέρεται στις αντιδράσεις διαφόρων εμπλεκομένων. Προβάλλει σε άλλο θέμα την μεταφορά στην Κύπρο ισραηλινού πυραυλικού συστήματος και τη σημασία του. Γράφει σε άλλο θέμα ότι οι σχέσεις Προεδρικού - Πινδάρου δοκιμάζονται ξανά μετά το διορισμό της Μαρίας Χριστοφίδου, στελέχους του ΔΗΣΥ στη θέση Επιτρόπου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠτΔ στο «Τ»: Η σχέση με τον Αβέρωφ Νεοφύτου που λίγοι ξέρουν – Η συνάντηση στο Προεδρικό και η «αθέτηση» των συμφωνηθέντων
Διάρρηξη με… λάφυρα όπλα στη Λάρνακα - Bρέθηκαν σε απίθανο σημείο - Χειροπέδες σε 21χρονο
Εσύ το ‘ξερες; H Κύπρος εξάγει πυροσβεστήρες και… αλάτι στον Καναδά, και μάλιστα με μεγάλη επιτυχία
Κάπνισμα στην ΕΕ: Οι χώρες με τα ψηλότερα ποσοστά – Σε ποιες κρατάνε τα σκήπτρα οι γυναίκες; - Η θέση της Κύπρου
Τι περιλαμβάνει το καιρικό «μενού» σήμερα - Μέχρι πότε θα κρατήσουν οι ζέστες;
Τραγωδία δίχως τέλος στη Γάζα: Γιατρός στα επείγοντα παρέλαβε νεκρούς τον αδερφό και τη νύφη του
Τριμερής Γκουτέρες - Χριστοδουλίδη - Τατάρ στη Νέα Υόρκη: Προς μια επανεκκίνηση ή ακόμη ένας κύκλος στασιμότητας στο Κυπριακό

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Εφιάλτης με ρόπαλα και μαχαίρια: Συνελήφθη 25χρονος για την άγρια εισβολή στον Στρόβολο

 21.09.2025 - 10:18
Επόμενο άρθρο

Λοΐζου: Τα χρήματα που θα πάρει η Ομόνοια και οι ΑΠΟΛΑΒΕΣ του στη Χάποελ

 21.09.2025 - 11:25
VIDEO: Αποκαλυπτικός ο ΠτΔ στο «Τ» – Η απάντηση στους επικριτές του, η πρόβλεψη για τις βουλευτικές του 2026 και το μήνυμα στην κοινωνία

VIDEO: Αποκαλυπτικός ο ΠτΔ στο «Τ» – Η απάντηση στους επικριτές του, η πρόβλεψη για τις βουλευτικές του 2026 και το μήνυμα στην κοινωνία

Σε μια πορεία από το Προεδρικό Μέγαρο μέχρι την Πάφο, ο Νίκος Χριστοδουλίδης ανοίγει τις πόρτες του προεδρικού οχήματος για πρώτη φορά σε Μέσο Ενημέρωσης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

VIDEO: Αποκαλυπτικός ο ΠτΔ στο «Τ» – Η απάντηση στους επικριτές του, η πρόβλεψη για τις βουλευτικές του 2026 και το μήνυμα στην κοινωνία

VIDEO: Αποκαλυπτικός ο ΠτΔ στο «Τ» – Η απάντηση στους επικριτές του, η πρόβλεψη για τις βουλευτικές του 2026 και το μήνυμα στην κοινωνία

  •  21.09.2025 - 07:24
Τριμερής Γκουτέρες - Χριστοδουλίδη - Τατάρ στη Νέα Υόρκη: Προς μια επανεκκίνηση ή ακόμη ένας κύκλος στασιμότητας στο Κυπριακό

Τριμερής Γκουτέρες - Χριστοδουλίδη - Τατάρ στη Νέα Υόρκη: Προς μια επανεκκίνηση ή ακόμη ένας κύκλος στασιμότητας στο Κυπριακό

  •  21.09.2025 - 07:20
Η σκληρή απάντηση του ΔΗΣΥ στο ΑΚΕΛ για τα αντισημιτικά συνθήματα

Η σκληρή απάντηση του ΔΗΣΥ στο ΑΚΕΛ για τα αντισημιτικά συνθήματα

  •  21.09.2025 - 12:02
Κάπνισμα στην ΕΕ: Οι χώρες με τα ψηλότερα ποσοστά – Σε ποιες κρατάνε τα σκήπτρα οι γυναίκες; - Η θέση της Κύπρου

Κάπνισμα στην ΕΕ: Οι χώρες με τα ψηλότερα ποσοστά – Σε ποιες κρατάνε τα σκήπτρα οι γυναίκες; - Η θέση της Κύπρου

  •  21.09.2025 - 07:28
Ο πιο γλυκός νέος κάτοικος της Αθαλάσσας: Δείτε το νεογέννητο γαϊδουράκι - Του έδωσαν και όνομα - Φωτογραφίες

Ο πιο γλυκός νέος κάτοικος της Αθαλάσσας: Δείτε το νεογέννητο γαϊδουράκι - Του έδωσαν και όνομα - Φωτογραφίες

  •  21.09.2025 - 11:17
Ζει με το ενοίκιο και ένα μεροκάματο: Μητέρα μόνη με παιδί χρειάζεται τρόφιμα και ρούχα στη Λευκωσία

Ζει με το ενοίκιο και ένα μεροκάματο: Μητέρα μόνη με παιδί χρειάζεται τρόφιμα και ρούχα στη Λευκωσία

  •  21.09.2025 - 09:14
Εσύ το ‘ξερες; H Κύπρος εξάγει πυροσβεστήρες και… αλάτι στον Καναδά, και μάλιστα με μεγάλη επιτυχία

Εσύ το ‘ξερες; H Κύπρος εξάγει πυροσβεστήρες και… αλάτι στον Καναδά, και μάλιστα με μεγάλη επιτυχία

  •  21.09.2025 - 07:30
VIDEO: Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Μια διαφορετική «πτυχή» της καθημερινότητας - Τι τον χαλαρώνει και τον ξεκουράζει – Πώς περνά τον χρόνο του στο αυτοκίνητο

VIDEO: Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Μια διαφορετική «πτυχή» της καθημερινότητας - Τι τον χαλαρώνει και τον ξεκουράζει – Πώς περνά τον χρόνο του στο αυτοκίνητο

  •  21.09.2025 - 07:27

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα