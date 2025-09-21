Η κρίση στην ελληνική κτηνοτροφία χτυπά την πόρτα της Κύπρου – Ψάχνουν εναλλακτικές για ενίσχυση της παραγωγής

Σε ρεπορτάζ του Alpha Κύπρου και της δημοσιογράφου Κλειούς Βούρκου, ο πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Κρεοπωλών, Κώστας Λειβαδιώτης, ανέφερε πως προς το παρόν δεν γίνονται εισαγωγές, ενώ υπάρχει επάρκεια σε τοπικά αρνιά και ρίφια. Τόνισε ωστόσο ότι, σε περίπτωση παράτασης της κρίσης, θα χρειαστούν εναλλακτικές όπως εισαγωγές από άλλες βαλκανικές χώρες ή ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής.

Οι τιμές των κρεάτων αναμένεται να δεχθούν νέες πιέσεις, καθώς οι απώλειες στην Ελλάδα θα επηρεάσουν τόσο το κρέας όσο και το γάλα. Ήδη τα τελευταία δύο χρόνια οι τιμές στην Κύπρο έχουν αυξηθεί κατά 50% με 60%.