Η κρίση στην ελληνική κτηνοτροφία χτυπά την πόρτα της Κύπρου – Ψάχνουν εναλλακτικές για ενίσχυση της παραγωγής
Η κρίση στην ελληνική κτηνοτροφία χτυπά την πόρτα της Κύπρου – Ψάχνουν εναλλακτικές για ενίσχυση της παραγωγής

 21.09.2025 - 21:42
Επιπτώσεις και στην Κύπρο, αναμένεται να έχει η εξάπλωση της ευλογιάς αιγοπροβάτων στην Ελλάδα, που ήδη προκάλεσε απώλειες άνω των 300.000 ζώων, καθώς οι εισαγωγές αρνιών από την Ελλάδα πραγματοποιούνται κάθε χρόνο από τον Νοέμβριο έως τον Ιούνιο.

Σε ρεπορτάζ του Alpha Κύπρου και της δημοσιογράφου Κλειούς Βούρκου, ο πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Κρεοπωλών, Κώστας Λειβαδιώτης, ανέφερε πως προς το παρόν δεν γίνονται εισαγωγές, ενώ υπάρχει επάρκεια σε τοπικά αρνιά και ρίφια. Τόνισε ωστόσο ότι, σε περίπτωση παράτασης της κρίσης, θα χρειαστούν εναλλακτικές όπως εισαγωγές από άλλες βαλκανικές χώρες ή ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής.

Οι τιμές των κρεάτων αναμένεται να δεχθούν νέες πιέσεις, καθώς οι απώλειες στην Ελλάδα θα επηρεάσουν τόσο το κρέας όσο και το γάλα. Ήδη τα τελευταία δύο χρόνια οι τιμές στην Κύπρο έχουν αυξηθεί κατά 50% με 60%.

VIDEO: Αποκαλυπτικός ο ΠτΔ στο «Τ» – Η απάντηση στους επικριτές του, η πρόβλεψη για τις βουλευτικές του 2026 και το μήνυμα στην κοινωνία

VIDEO: Αποκαλυπτικός ο ΠτΔ στο «Τ» – Η απάντηση στους επικριτές του, η πρόβλεψη για τις βουλευτικές του 2026 και το μήνυμα στην κοινωνία

Σε μια πορεία από το Προεδρικό Μέγαρο μέχρι την Πάφο, ο Νίκος Χριστοδουλίδης ανοίγει τις πόρτες του προεδρικού οχήματος για πρώτη φορά σε Μέσο Ενημέρωσης.

