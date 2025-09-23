Αδιανόητο: Παιδιά στη Λευκωσία περιφέρονται σαν «πινγκ πονγκ» επειδή το σχολείο έμεινε χωρίς ρεύμα

Σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του αντιμετωπίζει εδώ και αρκετές ημέρες το Δημοτικό Σχολείο Αγίου Αντωνίου στη Λευκωσία, το οποίο παραμένει χωρίς ηλεκτροδότηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Τ», στο σχολείο όπου φοιτούν περισσότεροι από εκατό μαθητές, αναγκάζονται καθημερινά, μαζί με τους δασκάλους τους , να εγκαταλείπουν τις αίθουσες και να μεταφέρονται αλλού για να συνεχίσουν το μάθημά τους.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η μεταφορά των παιδιών σε γειτονικό σχολείο γίνεται με τα πόδια, με τους μικρούς μαθητές να περπατούν περίπου δέκα λεπτά κάτω από τον καυτό ήλιο. Αντίθετα, όταν πρόκειται για εκδρομές, μισθώνεται λεωφορείο για να τους μεταφέρει. Η εικόνα αυτή έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία, καθώς μαθητές και εκπαιδευτικοί βρίσκονται σε μόνιμη ταλαιπωρία, αδυνατώντας να διδάξουν και να καλύψουν την ύλη.

Τα προβλήματα ξεκίνησαν την περασμένη Τετάρτη με τις πρώτες αυξομειώσεις στην παροχή ρεύματος. Την επόμενη μέρα το σχολείο έμεινε εντελώς χωρίς ηλεκτροδότηση, με αποτέλεσμα να καταστραφούν υπολογιστές, κλιματιστικά, φωτοτυπικές και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές. Πληροφορίες κάνουν λόγο για πιθανή αδυναμία του φορτίου να «σηκώσει» τη λειτουργία των κλιματιστικών, γεγονός που φαίνεται να επιβάρυνε το δίκτυο και να οδήγησε στη βλάβη.

Μαθητές και δάσκαλοι ζουν έναν πραγματικό εφιάλτη, βυθισμένοι σε συνεχή ταλαιπωρία και αβεβαιότητα. Η ανησυχία είναι έκδηλη, τόσο για την ασφάλεια των παιδιών μέσα σε χώρους που δεν πληρούν βασικές προϋποθέσεις, όσο και για το ίδιο το εκπαιδευτικό έργο που μένει μετέωρο. Το ερώτημα που πλανάται πλέον είναι αν –και κυρίως πότε– οι αίθουσες του σχολείου θα είναι έτοιμες να υποδεχθούν ξανά με ασφάλεια τους μαθητές.