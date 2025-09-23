Ecommbx
Συνάντηση ΠτΔ-Μητσοτάκη: Τα είπαν στη Νέα Υόρκη – Στο «τραπέζι» ηλεκτρική διασύνδεση και Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ - Δείτε φωτογραφίες
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση ΠτΔ-Μητσοτάκη: Τα είπαν στη Νέα Υόρκη – Στο «τραπέζι» ηλεκτρική διασύνδεση και Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ - Δείτε φωτογραφίες

 23.09.2025 - 18:25
Συνάντηση ΠτΔ-Μητσοτάκη: Τα είπαν στη Νέα Υόρκη – Στο «τραπέζι» ηλεκτρική διασύνδεση και Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ - Δείτε φωτογραφίες

Γύρω στις 18:20 άρχισε η συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, Κυριάκο Μητσοτάκη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Συνάντηση Χριστοδουλίδη – Μαντμπούλι: Ενέργεια, Κυπριακό και περιφερειακή σταθερότητα στο επίκεντρο

Κοινή δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού της Ελλάδας

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο Έλληνας Πρωθυπουργός πραγματοποίησαν συνάντηση στο πλαίσιο της 80ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης επαναβεβαιώθηκαν οι άριστες διμερείς σχέσεις ενώ ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ενημέρωσε τον Έλληνα Πρωθυπουργό για τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συζήτησαν οι θεματικές που θα τεθούν στην επικείμενη Διακυβερνητική Σύνοδο Κύπρου-Ελλάδας που θα πραγματοποιηθεί τον ερχόμενο Νοέμβριο στην Ελλάδα.

Σε σχέση με το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου επανέλαβαν ότι οι δύο κυβερνήσεις παραμείνουν απολύτως προσηλωμένες προς την υλοποίηση αυτού του έργου στρατηγικής σημασίας, όπως επίσης και η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου οι οποίοι είναι πλήρως ενήμεροι και στηρίζουν την υλοποίηση του έργου.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημέρωσε τον Έλληνα Πρωθυπουργό για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό και ειδικότερα για την κοινή συνάντηση με τον τουρκοκύπριο ηγέτη που θα πραγματοποιηθεί υπό τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ στις 27 Σεπτεμβρίου.

Δείτε φωτογραφίες

