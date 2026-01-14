«Απογοήτευση» ΥΠΕΞ για τήρηση ίσων αποστάσεων στις εκθέσεις ΓΓ των ΗΕ

Αναφορικά με τις Εκθέσεις του ΓΓ του ΟΗΕ προς το Συμβούλιο Ασφαλείας για τις Καλές Υπηρεσίες του και την ΟΥΝΦΙΚΥΠ το Υπουργείο Εξωτερικών καλωσορίζει την επαναδιατυπωμένη δέσμευση του Γενικού Γραμματέα να συνεχίσει τις προσπάθειές του για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, με στόχο την επίτευξη βιώσιμης και περιεκτικής λύσης, στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου και των σχετικών Ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

«Συμμεριζόμαστε την ικανοποίηση του Γενικού Γραμματέα και τη σημασία που αποδίδει στο γεγονός ότι, για πρώτη φορά μετά από πέντε χρόνια, διεξήχθησαν ουσιαστικές συζητήσεις επί θεμελιωδών πτυχών του Κυπριακού», αναφέρεται.

«Μόνο μέσω της διεξαγωγής τέτοιας συζήτησης επί όλων των θεμελιωδών πτυχών του Κυπριακού μπορεί να επιτευχθεί ουσιαστική πρόοδος», προστίθεται. Προσβλέπουμε στην υλοποίηση των συμφωνηθέντων και την πραγματοποίηση νέας διευρυμένης συνάντησης υπό την αιγίδα του Γενικού Γραμματέα ΟΗΕ με σκοπό την επανέναρξη των συνομιλιών από το σημείο που έμειναν στο Crans-Montana, το συντομότερο, αναφέρει το Υπουργείο.

Σημειώνει ακόμη ότι η Κυβέρνηση «συμμερίζεται πλήρως» την ανησυχία που διατυπώνει εκ νέου ο Γενικός Γραμματέας για την κατάσταση στην περίκλειστη περιοχή των Βαρωσίων, για την οποία, επαναλαμβάνεται, ότι αποκλειστική ευθύνη φέρει η Τουρκία και αξιώνεται η πλήρης συμμόρφωση της Άγκυρας με τα Ψηφίσματα 550 (1984), 789 (1992) και 2771 (2025) του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Το Υπουργείο Εξωτερικών σημειώνει την «ανησυχία» του για το γεγονός ότι στην Έκθεση για την UNFICYP συνεχίζουν να καταγράφονται παραβιάσεις του κατοχικού στρατού στη νεκρή ζώνη και πλησίον αυτής, ειδικότερα στην περιοχή Δένειας.

Ταυτόχρονα, όμως, εκφράζει την απογοήτευσή του, «για τη διαχρονική τάση των Ηνωμένων Εθνών (HE) για τήρηση ίσων αποστάσεων, η οποία έχει ως αποτέλεσμα την αποτύπωση μίας αποσπασματικής και ανακριβούς εικόνας για τις πραγματικότητες επί του εδάφους ως αυτές απορρέουν από την τουρκική κατοχή και τη μεθοδολογία που ακολουθούν οι κατοχικές δυνάμεις, υπονομεύοντας την προσπάθεια δημιουργίας κλίματος εμπιστοσύνης», σημειώνεται.

Το Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει ακόμη ότι «σέβεται και αποδίδει μεγάλη σημασία στον ρόλο που οφείλει να διαδραματίζει η UNFICYP, σύμφωνα με τους όρους εντολής της, για τη διασφάλιση ομαλών συνθηκών διαβίωσης, σεβασμού και απρόσκοπτης ενάσκησης των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων και της ανάπτυξης αστικής δραστηριότητας στη νεκρή ζώνη».

«Προσβλέπουμε στη συνέχιση της στενής συνεργασίας και του συντονισμού μας με την Ειρηνευτική Δύναμη προς την κατεύθυνση αυτή, συμβάλλοντας έτσι έμπρακτα στην προσπάθεια οικοδόμησης εμπιστοσύνης μεταξύ των πολιτών», προστίθεται.

Ως προς την ανθρωπιστική πτυχή των όρων εντολής της Ειρηνευτικής Δύναμης, το Υπουργείο Εξωτερικών υπενθυμίζει επίσης τους ανθρωπιστικούς όρους εντολής της Ειρηνευτικής Δύναμης, «καθώς και την ανάγκη σαφέστερης καταγραφής και ανάδειξης των ευθυνών της Τουρκίας σε σχέση με τις συνθήκες διαβίωσης των εγκλωβισμένων, όπως και στο θέμα των αγνοουμένων».

Το Υπουργείο Εξωτερικών επαναβεβαιώνει τη δέσμευσή του για συνεχή συνεργασία και στενό συντονισμό με την Ειρηνευτική Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο, για την αποτελεσματική εφαρμογή των όρων εντολής της και με τελικό στόχο την επίτευξη συνολικής και δίκαιης λύσης του Κυπριακού στη βάση των σχετικών Ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.