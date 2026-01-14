Yπ.Γεωργίας: Η συμφωνία Mercosur επιτρέπει βελτίωση εξαγωγικών ευκαιριών κυπριακών προϊόντων

Οι Βουλευτές αλλά και οι αγροτικές οργανώσεις έθεσαν σειρά ερωτημάτων και ανησυχιών σε σχέση με τη συμφωνία που αφορούν, μεταξύ άλλων, θέματα αθέμιτου ανταγωνισμού κατά των κυπριακών προϊόντων, κατά πόσον υπάρχει η ίδια διαδικασία ελέγχων με τα ευρωπαϊκά γεωργικά προϊόντα για τα προϊόντα των χωρών της Λατινικής Αμερικής σε σχέση με τα όρια των φυτοφαρμάκων, εκφράζοντας ταυτόχρονα ανησυχίες ότι θα θυματοποιηθεί ο κυπριακός πρωτογενής τομέας και η παραγωγή κυπριακών προϊόντων, ενώ παράλληλα δεν θα είναι φθηνότερα από τα κυπριακά, τα προϊόντα που θα εισάγονται από τις χώρες της Λατινικής Αμερικής.

«Οι ανησυχίες είναι ανησυχίες τις οποίες έχουμε μεταφέρει και έχουμε ζητήσει να γίνουν συγκεκριμένα βήματα τα οποία έχουν κατατεθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή», υπογράμμισε η Υπουργός Γεωργίας.

Η κ. Παναγιώτου πρόσθεσε ότι η Κύπρος υποστήριξε σθεναρά τη διασφάλιση της ανθεκτικότητας και της ευρωπαϊκής γεωργίας, την προστασία των παραγωγών από αθέμιτων ανταγωνισμών και την ανάγκη συμμόρφωσης όλων των εισαγόμενων προϊόντων με τα ευρωπαϊκά πρότυπα παραγωγής.

Στην πρώτη παρουσία του στην Επιτροπή Γεωργίας, ο νέος Υπουργός Υγείας Νεόφυτος Χαραλαμπίδης διαβεβαίωσε ότι «δεν είναι σε καμία περίπτωση η πρόθεση μας να διακινδυνεύσουμε με οποιονδήποτε τρόπο την υγεία του κόσμου» και πρόσθεσε ότι «οι υγειονομικές υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας εντέλλονται για τον έλεγχο των τροφίμων μη ζωϊκής προέλευσης που εισάγονται στην Κυπριακή Δημοκρατία».

«Αυτός ο έλεγχος γίνεται στο στάδιο της εισαγωγής σε ό,τι αφορά στις τρίτες και άλλες χώρες από την ΕΕ», ανέφερε και πρόσθεσε ότι επί τούτου υπάρχει σχετικός ευρωπαϊκός κανονισμός που προβλέπει σχετικά.

Αυτό, σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας, θα ισχύσει και σε περίπτωση που αυτή η συμφωνία ολοκληρωθεί και υπογραφεί και σε ό,τι αφορά στις χώρες που περιλαμβάνονται στη συμφωνία Mercosur «χωρίς καμία έκπτωση/εξαίρεση σε ό,τι αφορά το επίπεδο των ελέγχων που θα γίνονται».

Η Επιτροπή αποφάσισε να συνεδριάσει εκ νέου για το θέμα την ερχόμενη εβδομάδα στην παρουσία του Υπουργού Εμπορίου, ο οποίος ενώ καλέστηκε δεν μπόρεσε να παραστεί λόγω άλλης ειλημμένης υποχρέωσης.

Επιπλέον, ο Υπουργός Υγείας είπε ότι υπάρχει ένας εκτελεστικός κανονισμός που σχετίζεται και με τον σχετικό ευρωπαϊκό κανονισμό για τους ελέγχους και οποίος «θεσπίζει και ειδικούς κανόνες για προσωρινή αύξηση των επισήμων ελέγχων σε περίπτωση που κριθεί έκτακτη ανάγκη, σε ό,τι αφορά την είσοδο από τρίτες χώρες στην ΕΕ».

Η κ. Παναγιώτου είπε ότι σε σχέση με τις ερωτήσεις για την χρήση φυτοφαρμάκων θα τοποθετηθεί γραπτώς σε ό,τι αφορά τους ελέγχους που κάνει το Τμήμα Γεωργίας και οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.

Ο ΓΓ ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου ζήτησε να ενημερωθεί πότε θα έχουμε τα τελικά κείμενα της συμφωνίας και κατά πόσον θα υπάρχει η ίδια διαδικασία ελέγχων για τα προϊόντα των χωρών της Λατινικής Αμερικής σε σχέση με τα όρια των φυτοφαρμάκων που είναι μηδενικά για τους Ευρωπαίους παραγωγούς και αν η συμφωνία θα περάσει από το κοινοβούλιο.

Απαντώντας ο Υπουργός Υγείας είπε ότι σε ό,τι αφορά τις τρίτες χώρες γίνεται έλεγχος κατά την είσοδο των προϊόντων, ενώ σε σχέση με τα φυτοφάρμακα ανέφερε ότι «οι υγειονομικές υπηρεσίες ελέγχουν κάθε εμπορική αποστολή από τρίτες χώρες και «ισχύουν οι ίδιοι κανονισμοί που ισχύουν σε ό,τι αφορά το πλαίσιο της ΕΕ».

«Άρα δεν υπάρχει διαφορετική συμπεριφορά για τις εισαγωγές που αφορούν αυτές τις χώρες», πρόσθεσε.

Ο κ. Χαραλαμπίδης είπε ότι κατά τα έτη 2023 – 2026 έχουν ελεγχθεί 378 εισαγωγές από την Βραζιλία που αφορούσαν χυμούς, αλκοολούχα ποτά και ρύζι, από την Αργεντινή 217 εισαγωγές, από την Ουρουγουάη 244 και την Παραγουάη 4 εισαγωγές.

«Σύμφωνα με την έρευνα που έγινε στο σύστημα ταχείας ενημέρωσης, μόνο μία περίπτωση υπήρξε το 2025 που απαγορεύτηκε» η εισαγωγή, πρόσθεσε.

Ο Διευθυντής του Τμήματος Γεωργίας Μάκης Αντωνιάδης είπε ότι το Τμήμα στα σημεία ελέγχου εισαγωγών από τρίτες χώρες διεξάγει καθολικό έλεγχο σε όλα τα φορτία που έρχονται και υπήρξαν περιπτώσεις που έχει καταστρέψει προϊόντα.

Η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας είπε ότι το κείμενο της Mercosur διασφαλίζει ότι οι ίδιοι έλεγχοι σε ζώα, φυτά και τρόφιμα πρέπει να γίνονται σε αυτά τα προϊόντα και πρόσθεσε ότι «υπάρχει νομοθετική υποχρέωση να γίνονται οι ίδιοι ακριβώς έλεγχοι» που γίνονται σε ευρωπαϊκά προϊόντα και σε προϊόντα που έρχονται από τρίτες χώρες.

Ο κ. Στεφάνου αναφέρθηκε σε «αθέμιτο ανταγωνισμό» και «κατάργηση της ισότιμης μεταχείρισης» με το να επιτρέπεται συγκεκριμένη απαγορευμένη ουσία στα προϊόντα που θα εισάγονται φθάνει να μην υπερβαίνει ένα όριο.

«Πέραν από τα υψηλά κόστη που έχουν οι Κύπριοι παραγωγοί βάζουμε ακόμη ένα παράγοντα αθέμιτου ανταγωνισμού», πρόσθεσε.

Η Υπουργός Γεωργίας είπε ότι αυτό που έθεσε ο κ. Στεφάνου ήταν ένα από τα αντικείμενα της 7ης Ιανουαρίου στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας το οποίο συμπρόεδρευσε και συγκάλεσε η Κυπριακή Προεδρία με τρεις αρμόδιους Ευρωπαϊκούς Επιτρόπους και πρόσθεσε ότι αυτό «το έχουμε θέσει στην Επιτροπή η οποία έχει ευήκοα ώτα».

Ανέφερε ότι «ο αρμόδιος Επίτροπος τοποθετήθηκε δημόσια και είπε πως οτιδήποτε απαγορεύεται στα εντός θα απαγορεύεται και σε αυτά που εισέρχονται και θα αγγίξω και τα MRS»

«Άρα η Επιτροπή έχει επιφυλαχθεί» και «θα τύχει περαιτέρω συζήτησης» το θέμα, ανέφερε και πρόσθεσε ότι στο πρώτο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας της Κυπριακής Προεδρίας στις 26 Ιανουαρίου «το έχουμε ως αντικείμενο συζήτησης».

Επίσης, ο κ. Στεφάνου ζήτησε να μάθει κατά πόσον έγινε μελέτη από την Κύπρο για τις επιπτώσεις που θα υπάρξουν στα κυπριακά προϊόντα από τη συμφωνία.

«Αν δεν έκανε μελέτη η Κυβέρνηση είναι αξιοκατάκριτη», πρόσθεσε.

Η Υπουργός Γεωργίας αναφέρθηκε σε μελέτη που υπάρχει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην οποία εστάλησαν εμπορικά στατιστικά στοιχεία της Κύπρου.

Εξάλλου, σε δηλώσεις μετά τη συνεδρία, η κ. Παναγιώτου είπε ότι η Κύπρος υποστήριξε σθεναρά τη διασφάλιση της ανθεκτικότητας και της ευρωπαϊκής γεωργίας, στην προστασία των παραγωγών από αθέμιτων ανταγωνισμών και την ανάγκη συμμόρφωσης όλων των εισαγόμενων προϊόντων με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Παράλληλα, ανέφερε ότι διασφαλίστηκε η πρόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ενίσχυση του προϋπολογισμού της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και η προστασία των προϊόντων γεωγραφικής ένδειξης που είναι στρατηγικής σημασίας για την κυπριακή ταυτότητα και εξωστρέφεια.

Συγκεκριμένα, η κ. Παναγιώτου είπε ότι «διασφαλίστηκε η διατήρηση ποσοστώσεων και ρητρών ασφαλείας για ευαίσθητα αγροτικά προϊόντα, όπως το Βόιον κρέας, τη ζάχαρη, το ρύζι, το μέλι και τα πουλερικά, η εισαγωγή μηχανισμών άμεσης αντίδρασης και monitoring για την αποτροπή αθέμιτης αύξησης εισαγωγών ή μείωση τιμών, ενίσχυση της προστασίας 350 ευρωπαϊκών προϊόντων γεωγραφικής ένδειξης μεταξύ αυτών τα παραδοσιακά προϊόν όπως είναι η κουμανταρία, το ούζο, η ζιβανία, το λουκούμι Γεροσκήπου και οι τοπική οίνοι, διασφάλιση της δυνατότητας αναθεώρησης του καταλόγου γεωγραφικών ενδείξεων, ώστε να μπορεί να προστεθεί το χαλλούμι, υποχρέωσης συμμόρφωσης των εισαγωγών προϊόντων με τα ευρωπαϊκά πρότυπα».

Είτε, όπως πρόσθεσε, «αυτά είναι περιβαλλοντικά, είτε υγείας, είτε ασφάλειας τροφίμων, εργασιακά δικαιώματα με ειδικό μηχανισμό ελέγχου και αμοιβαιότητας, εξαιρέσεις και μέτρα για μείωση του κόστους παραγωγής, όπως είναι η περίπτωση της εξαίρεσης συγκεκριμένων λιπασμάτων από επιπρόσθετους δασμούς, η ενίσχυση του προϋπολογισμού της ΚΑΠ κατά 20% ως χρηματοδοτική αντιστάθμιση».

«Η συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Mercosur επιτρέπει τη βελτίωση των εξαγωγικών ευκαιριών για τα κυπριακά αγροτικά προϊόντα με μια μείωση δασμών που σήμερα φτάνουν έως και το 55% και την προώθηση των αυθεντικών κυπριακών προϊόντων, ενισχύοντας την προστιθέμενη αξία και τη διεθνή αναγνώριση», υπογράμμισε.

Η Υπουργός Γεωργίας είπε ότι η Κύπρος, ως προεδρεύουσα χώρα του Συμβουλίου της ΕΕ, αναλαμβάνει το ρόλο του έντιμου διαμεσολαβητή, προωθώντας τον διάλογο και διασφαλίζοντας ότι θα ακουστούν όλες οι απόψεις σχετικά με τη συμφωνία.

«Στηρίζει ενεργά τις πρωτοβουλίες για επαρκή χρηματοδότηση της ΚΑΠ, αυστηρούς ελέγχους στα εισαγόμενα προϊόντα και προστασία της υγείας των καταναλωτών και του ανταγωνισμού», πρόσθεσε.

Ερωτηθείσα αν θα έπρεπε να ενημερωθούν επί της συμφωνίας οι άμεσα επηρεαζόμενοι, η κ. Παναγιώτου είπε ότι το Υπουργείο Εμπορίου έχει καταγράψει σειρά στοιχείων όπως έχει τοποθετηθεί στην Επιτροπή.

Πρόσθεσε πως αυτό το οποίο «έχουμε εμείς ενώπιων μας είναι την μελέτη την οποίαν έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με ειδικό κεφάλαιο για την Κύπρο και ποιος είναι ο αντίκτυπος σε ότι αφορά την Κύπρο».

«Αυτή η μελέτη είναι δημοσιευμένη και μπορεί να την βρει οποιοσδήποτε και στο διαδίκτυο», πρόσθεσε.

Αναφορικά με τις ανησυχίες που εξέφρασαν οι αγροτικές οργανώσεις, η κ. Παναγιώτου είπε ότι είναι ανησυχίες τις οποίες έχουμε αγγίξει πρωτίστως και ως Υπουργοί Γεωργίας, όπως είναι το θέμα του ανταγωνισμού και της διασφάλισης των Ευρωπαίων αγροτών και αγροτισών.

«Είναι κάτι το οποίο αποτελεί προτεραιότητα και για την Κυπριακή Προεδρία, αλλά και για μας», ανέφερε και πρόσθεσε πως «είναι για αυτόν το λόγο που στις 7 Ιανουαρίου έχει γίνει ειδική συνάντηση, την οποίαν έχω συγκαλέσει μαζί με τρεις αρμόδιους Επιτρόπους στις Βρυξέλλες, όπου εκεί είχαν έρθει όλοι οι Υπουργοί Γεωργίας και τέθηκαν όλα τα ζητήματα τα οποία ανησυχούν τον πρωτογενή τομέα όχι μόνο για τη συμφωνία της Mercosur αλλά και για άλλες ευρωπαϊκές. συμφωνίες με τρίτες χώρες».

Ανέφερε ότι αυτά τα ζητήματα είναι θέματα ανταγωνισμού, τα πρότυπα παραγωγής και άλλα.

Η Υπουργός Γεωργίας είπε ότι τις παραμονές αυτής της συνάντησης έχει σταλθεί συγκεκριμένη επιστολή από την Πρόεδρο της Επιτροπής προς τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη και στην Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπου «αναφέρεται ευθαρσώς το επιπλέον ποσό των 45 δισεκατομμυρίων της ΚΑΠ.

Πρόσθεσε ότι στη διάρκεια της συνάντησης της 7ης Ιανουαρίου τοποθετήθηκαν επί τάπητος τα θέματα που αφορούν τα λιπάσματα και τους δασμούς και τα ζητήματα που αφορούν τα πρότυπα παραγωγής και όχι μόνο.

Άρα οι ανησυχίες είναι ανησυχίες τις οποίες έχουμε μεταφέρει και έχουμε ζητήσει να γίνουν συγκεκριμένα βήματα τα οποία έχουν κατατεθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανέφερε.

Σε σχέση με την μη συμπερίληψη του χαλλουμιού στη συμφωνία, εκπρόσωπος του Υπουργείου Εμπορίου, μιλώντας εκ μέρους του αρμόδιου Υπουργού ο οποίος δεν μπόρεσε να παραστεί στη συνεδρία λόγω άλλης ειλημμένης υποχρέωσης, είπε ότι το χαλλούμι δεν περιλήφθηκε στη συμφωνία, αλλά υπάρχει σχετική ρήτρα ότι μπορεί να γίνει σε μεταγενέστερο στάδιο ως ένταξη νέων προϊόντων.

«Πρέπει να οριστικοποιηθούν οι διαδικασίες, να εφαρμοστεί η συμφωνία και ακολούθως να εφαρμοστούν τα άρθρα της», ανέφερε σε σχέση με το στάδιο ένταξης του χαλλουμιού.

Ενστάσεις από αγροτικές οργανώσεις, θα θέσουν το θέμα στην Ευρωβουλή

Ο ΓΓ του Παναγροτικού Συνδέσμου Τάσος Γιαπάνης αναφέρθηκε σε αθέμιτο ανταγωνισμό και ότι «δεν υπάγονται σε αυστηρούς υγειονομικούς ελέγχους όπως εφαρμόζει η ΕΕ», αναφέροντας ότι «πάνω από όλα είναι η υγεία», ενώ διερωτήθηκε αν υπάρχει πρόθεση από πλευράς Κύπρου να τεθούν τροποποιήσεις στη συμφωνία κατά τη συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να γίνονται αυστηροί έλεγχοι έτσι ώστε να ελέγχονται αυτά τα προϊόντα όπως ελέγχονται και τα κυπριακά προϊόντα.

Ανέφερε ότι αυτή η συμφωνία θα οδηγήσει στην εισαγωγή φθηνότερων αγροτικών προϊόντων γιατί τα κόστη παραγωγής είναι χαμηλότερα σε αυτές τις χώρες και πρόσθεσε πως θα υπάρξουν προϊόντα όπως είναι το βοδινό, η ζάχαρη, το καλαμπόκι και το κοτόπουλο που θα επηρεαστούν έντονα.

«Τα γεωργικά προϊόντα σε αυτή την εμπορική συμφωνία δεν υπάγονται σε αυστηρούς υγειονομικούς ελέγχους όπως έχει η ΕΕ», είπε ο κ. Γιαπάνης.

Η συμφωνία θα οδηγήσει σε αύξηση των εισαγωγών φθηνότερων αγροτικών προϊόντων όταν ο μέσος μισθός είναι πιο κάτω από 300 ευρώ σε αυτές τις χώρες, πρόσθεσε.

Ο ΓΓ της Παναγροτικής Ένωσης Κύπρου (ΠΕΚ) Χρήστος Παπαπέτρου είπε ότι ο αγώνας και «ο πόλεμος ακόμη συνεχίζονται» και «δεν έχει τελειώσει τίποτα», προσθέτοντας ότι οι αγροτικές οργανώσεις της Κύπρου σε συνεργασία με το αγροτικό κίνημα της Ευρώπης θα συνεχίσουμε τις πιέσεις και η μάχη θα δοθεί τώρα μέσα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο».

«Θα ζητήσουμε από τους Κύπριους Ευρωβουλευτές να αναλάβουν πρωτοβουλία για να μην περάσει αυτή η συμφωνία, η οποία είναι καταστροφική κυρίως για τους καταναλωτές της ΕΕ και μετά για τον αγροτικό κόσμο», πρόσθεσε.

Ο ΓΓ της Ένωσης Κυπρίων Αγροτών Πανίκος Χάμπας κατήγγειλε «στον κυπριακό λαό ότι αυτή η συμφωνία, για την οποία υπάρχει και η σύμφωνη γνώμη της Κυπριακής Δημοκρατίας, είναι μια εγκληματική πράξη».

«Όχι μόνο θα εγκαταλειφθεί η ύπαιθρος και θα τελειώσουν την αγροτιά αλλά κινδυνεύει η υγεία των παιδιών μας», ανέφερε και έκανε έκκληση στους έξι Κύπριους ευρωβουλευτές «την ερχόμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο να καταψηφίσουν αυτή την προδοσία που είναι μαχαιριά στην Κύπρο μας».

Ο Πρόεδρος της Νέα Αγροτικής Τάκης Χριστοδούλου είπε μεταξύ άλλων ότι πριν λίγα χρόνια ξεκίνησε το διάταγμα για περιορισμό των φυτοφαρμάκων και μάλιστα σε περιοχές natural» με αποτέλεσμα η παραγωγή σε αυτές τις περιοχές να είναι μηδέν» και πρόσθεσε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μείωσε τις εκταρικές επιδοτήσεις κατά 25% και όσοι παίρνουν τη σύνταξη τους απαγορεύεται να παίρνουν επιδοτήσεις.

Είπε ακόμη ότι ένα μεγάλο τμήμα του Αμαζονίου αποξυλώθηκε για να δημιουργηθούν λιβάδια, να βόσκουν βοοειδή και να τα κάνουν εισαγωγές και διερωτήθηκε ποιος μπορεί να αγοράσει 50 ευρώ το κιλό το βοδινό.

Ο Πρόεδρος Ευρωαγροτικού Λάμπρος Αχιλλέως είπε ότι τα προϊόντα από τη Λατινική Αμερική έχουν χαμηλότερα κόστη παραγωγής από τα κυπριακά, ενώ αναφέρθηκε στους αυστηρούς υγειονομικούς ελέγχους που υπάρχουν για τα κυπριακά προϊόντα.

Ανέφερε επίσης ότι οι εξαγωγές των χωρών αυτών προς την ΕΕ ήταν 23,3 δις ενώ οι αντίστοιχες της Ευρώπης ήταν μόλις 3 δις, ενώ εξέφρασε ιδιαίτερη ανησυχία για την εισαγωγή μελιού λέγοντας ότι θα πληγούν οι Κύπριοι παραγωγοί.

Ο εκπρόσωπος του Συνδέσμου Καταναλωτών διερωτήθηκε τι θα γίνεται με τους υγειονομικούς ελέγχους αυτών των προϊόντων και κατά πόσο τα αποτελέσματα θα βγαίνουν μετά που θα καταναλωθούν από τους καταναλωτές ή προηγουμένους.

Ανέφερε επίσης ότι δεν ισχύει ότι τα εισαγόμενα προϊόντα θα είναι πιο φθηνά γιατί γνωρίζουμε ότι αυτοί που εισάγουν αυξάνουν τις τιμές των προϊόντων για να πλησιάζουν τις τιμές των κυπριακών προϊόντων.

Ανησυχία, κριτική και ερωτήματα από Βουλευτές

Σε δηλώσεις μετά τη συνεδρία, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Γιαννάκης Γαβριήλ είπε ότι διαπίστωσαν ότι «η Κυβέρνηση Νίκου Χριστοδουλίδη δέσμευσε την Κυπριακή Δημοκρατία, χωρίς καμία μελέτη και χωρίς διαβούλευση προηγουμένως».

«Διαπιστώσαμε ότι η Κυβέρνηση λειτουργά αυτόβουλα χωρίς να θέλει τη στήριξη οποιουδήποτε», ενώ «αγνόησε τις αντιδράσεις, τα είδη σοβαρά προβλήματα που έχει ο γεωργοκτηνοτροφικός τομέας (αυξημένα κόστη παραγωγής, λειψυδρία) και συμφώνησε με τα καρτέλ», πρόσθεσε.

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ Χρίστος Ορφανίδης είπε ότι η εμπορική συμφωνία της ΕΕ είναι ακόμη μία μαχαιριά στους κτηνοτρόφους και στους γεωργούς, στους ελαιοπαραγωγούς για οτιδήποτε αφορά την διατροφή και τον πρωτογενή τομέα.

Ανέφερε ότι είναι έγκλημα αυτό που επιχειρείται και θα πνίξει τους γεωργούς μας σε όλους τους τομείς συμπεριλαμβανομένων και των παραγωγών κυπριακού μελιού.

Είπε ακόμη ότι στις χώρες της Λατινικής Αμερικής δεν υπάρχουν περιορισμοί όσον αφορά την χρήση των φυτοφαρμάκων και γενικά τη διατροφή των ζώων και πρόσθεσε πως «αν κάποιος στην Κύπρο παραβιάσει οτιδήποτε και χρησιμοποιήσει φυτοφάρμακα τα οποία είναι απαγορευμένα από την ΕΕ θα μπορούν να τα διοχετεύσουν στην αγορά της Ευρώπης».

«Αυτό είναι ένα καλοστημένο παιχνίδι από συγκεκριμένες χώρες της Ευρώπης, όπως είναι η Γερμανία, γιατί το αντάλλαγμα το οποίο θα δοθεί στην εισαγωγή τέτοιων προϊόντων στις χώρες της ΕΕ, είναι η εξαγωγή από τις χώρες της ΕΕ μηχανημάτων», πρόσθεσε.

Ο κ. Ορφανίδης είπε ότι οι χώρες οι οποίες κατασκευάζουν αγροτικά μηχανήματα θα μπορούν να τα εξάγουν στις χώρες της Λατινικής Αμερικής και πρόσθεσε πως η Γερμανία είναι η χώρα με τη μεγαλύτερη βιομηχανική κατασκευή τέτοιων μηχανημάτων.

Ο Βουλευτής του ΕΛΑΜ Λίνος Παπαγιάννης είπε ότι θέση του ΕΛΑΜ που «είναι και θέση αρχής είναι ότι είμαστε κάθετα εναντίον σε αυτή την πρόθεση, απ’ ότι φαίνεται της πλειοψηφίας, των ευρωπαϊκών κρατών».

«Θεωρούμε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της δεν μπορούν να σηκώσουν αυτό το βάρος», πρόσθεσε.

Ο κ. Παπαγιάννης είπε ότι «υπάρχει ήδη, το φαινόμενο του παραεμπορίου και του λαθρεμπορίου από τα κατεχόμενα, που η Κυπριακή Δημοκρατίας δεν έχει καταφέρει να περιορίσει σε καμία περίπτωση, για να μπορέσουμε να έχουμε τις αυταπάτες, ότι σε κάτι πολύ μεγαλύτερο θα έχουμε άλλη αντιμετώπιση».

«Θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρξει άμεσα αναθεώρηση της θέσης που έχουμε σαν χώρα», κατέληξε.

Ο Βουλευτής της ΕΔΕΚ Ηλίας Μυριάνθους είπε ότι τέθηκαν πάρα πολλά ερωτήματα στους αρμόδιους Υπουργούς σε σχέση «με το ετεροβαρές της συμφωνίας και αν θίγονται όντως τα συμφέροντα τόσων των γεωργοκτηνοτρόφων μας, όσο γενικότερα και της οικονομίας».

«Ξεκάθαρες απαντήσεις δεν έχουμε πάρει, παρόλο ότι η ανάλυση της έκθεσης, όπως έχει αναφερθεί από τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών, είναι ότι η συμφωνία αυτή κινείται προς θετική κατεύθυνση σε ό, τι αφορά τα κυπριακά συμφέροντα», πρόσθεσε.

Ο κ. Μυριάνθους είπε ότι αναμένουν από πλευράς των αρμόδιων Υπουργείων, κυρίως του Υπουργείου Εμπορίου, να κατατεθεί η οικονομοτεχνική μελέτη που δείχνει τον αντίκτυπο σε ό,τι αφορά την κυπριακή οικονομία και τους παραγωγούς.

Ανέφερε ότι υπάρχουν ερωτήματα σε ό τι αφορά το θέμα των προδιαγραφών των εισαγόμενων προϊόντων από αυτές τις χώρες, ενώ σε σχέση με τις ποσοστώσεις, είπε ότι «έχει αναφερθεί ότι κάποια ζητήματα που έχουν να κάνουν γενικότερα με τις δικές μας εξαγωγές, διαφυλάσσονται».

Ο κ. Μυριάνθους είπε ότι «είναι ξεκάθαρο ότι η συμφωνία, η οποία στο τέλος θα πρέπει να επικυρωθεί από το κυπριακό Κοινοβούλιο δεν θα μπορέσει να βάλει ιδιαίτερους φραγμούς σε ό, τι αφορά το εμπορικό κομμάτι της συμφωνίας».

«Χρειαζόμαστε περαιτέρω ενημέρωση για να μπορέσουμε να καταλήξουμε κατά πόσο στο τέλος αυτή η συμφωνία θα κινηθεί είτε θετικά, είτε αρνητικά, είτε χωρίς αντίκτυπο για τα κυπριακά συμφέροντα».

Ο Βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Χαράλαμπος Θεοπέμπτου είπε ότι αυτό το θέμα έχει προκαλέσει αναστάτωση σε όλη την Ευρώπη, ιδιαίτερα στον αγροτικό τομέα και πρόσθεσε πως έπρεπε να γίνει μια μελέτη αξιολόγησης των επιπτώσεων σε σχέση με το πως θα επηρεαστεί ο αγροτικός τομέας της Κύπρου, τί άλλοι τομείς θα μπορούσαν να επηρεαστούν και αν θα υπάρξουν οφέλη ή ζημιές.

Ανέφερε ότι υπάρχει μεγάλη έγνοια για την διαδικασία παρασκευής τροφίμων (κρέας ή φυτά), για τα φυτοφάρμακα που χρησιμοποιούν και για το κατά πόσον είναι γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί και πρόσθεσε ότι στην Ευρώπη έχουμε πολλοί αυστηρούς κανονισμούς για αυτά τα θέματα.

Το ερώτημα είναι κατά πόσον «θα φέρνουμε ποιο φθηνά προϊόντα για τα οποία θα έχουμε έγνοια για την υγεία του κόσμου», ανέφερε και πρόσθεσε ότι υπάρχει μεγάλη έγνοια για το χαλλούμι το οποίο δεν έχει ακόμη περιληφθεί και αν θα περιληφθεί.

Ο κ. Θεοπέμπτου είπε ότι «δεν έχουμε κάνει εγγραφή της επωνυμίας χαλλούμι με αυτές τις χώρες ούτως ώστε να μην μπορεί κάποιος να παράγει το χαλλούμι και να το πωλεί με το όνομα χαλλούμι» και πρόσθεσε ότι «άλλο μεγάλο πρόβλημα με αυτές τις χώρες είναι ότι γίνονται καταστροφές δασικών εκτάσεων για να προετοιμαστεί γεωργική γη για να καλλιεργούν προϊόντα».

«Η ΕΕ έχει περάσει οδηγία με την οποία απαγορεύει την εισαγωγή προϊόντων τα οποία είχαν αποτέλεσμα την χρήση δουλείας, παιδικής εργασίας ή καταστροφές δασών για να παράξουν τα προϊόντα», ανέφερε και πρόσθεσε πως έγνοια υπάρχει «και για τα γενετικά τροποποιημένα γιατί δεν υπάρχει κανένας περιορισμός».

Ο κ. Θεοπέμπτου εξέφρασε την ανάγκη να δημιουργηθεί «μια συνεχής παρακολούθηση ώστε να αντιδράσουμε γρήγορα αν προχωρήσουμε η συμφωνία για να προστατεύσουμε την δική μας παραγωγή».