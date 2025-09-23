Ecommbx
LIFESTYLE

Δείτε απόψε στις 20:00: Πρώτη προβολή της κυπριακής συμμετοχής για τη Junior Eurovision 2025

 23.09.2025 - 18:40
Δείτε απόψε στις 20:00: Πρώτη προβολή της κυπριακής συμμετοχής για τη Junior Eurovision 2025

Απόψε το βράδυ στις 20:00, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΡΙΚ, θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στον φετινό διαγωνισμό Junior Eurovision 2025. Παράλληλα, θα γνωρίσουμε και τον καλλιτέχνη που θα ανέβει στη σκηνή της Τιφλίδας τον Δεκέμβριο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του eurobeat.cy, φέτος, η επιλογή της κυπριακής συμμετοχής για τη Junior Eurovision 2025 έγινε μέσα από μια διαδικασία που συγκέντρωσε μεγάλο ενδιαφέρον. Συνολικά 70 παιδιά ηλικίας 9 έως 14 ετών από όλες τις επαρχίες της Κύπρου συμμετείχαν στις ζωντανές ακροάσεις για την ανάδειξη του καλλιτέχνη, ενώ παράλληλα κατατέθηκαν 20 πρωτότυπα τραγούδια από συνθέτες της Κύπρου και του εξωτερικού. Το ΡΙΚ χώρισε τη διαδικασία σε δύο στάδια, επιλέγοντας ξεχωριστά τον καλλιτέχνη και το τραγούδι, με στόχο να παρουσιαστεί η καλύτερη δυνατή πρόταση στη σκηνή της Τιφλίδας στις 13 Δεκεμβρίου.

Η πρώτη εμφάνιση της Κύπρου στον θεσμό

Η Κύπρος συμμετείχε για πρώτη φορά στη Junior Eurovision το 2003, με την Θεοδώρα Ράφτη και το τραγούδι «Mia Efhi». Τότε κατέλαβε την 14η θέση με 16 βαθμούς. Στα χρόνια που ακολούθησαν, η χώρα μας σημείωσε την καλύτερη της επίδοση το 2004 και το 2006, όταν τερμάτισε στην 8η θέση με τα τραγούδια «Oneira» και «Agoria Koritsia» αντίστοιχα.

Η τελευταία συμμετοχή το 2024

Μετά από πολυετή αποχή, η Κύπρος επέστρεψε πέρσι στον θεσμό. Η εκπροσώπηση έγινε από τη Maria Pissarides με το τραγούδι «Crystal Waters», το οποίο κατέκτησε την 13η θέση συγκεντρώνοντας 60 βαθμούς. Η εμφάνιση αυτή άνοιξε τον δρόμο για τη φετινή συνέχεια, με στόχο ακόμη καλύτερη παρουσία.

Η Junior Eurovision 2025

Ο φετινός διαγωνισμός της Junior Eurovision 2025 θα πραγματοποιηθεί στις 13 Δεκεμβρίου στην Τιφλίδα της Γεωργίας. Μέχρι τότε, το κυπριακό κοινό αλλά και οι φίλοι του θεσμού σε όλη την Ευρώπη αναμένουν με ενδιαφέρον να ακούσουν απόψε το τραγούδι που θα φέρει τα χρώματα της χώρας μας στη μεγάλη παιδική γιορτή της μουσικής.

Πηγή: eurobeat.cy

