Αυτοί είναι οι εκπρόσωποι της Κύπρου στην Junior Eurovision 2025 - Ο τίτλος του τραγουδιού

Πρόκειται για τον Χρήστο Γεωργίου και τη Ραφαέλλα Παντελή, οι οποίοι θα ερμηνεύσουν το τραγούδι «Away».

Το τραγούδι και το στυλ

Το «Away» είναι μια δημιουργία με θεατρικά και μιούζικαλ στοιχεία, που υπόσχεται να φέρει στη σκηνή της Junior Eurovision έναν διαφορετικό αέρα, γεμάτο ενέργεια και συναίσθημα. Το τραγούδι υπογράφεται από τους Christopher Wortley, Hannah Brine, Peter Barringer, Greig Watts, Paul Drew και Andy Lys, μια έμπειρη ομάδα δημιουργών με διεθνή πορεία.

Ο Χρήστος και η Ραφαέλλα δεν κρύβουν τον ενθουσιασμό τους για την τιμή να εκπροσωπήσουν την Κύπρο.Ο Χρήστος Γεωργίου δήλωσε ιδιαίτερα χαρούμενος που η φετινή συμμετοχή θα είναι ντουέτο, καθώς θεωρεί πως η συνεργασία στη σκηνή δίνει δύναμη και περισσότερη μαγεία στο αποτέλεσμα.Η Ραφαέλλα Παντελή, από την πλευρά της, υπογράμμισε πως ανυπομονεί να μοιραστεί με τον κόσμο ένα τραγούδι που θα αγγίξει μικρούς και μεγάλους.