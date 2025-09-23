Ecommbx
LIFESTYLE

Αυτοί είναι οι εκπρόσωποι της Κύπρου στην Junior Eurovision 2025 - Ο τίτλος του τραγουδιού

 23.09.2025 - 22:20
Αυτοί είναι οι εκπρόσωποι της Κύπρου στην Junior Eurovision 2025 - Ο τίτλος του τραγουδιού

Η Κύπρος ανακοίνωσε τους εκπροσώπους της για τη Junior Eurovision 2025, που θα διεξαχθεί στις 13 Δεκεμβρίου στην Τιφλίδα της Γεωργίας.

Πρόκειται για τον Χρήστο Γεωργίου και τη Ραφαέλλα Παντελή, οι οποίοι θα ερμηνεύσουν το τραγούδι «Away».

Το τραγούδι και το στυλ

Το «Away» είναι μια δημιουργία με θεατρικά και μιούζικαλ στοιχεία, που υπόσχεται να φέρει στη σκηνή της Junior Eurovision έναν διαφορετικό αέρα, γεμάτο ενέργεια και συναίσθημα. Το τραγούδι υπογράφεται από τους Christopher Wortley, Hannah Brine, Peter Barringer, Greig Watts, Paul Drew και Andy Lys, μια έμπειρη ομάδα δημιουργών με διεθνή πορεία.

Ο Χρήστος και η Ραφαέλλα δεν κρύβουν τον ενθουσιασμό τους για την τιμή να εκπροσωπήσουν την Κύπρο.Ο Χρήστος Γεωργίου δήλωσε ιδιαίτερα χαρούμενος που η φετινή συμμετοχή θα είναι ντουέτο, καθώς θεωρεί πως η συνεργασία στη σκηνή δίνει δύναμη και περισσότερη μαγεία στο αποτέλεσμα.Η Ραφαέλλα Παντελή, από την πλευρά της, υπογράμμισε πως ανυπομονεί να μοιραστεί με τον κόσμο ένα τραγούδι που θα αγγίξει μικρούς και μεγάλους.

Δείτε τις δηλώσεις των εκπροσώπων στο eurobeat.cy.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΤΖΟΚΕΡ: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί για τα 2.4 εκατ. ευρώ - Δες αν κέρδισες

 23.09.2025 - 22:05

 23.09.2025 - 22:05
Συνάντηση ΠτΔ-Μητσοτάκη: Τα είπαν στη Νέα Υόρκη – Στο «τραπέζι» ηλεκτρική διασύνδεση και Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ - Δείτε φωτογραφίες

Συνάντηση ΠτΔ-Μητσοτάκη: Τα είπαν στη Νέα Υόρκη – Στο «τραπέζι» ηλεκτρική διασύνδεση και Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ - Δείτε φωτογραφίες

Γύρω στις 18:20 άρχισε η συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, Κυριάκο Μητσοτάκη.

