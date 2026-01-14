Το φύλλο συκής του ΔΗΣΥ

Βλέπετε τη Δευτέρα κι ενώ έξω μαινόταν ακόμα η σκατοθύελλα από το videogate, το Πολιτικό Γραφείο του ΔΗΣΥ ήσυχα και διακριτικά ανέβαλε για δεύτερη φορά τη λήψη απόφασης για το αν θα διαγραφεί ή όχι ο Νίκος Σύκας από το ψηφοδέλτιο του κόμματος στη Λεμεσό. Δικαιολογία για τη νέα αναβολή η πρώτη εμφάνιση του βουλευτή ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου, που εξετάζει το ενδεχόμενο άρσης της ασυλίας, η οποία θα συνεχιστεί αύριο Πέμπτη. Αφού λοιπόν έλαβε γνωμάτευση από τους νομικούς του συμβούλους, ο ΔΗΣΥ αποφάσισε να περιμένει την απόφαση(!) του Ανώτατου για την άρση της ασυλίας προκειμένου το Πολιτικό Γραφείο να συνέλθει εκ νέου και να λάβει απόφαση για το θέμα.

Από τη σθεναρή καμία-ανοχή-σε-καταγγελίες-βίας-οι-αρχές-μας-δεν-είναι-διαπραγματεύσιμες πρώτη αντίδραση της Αννίτας Δημητρίου μόλις έσκασε το θέμα μέχρι το κρυφτούλι που παίζει η Πινδάρου με την επικύρωση μιας πρότασης (για διαγραφή του Σύκα) που εισηγήθηκε η ίδια η Πρόεδρος, φαίνεται πως κύλησε πολύ νερό στο αυλάκι. Γιατί στην πραγματικότητα πρόκειται για δύο τελείως διαφορετικά πράγματα.

Η σύντροφος του βουλευτή Νίκου Σύκα κατήγγειλε επίσημα περιστατικό βίας, προσκομίζοντας ιατρικές εξετάσεις. Τέσσερις ημέρες μετά απέσυρε την καταγγελία. Προσέξτε, την καταγγελία, όχι το γεγονός. Δήλωσε "μη περαιτέρω παράπονο" συνεπώς η απόσυρση δεν συνιστά ψευδή καταγγελία. Το περιστατικό βίας θεωρείται ότι συνέβη βάσει των ισχυρισμών (και των αποδείξεων που προσκόμισε), αλλά το θύμα επέλεξε να μην προχωρήσει το ίδιο τη διαδικασία. Όχι όμως και η Αστυνομία που βάσει των εν λόγω στοιχείων αποφάσισε την αυτεπάγγελτη έρευνα της υπόθεσης με κίνηση της διαδικασίας (μέσω ΝΥ) για την άρση της ασυλίας του βουλευτή. Άρα το αποτέλεσμα της αστυνομικής έρευνας και η απόφαση του Ανωτάτου δεν (πρέπει κανονικά να) παίζουν κανέναν ρόλο στην απόφαση του ΔΗΣΥ για τον αν θα πορευτεί στις εκλογές με έναν δυνητικό κακοποιητή στο ψηφοδέλτιο.

Ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας, μετά από το ηχηρό χαστούκι από το ΕΔΑΔ για την απαλλαγή ενός βιαστή, έδωσε ρέστα στο Ανώτατο ζητώντας την άρση της ασυλίας. Ο ίδιος ο Σύκας δήλωσε πως δεν έχει να φοβηθεί τίποτα και δεν έχει κανένα πρόβλημα να αρθεί η ασυλία του και να προχωρήσει η έρευνα. Το πρόβλημα είναι πως όλοι τους παίζουν εκ του ασφαλούς γιατί το θύμα απέσυρε την καταγγελία και όλοι τους γνωρίζουν πολύ καλά πως χωρίς την προσωπική της μαρτυρία και κατάθεση στο δικαστήριο είναι πολύ δύσκολα έως απίθανο να σταθεί η υπόθεση. Άλλωστε το δικαστικό διάταγμα ώστε ο βουλευτής να μην πλησιάζει το θύμα εκδόθηκε μόλις προχθές, too little too late, καθώς η γυναίκα προφανώς και επηρεάστηκε ώστε να αποσύρει την καταγγελία της. Βλέπετε, αυτά είναι τα καλά της ασυλίας. Ο βουλευτής απολαμβάνει την προστασία που του παρέχει η ασυλία τα πρώτα κρίσιμα 24ωρα (παρέλευση αυτοφώρου, καταστροφή στοιχείων, επηρεασμός μαρτύρων) ακόμα και για σοβαρά εγκλήματα που ΔΕΝ συνδέονται με το έργο του στη Βουλή (τώρα τρέχουν να διορθώσουν αυτόν τον εξόφθαλμα εγκληματικό νόμο).

Άρα το να κρύβεται ο ΔΗΣΥ πίσω από νομικίστικες διαδικασίες για ένα καθαρά εσωτερικό (και κατεξοχήν ηθικό) θέμα είναι προβληματικό, κουτοπόνηρο και υποτιμητικό για τη νοημοσύνη των ψηφοφόρων του. Για την ιστορία, η ηγεσία του ΔΗΣΥ κινήθηκε αστραπιαία και παρασκηνιακά ασκώντας έντονες πιέσεις στον πρώην πρόεδρο της ACCEPT ΛΟΑΤΚΙ Κώστα Γαβριηλίδη προκειμένου να αποχωρήσει “οικειοθελώς” από το ψηφοδέλτιο της Λευκωσίας (όπου η ίδια τον έβαλε) με το σκεπτικό ότι θα αποτελούσε κόκκινο πανί για το ακροδεξιό ακροατήριο (το οποίο χαϊδεύουν). Για τον Σύκα ακόμα το σκέφτονται.

Το ότι ο “σύγχρονος, ευρωπαϊκός και φιλελεύθερος” ΔΗΣΥ έχει πρόβλημα με έναν ανοιχτά gay ακτιβιστή στο ψηφοδέλτιο αλλά όχι με έναν που καταγγέλθηκε για τον ξυλοδαρμό της συντρόφου του, λέει πολλά όχι μόνο για τις κόκκινες γραμμές και την ιεράρχηση των αρχών, όχι μόνο του κόμματος, αλλά και της ίδιας της κοινωνίας μας.