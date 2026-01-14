Στην Κύπρο απόψε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν - Aύριο το Κολέγιο των Επιτρόπων ΕΕ

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, θα γίνουν διαβουλεύσεις με την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου, για τη συνεργασία κατά το εξάμηνο ενάσκησής της, ενώ η επίσκεψη αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές που θα γίνουν κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής φθάνει στην Κύπρο αργά απόψε και τα μέλη του Κολεγίου την Πέμπτη. Το κυρίως μέρος της επίσκεψης θα πραγματοποιηθεί στη Λεμεσό, στο νέο λιμάνι, με τη διαβούλευση που θα γίνει μεταξύ της κ. φον ντερ Λάιεν και των Επιτρόπων και του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη και του Υπουργικού Συμβουλίου.

Εξάλλου την Πέμπτη το πρωί η Πρόεδρος της Επιτροπής μαζί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας θα επισκεφθούν την πράσινη γραμμή στη Λευκωσία, παρά το νέο δημαρχείο Λευκωσίας.

Στο νέο λιμάνι Λεμεσού, όπου θα γίνουν οι εργασίες Κολεγίου και Υπουργικού Συμβουλίου, θα ληφθεί οικογενειακή φωτογραφία και μετά ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και η Πρόεδρος της Επιτροπής θα επισκεφθούν, στο χώρο της αίθουσας επιβατών στο νέο λιμάνι, έκθεση για το Σχέδιο Αμάλθεια και έπειτα θα παρακαθίσουν σε διμερή συνάντηση. Την ίδια ώρα θα αρχίσουν συναντήσεις ανά ομάδες Υπουργών / Υφυπουργών και Επιτρόπων, με συζήτηση για θέματα της ευρωπαϊκής ατζέντας και των προτεραιοτήτων Κυπριακής Προεδρίας και Επιτροπής.

Λίγο αργότερα θα λάβει χώρα η ολομέλεια της συνάντησης, με σύσσωμο το Κολέγιο και το Υπουργικό Συμβούλιο, με επικεφαλής τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και την Πρόεδρο της Επιτροπής. Στις 5:05 μμ Πρόεδρος Χριστοδουλίδης και Πρόεδρος φον ντερ Λάιεν θα παραχωρήσουν συνέντευξη Τύπου.

Με το πέρας της συνέντευξης, η Πρόεδρος της Επιτροπής θα μεταβεί στο αεροδρόμιο Λάρνακας και θα αναχωρήσει από την Κύπρο, ενώ οι Επίτροποι θα μεταβούν στη Λευκωσία, όπου ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα παραθέσει δείπνο.

Την Παρασκευή, 16 Ιανουαρίου, δεύτερη ημέρα της επίσκεψης, το Κολέγιο των Επιτρόπων θα επισκεφθεί το πρωί την παλιά Λευκωσία και την πράσινη γραμμή. Ο Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος και η Υφυπουργός για Ευρωπαϊκά Θέματα Μαριλένα Ραουνά, θα περπατήσουν μαζί με τα μέλη του Κολεγίου σε σημεία παρά την πράσινη γραμμή, κοντά στο νέο δημαρχείο Λευκωσίας.

Τα μέλη του Κολεγίου θα αναχωρήσουν από την Κύπρο λίγο πριν από το μεσημέρι της Παρασκευής.