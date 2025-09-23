Καιρός: Στο μενού ισχυροί άνεμοι και βροχές στα ορεινά – Μέχρι που θα φτάσει η θερμοκρασία

Απόψε, ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 22 στα παράλια και γύρω στους 15 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο Τετάρτη, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, μετά το μεσημέρι όμως αυξημένες νεφώσεις κυρίως στα ορεινά πιθανό να δώσουν μεμονωμένες βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητοί, ασθενείς, 3 μποφόρ για να καταστούν σταδιακά νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 35 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 32 στα παράλια και γύρω στους 26 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το βράδυ, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί ως βορειοδυτικοί ασθενείς, 3 μποφόρ ενώ στα δυτικά και τα βόρεια μέχρι μέτριοι, 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη.

Την Πέμπτη, την Παρασκευή και το Σάββατο, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, μετά το μεσημέρι όμως θα παρατηρούνται αυξημένες τοπικές νεφώσεις.

Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή κατά το τριήμερο για να συνεχίσει να κυμαίνεται κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.