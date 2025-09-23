Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΚαιρός: Στο μενού ισχυροί άνεμοι και βροχές στα ορεινά – Μέχρι που θα φτάσει η θερμοκρασία
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Καιρός: Στο μενού ισχυροί άνεμοι και βροχές στα ορεινά – Μέχρι που θα φτάσει η θερμοκρασία

 23.09.2025 - 18:08
Καιρός: Στο μενού ισχυροί άνεμοι και βροχές στα ορεινά – Μέχρι που θα φτάσει η θερμοκρασία

Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή σύμφωνα με το τελευταίο δελτίο καιρού από το Τμήμα Μετεωρολογίας.

Απόψε, ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 22 στα παράλια και γύρω στους 15 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο Τετάρτη, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, μετά το μεσημέρι όμως αυξημένες νεφώσεις κυρίως στα ορεινά πιθανό να δώσουν μεμονωμένες βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητοί, ασθενείς, 3 μποφόρ για να καταστούν σταδιακά νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 35 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 32 στα παράλια και γύρω στους 26 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το βράδυ, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί ως βορειοδυτικοί ασθενείς, 3 μποφόρ ενώ στα δυτικά και τα βόρεια μέχρι μέτριοι, 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη.

Την Πέμπτη, την Παρασκευή και το Σάββατο, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, μετά το μεσημέρι όμως θα παρατηρούνται αυξημένες τοπικές νεφώσεις.

Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή κατά το τριήμερο για να συνεχίσει να κυμαίνεται κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αεροπορική εταιρεία συνδέει την Κύπρο με νέο προορισμό, ιδανικός για Χριστούγεννα – Πτήσεις από 100 ευρώ
Δείτε απόψε στις 20:00: Πρώτη προβολή της κυπριακής συμμετοχής για τη Junior Eurovision 2025
Το iPhone 17 κατηγορείται ότι βγαίνει ήδη γρατζουνισμένο από το κουτί - Δείτε φωτογραφίες
Αθλητικό Παρασκήνιο: Η... κάθοδος από το Μεξικό, γέμισαν σχόλια στο προφίλ της ΑΕΛ
Αναγκαία η αναθεώρηση νόμου για επίδομα τέκνου - «Να διασφαλίζεται δίκαιη και ανθρωποκεντρική μεταχείριση»
Καιρός: Στο μενού ισχυροί άνεμοι και βροχές στα ορεινά – Μέχρι που θα φτάσει η θερμοκρασία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Αθλητικό Παρασκήνιο: Η... κάθοδος από το Μεξικό, γέμισαν σχόλια στο προφίλ της ΑΕΛ

 23.09.2025 - 17:40
Επόμενο άρθρο

Συνάντηση ΠτΔ-Μητσοτάκη: Τα είπαν στη Νέα Υόρκη – Στο «τραπέζι» ηλεκτρική διασύνδεση και Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ - Δείτε φωτογραφίες

 23.09.2025 - 18:25
Συνάντηση ΠτΔ-Μητσοτάκη: Τα είπαν στη Νέα Υόρκη – Στο «τραπέζι» ηλεκτρική διασύνδεση και Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ - Δείτε φωτογραφίες

Συνάντηση ΠτΔ-Μητσοτάκη: Τα είπαν στη Νέα Υόρκη – Στο «τραπέζι» ηλεκτρική διασύνδεση και Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ - Δείτε φωτογραφίες

Γύρω στις 18:20 άρχισε η συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, Κυριάκο Μητσοτάκη.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Συνάντηση ΠτΔ-Μητσοτάκη: Τα είπαν στη Νέα Υόρκη – Στο «τραπέζι» ηλεκτρική διασύνδεση και Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ - Δείτε φωτογραφίες

Συνάντηση ΠτΔ-Μητσοτάκη: Τα είπαν στη Νέα Υόρκη – Στο «τραπέζι» ηλεκτρική διασύνδεση και Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ - Δείτε φωτογραφίες

  •  23.09.2025 - 18:25
Ομιλία Τραμπ στον ΟΗΕ – Επίθεση στους θεσμούς της παγκοσμιοποίησης που «κατέστρεψαν τον κόσμο»

Ομιλία Τραμπ στον ΟΗΕ – Επίθεση στους θεσμούς της παγκοσμιοποίησης που «κατέστρεψαν τον κόσμο»

  •  23.09.2025 - 17:19
Νέοι τριγμοί στον ΔΗΣΥ – Απέσυρε την υποψηφιότητά του για βουλευτής ο Κώστας Γαβριηλίδης – Ο λόγος της απόφασης

Νέοι τριγμοί στον ΔΗΣΥ – Απέσυρε την υποψηφιότητά του για βουλευτής ο Κώστας Γαβριηλίδης – Ο λόγος της απόφασης

  •  23.09.2025 - 19:20
Αναγκαία η αναθεώρηση νόμου για επίδομα τέκνου - «Να διασφαλίζεται δίκαιη και ανθρωποκεντρική μεταχείριση»

Αναγκαία η αναθεώρηση νόμου για επίδομα τέκνου - «Να διασφαλίζεται δίκαιη και ανθρωποκεντρική μεταχείριση»

  •  23.09.2025 - 16:01
Αεροπορική εταιρεία συνδέει την Κύπρο με νέο προορισμό, ιδανικός για Χριστούγεννα – Πτήσεις από 100 ευρώ

Αεροπορική εταιρεία συνδέει την Κύπρο με νέο προορισμό, ιδανικός για Χριστούγεννα – Πτήσεις από 100 ευρώ

  •  23.09.2025 - 19:03
Αθλητικό Παρασκήνιο: Η... κάθοδος από το Μεξικό, γέμισαν σχόλια στο προφίλ της ΑΕΛ

Αθλητικό Παρασκήνιο: Η... κάθοδος από το Μεξικό, γέμισαν σχόλια στο προφίλ της ΑΕΛ

  •  23.09.2025 - 17:40
Δείτε απόψε στις 20:00: Πρώτη προβολή της κυπριακής συμμετοχής για τη Junior Eurovision 2025

Δείτε απόψε στις 20:00: Πρώτη προβολή της κυπριακής συμμετοχής για τη Junior Eurovision 2025

  •  23.09.2025 - 18:40
Καιρός: Στο μενού ισχυροί άνεμοι και βροχές στα ορεινά – Μέχρι που θα φτάσει η θερμοκρασία

Καιρός: Στο μενού ισχυροί άνεμοι και βροχές στα ορεινά – Μέχρι που θα φτάσει η θερμοκρασία

  •  23.09.2025 - 18:08

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα