ΑΤΑ - Στα πρόθυρα κλιμάκωσης με ολοήμερη απεργία: Έρχεται πανσυνδικαλιστική συνάντηση για την ΑΤΑ - Η κόκκινη γραμμή των εργοδοτών

Η Γενική Γραμματέας της ΠΕΟ, Σωτηρούλα Χαραλάμπους, σημειώνει ότι σκοπός της συνάντησης είναι η αποτίμηση της κατάστασης και η χάραξη πορείας, ξεκαθαρίζοντας πάντως πως η καταφυγή σε απεργιακά μέτρα δεν αποτελεί αυτοσκοπό. Παράλληλα, επιμένει στην ανάγκη εξεύρεσης λύσης για την ΑΤΑ, η οποία –όπως υποστηρίζει– πρέπει να αποδίδεται σε όλους τους εργαζόμενους.

Από πλευράς εργοδοτών, ο Γενικός Διευθυντής της ΟΕΒ, Μιχάλης Αντωνίου, θέτει ως κόκκινη γραμμή την καθολική εφαρμογή της ΑΤΑ, σημειώνοντας ότι το θέμα είναι εκτός συζήτησης. Ωστόσο, εκφράζει αισιοδοξία ότι οι εναλλακτικές προτάσεις που έχει ετοιμάσει η εργοδοτική πλευρά για τον εκσυγχρονισμό του θεσμού, θα τύχουν αποδοχής και από τα συνδικάτα.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Κλειούς Βούρκου στον ALPHA Κύπρου, την ίδια ώρα, ο Υπουργός Εργασίας επιχειρεί νέες γέφυρες επικοινωνίας με τις συντεχνίες, με πιθανότερο σενάριο η συνάντηση να πραγματοποιηθεί στο τέλος της εβδομάδας. Ωστόσο, δεν έχει υπάρξει ακόμη επίσημη επικοινωνία με τους εργοδοτικούς φορείς.

Σε περίπτωση που οι συνομιλίες δεν αποδώσουν, οι συντεχνίες αναμένεται να εξετάσουν αύριο ακόμη και το ενδεχόμενο ολοήμερης απεργίας.