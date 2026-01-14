Ριζικές αλλαγές στα φωτοβολταϊκά: Τι σημαίνουν οι νέες ρυθμίσεις για τα κυπριακά νοικοκυριά - Οι περικοπές ήρθαν για να μείνουν

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Εταιρειών ΑΠΕ, Φάνος Καραντώνης, σε δηλώσεις του στο ThemaOnline μίλησε για τη σημερινή εικόνα καθώς και για τα επόμενα βήματα στον τομέα των φωτοβολταικών.

«Βγήκαν ανακοινώσεις από την ΑΗΚ προμήθεια 31 Δεκεμβρίου καθώς και από το Υπουργείο 29 Δεκεμβρίου, με τις οποίες ξεκαθάρισαν το τοπίο ως προς το πώς οι πελάτες της ΑΗΚ προμήθειας θα συμψηφίζουν την ενέργεια που θα παράγεται από το φωτοβολταικό τους σύστημα. Όσοι έχουν υποβάλει αίτημα πριν την αλλαγή του χρόνου θα ισχύει το καθεστώς του net metering όπως το ξέραμε μέχρι σήμερα», είπε χαρακτηριστικά.

«Μετά την 1/1/2026 για εκείνους που θα υποβάλουν αίτημα για σύνδεση, το σύστημα τους θα δουλεύει για να παράγει ενέργεια για ίδια χρήση. Το πλεόνασμα της ενέργειας που θα περισσεύει και θα το εξάγουν στο δίκτυο, θα τους πιστώνεται αφού πρώτα αφαιρεθεί η κατανάλωση τους», συμπλήρωσε.

Θέλοντας να δώσει ένα παράδειγμα, ο κύριος Καραντώνης σημείωσε ότι «στο σύνολο της διμηνίας ενός σπιτιού, όπως Απρίλη-Μάιο που έχουμε περισσότερη παραγωγή από ότι κατανάλωση, αν είχαμε 1300 κιλοβατόρες παραγωγή και 1000 κατανάλωση, στην περίπτωση του net metering αυτές οι 300 κιλοβατόρες, το πλεόνασμα δηλαδή, θα μεταφέρονταν για να τις καταναλώσουμε την επόμενη διμηνία του Ιούνιου-Ιουλίου. Τώρα πλέον με το καθεστώς του net billing, δεν θα μεταφέρεται ως ενέργεια, αλλά το πλεόνασμα θα αποζημιώνεται στα 11 σεντ μετά την αφαίρεση της κατανάλωσης. Αν η κατανάλωση την επόμενη διμηνία είναι τέτοια που χρειάζεται 300 κιλοβατόρες παραπάνω τότε ο καταναλωτής θα τις πληρώσει 25 σεντ την κιλοβατόρα όπως θα τις πλήρωνε κανονικά για να τις αγοράσει από το δίκτυο»

Πώς μεταφράζεται σε ευρώ

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του Προέδρου του Συνδέσμου Εταιρειών ΑΠΕ, «αυτή η αλλαγή, μεταφράζεται ως εξής. Αν ένας καταναλωτής που είχε net metering για αυτή τη διμηνία θα πλήρωνε 30-35 ευρώ πάγια ενώ τώρα με το net billing θα πληρώσει 55-60 ευρώ πάγια αντί να πληρώσει 300 ευρώ λογαριασμό. Μπορεί να έχει κάποια επιπρόσθετη επιβάρυνση ο καταναλωτής αλλά είναι μικρή και αμελητέα. Μπορεί να αλλάζει ο χρόνος απόσβεσης τους και αντί να γίνει απόσβεση στα 2-3 χρόνια, να γίνει στα 3,5 χρόνια, δεν είναι τεράστια διαφορά»

Όσο αφορά το σχέδιο χορηγιών τόνισε ότι «βγαίνει κάθε χρόνο από το ταμείο ΑΠΕ-ΕΞΕ συνήθως Φεβρουάριο ή Μάρτιο. Δεν σχετίζεται με το αν θα βάλει κάποιος φωτοβολταικά ή όχι ή με τον τρόπο με τον οποίο θα γίνεται ο συμψηφισμός. Η τάση και οι προθέσεις χωρίς να έχουμε τις τελικές αποφάσεις, είναι η χορηγία να μην διοχετεύεται στην εγκατάσταση φωτοβολταικού αλλά ενδεχομένως να διοχετεύεται σε εγκατάσταση συστήματος αποθήκευσης κτλ. Αναμένεται ότι θα γίνει κάτι εντός του 2026 χωρίς να είμαστε απόλυτα βέβαιοι»

Περικοπές

Καταλήγοντας, επισήμανε ότι «οι περικοπές συνεχίζουν, και θα συνεχίσουμε να τις έχουμε. Θα γίνει καθημερινό φαινόμενο. Κάποια στιγμή δεν θα υπάρχει μέρα του χρόνου που να μην έχουμε περικοπές. Η ζήτηση ενέργειας στη χώρα μας έχει διαφορετικό προφίλ και διαφορετικές ώρες από ότι η παραγωγή ενέργειας. Δεν έχει πού να διοχετευτεί αυτή η ενέργεια και δεν είναι η λύση μόνο η μπαταρία»

«Πρέπει να μάθουμε να χρησιμοποιούμε την ενέργεια και να αναπτύξουμε συνήθειες που να βοηθούν στον μέγιστο δυνατό βαθμό», κατέληξε.