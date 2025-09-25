Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΕπίσημα εκτός ΕΔΕΚ, ο βουλευτής Ανδρέας Αποστόλου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίσημα εκτός ΕΔΕΚ, ο βουλευτής Ανδρέας Αποστόλου

 25.09.2025 - 16:37
Επίσημα εκτός ΕΔΕΚ, ο βουλευτής Ανδρέας Αποστόλου

Επίσημα εκτός της κοινοβουλευτικής ομάδας της ΕΔΕΚ βρίσκεται από σήμερα ο βουλευτής Λάρνακας, Ανδρέας Αποστόλου.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης της Ολομέλειας της Βουλής, ο Προεδρεύων, Ζαχαρίας Κουλίας, προέβη σε ανάγνωση επιστολής του κ. Αποστόλου, ημερομηνίας 4 Σεπτεμβρίου, η οποία είχε απευθυνθεί προς την Πρόεδρο της Βουλής, Αννίτα Δημητρίου.

Στην επιστολή του, ο κ. Αποστόλου γνωστοποίησε ότι δεν ανήκει πλέον στην κοινοβουλευτική ομάδα της ΕΔΕΚ και, ως εκ τούτου, θα συνεχίσει τη θητεία του ως ανεξάρτητος βουλευτής.

Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί την τυπική ολοκλήρωση της αποχώρησής του από το κόμμα, γεγονός που αναμένεται να έχει επιπτώσεις στη σύνθεση και στις ισορροπίες εντός της Βουλής.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, συνεχίζονται οι συζητήσεις μεταξύ του κ. Αποστόλου και του Προέδρου του ΔΗΚΟ, Νικόλα Παπαδόπουλου, με αντικείμενο την ένταξή του στο ψηφοδέλτιο του ΔΗΚΟ στη Λάρνακα, για τις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές.

Η ανεξαρτητοποίησή του, ανοίγει έτσι μια νέα σελίδα στην πολιτική του πορεία, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στις επόμενες κινήσεις του και στη στάση που θα τηρήσει στο κοινοβουλευτικό έργο, μέχρι την ολοκλήρωση της παρούσας θητείας.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νέα τραγωδία: Έχασε τη μάχη ο άνδρας που χτυπήθηκε από άλογο στον ιππόδρομο
Τι κι αν είναι τέλος Σεπτεμβρίου; Γεμάτες οι παραλίες σε Αγία Νάπα και Πρωταρά – Δείτε βίντεο
Ακυρώσεις ΜΟΤ: Χιλιάδες τα οχήματα που έχουν ακόμη αερόσακους ΤΑΚΑΤΑ - Γιατί αργεί η αντικατάσταση - Σκέψεις για παράταση
Απίστευτη καταγγελία στο «Τ»: Δύο χρόνια μετά από θανατηφόρο, η οικογένεια ακόμη περιμένει δικαίωση – Αλλεπάλληλες καθυστερήσεις στην εξέταση της υπόθεσης
Γνωστή ελληνική αλυσίδα κάνει «ντεπούτο» στην Αγλαντζιά - Πότε ανοίγει το νέο εστιατόριο - Δείτε φωτογραφίες
Ελπίδα Ιακωβίδου: Η τούρτα έκπληξη από τον σύζυγο της για τα γενέθλια της (βίντεο)

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Αιμιλιανίδης για υπόθεση Οδυσσέα: «Δεν είχε διαπραχθεί ποινικό αδίκημα»

 25.09.2025 - 16:37
Επόμενο άρθρο

Ανατριχιαστική ανακάλυψη στην Ιαπωνία: Μητέρα κρατούσε σε καταψύκτη τη σορό της κόρης της για 20 χρόνια

 25.09.2025 - 16:44
ΠτΔ: Τα είπε με τον Πρωθυπουργό της Κίνας - Εκτίμηση για στρατηγική σχέση και στήριξη στο Κυπριακό

ΠτΔ: Τα είπε με τον Πρωθυπουργό της Κίνας - Εκτίμηση για στρατηγική σχέση και στήριξη στο Κυπριακό

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης είχε σήμερα, στη Νέα Υόρκη, συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, Επικεφαλής του Κρατικού Συμβουλίου της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας κ. Li Qiang, κατά τη διάρκεια της οποίας επαναβεβαίωσαν το πολύ καλό επίπεδο των διμερών σχέσεων και εξέφρασαν τη κοινή τους βούληση για περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας των δύο χωρών, με έμφαση στους τομείς των επενδύσεων, του εμπορίου, της ναυτιλίας, του τουρισμού, της εκπαίδευσης και του πολιτισμού.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: Τα είπε με τον Πρωθυπουργό της Κίνας - Εκτίμηση για στρατηγική σχέση και στήριξη στο Κυπριακό

ΠτΔ: Τα είπε με τον Πρωθυπουργό της Κίνας - Εκτίμηση για στρατηγική σχέση και στήριξη στο Κυπριακό

  •  25.09.2025 - 17:17
Αιμιλιανίδης για υπόθεση Οδυσσέα: «Δεν είχε διαπραχθεί ποινικό αδίκημα»

Αιμιλιανίδης για υπόθεση Οδυσσέα: «Δεν είχε διαπραχθεί ποινικό αδίκημα»

  •  25.09.2025 - 16:37
Επίσημα εκτός ΕΔΕΚ, ο βουλευτής Ανδρέας Αποστόλου

Επίσημα εκτός ΕΔΕΚ, ο βουλευτής Ανδρέας Αποστόλου

  •  25.09.2025 - 16:37
Αερόσακοι TAKATA: Στο 76% οι ανακλήσεις, εκκρεμούν περίπου 19 χιλιάδες - Δύο εταιρείες εισέπραξαν 4 εκατ. ευρώ

Αερόσακοι TAKATA: Στο 76% οι ανακλήσεις, εκκρεμούν περίπου 19 χιλιάδες - Δύο εταιρείες εισέπραξαν 4 εκατ. ευρώ

  •  25.09.2025 - 16:59
Βιασμός στις Κεντρικές Φυλακές: Κλεισμένος σε κελί για ολόκληρο 24ωρο ο κατάδικος - «Απάνθρωπη μεταχείριση»

Βιασμός στις Κεντρικές Φυλακές: Κλεισμένος σε κελί για ολόκληρο 24ωρο ο κατάδικος - «Απάνθρωπη μεταχείριση»

  •  25.09.2025 - 17:40
VIDEO: Ξέσπασε πυρκαγιά κοντά σε δρόμο στην επ. Λευκωσίας - Δείτε σε ποια περιοχή

VIDEO: Ξέσπασε πυρκαγιά κοντά σε δρόμο στην επ. Λευκωσίας - Δείτε σε ποια περιοχή

  •  25.09.2025 - 16:27
Πέντε χρόνια φυλάκιση με αναστολή στον Σαρκοζί για εγκληματική συνωμοσία με σκοπό να λάβει παράνομη χρηματοδότηση εκατομμυρίων από τον Καντάφι

Πέντε χρόνια φυλάκιση με αναστολή στον Σαρκοζί για εγκληματική συνωμοσία με σκοπό να λάβει παράνομη χρηματοδότηση εκατομμυρίων από τον Καντάφι

  •  25.09.2025 - 14:35
ΑΠΟΕΛ και... επενδυτές: Αφίξεις και εξελίξεις!

ΑΠΟΕΛ και... επενδυτές: Αφίξεις και εξελίξεις!

  •  25.09.2025 - 15:34

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα