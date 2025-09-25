Επίσημα εκτός ΕΔΕΚ, ο βουλευτής Ανδρέας Αποστόλου

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης της Ολομέλειας της Βουλής, ο Προεδρεύων, Ζαχαρίας Κουλίας, προέβη σε ανάγνωση επιστολής του κ. Αποστόλου, ημερομηνίας 4 Σεπτεμβρίου, η οποία είχε απευθυνθεί προς την Πρόεδρο της Βουλής, Αννίτα Δημητρίου.

Στην επιστολή του, ο κ. Αποστόλου γνωστοποίησε ότι δεν ανήκει πλέον στην κοινοβουλευτική ομάδα της ΕΔΕΚ και, ως εκ τούτου, θα συνεχίσει τη θητεία του ως ανεξάρτητος βουλευτής.

Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί την τυπική ολοκλήρωση της αποχώρησής του από το κόμμα, γεγονός που αναμένεται να έχει επιπτώσεις στη σύνθεση και στις ισορροπίες εντός της Βουλής.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, συνεχίζονται οι συζητήσεις μεταξύ του κ. Αποστόλου και του Προέδρου του ΔΗΚΟ, Νικόλα Παπαδόπουλου, με αντικείμενο την ένταξή του στο ψηφοδέλτιο του ΔΗΚΟ στη Λάρνακα, για τις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές.

Η ανεξαρτητοποίησή του, ανοίγει έτσι μια νέα σελίδα στην πολιτική του πορεία, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στις επόμενες κινήσεις του και στη στάση που θα τηρήσει στο κοινοβουλευτικό έργο, μέχρι την ολοκλήρωση της παρούσας θητείας.