Ντόναλντ Τραμπ: Πιστεύω πως έχουμε μια συμφωνία για τη Γάζα - Δείτε βίντεο

«Η συμφωνία θα φέρει πίσω τους ομήρους. Θα είναι μια συμφωνία που θα τερματίσει τον πόλεμο, θα φέρει ειρήνη», είπε ο Τραμπ σε συνομιλία του με τους δημοσιογράφους, λίγο πριν αναχωρήσει από τον Λευκό Οίκο για να παραστεί στο τουρνουά γκολφ Ryder Cup στη Νέα Υόρκη.

Οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ γίνονται λίγο μετά την ομιλία του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στη γενική συνέλευση του ΟΗΕ. Εν μέσω αποδοκιμασιών, αλλά και αποχωρήσεων από την αίθουσα, ο Νετανιάχου τόνισε ότι «το Ισραήλ πρέπει να ολοκληρώσει τη δουλειά στη Γάζα όσο το δυνατόν γρηγορότερα».

«Τα τελευταία κατάλοιπα της Χαμάς είναι κρυμμένα στη Γάζα», ανέφερε ο Νετανιάχου, που διαμήνυσε ότι δεν θα ησυχάσει μέχρι να επιστραφούν οι όμηροι. «Καταθέστε τα όπλα σας. Απελευθερώστε όλους τους ομήρους τώρα… Αν το κάνετε, θα ζήσετε. Αν όχι, το Ισραήλ θα σας καταδιώξει», είπε, απευθυνόμενος στη Χαμάς.



«Σχέδιο 21 σημείων»

Ο Αμερικανός πρόεδρος παρουσίασε αυτήν την εβδομάδα ένα νέο ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα σε μουσουλμάνους ηγέτες, όπως και στον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Πληροφορίες ανέφεραν ότι το «σχέδιο 21 σημείων» που παρουσίασε ο Τραμπ, προτείνει μεταξύ άλλων την απελευθέρωση των υπόλοιπων ομήρων, τη μόνιμη κατάπαυση του πυρός, και τη σταδιακή αποχώρηση του Ισραήλ από ολόκληρη τη Λωρίδα της Γάζας.

Για την επόμενη ημέρα, η πρόταση περιλαμβάνει μεταπολεμικό σχέδιο με μηχανισμό διακυβέρνησης χωρίς τη Χαμάς, δύναμη ασφαλείας που θα περιλαμβάνει Παλαιστίνιους, αλλά και στρατιώτες από αραβικές και μουσουλμανικές χώρες και χρηματοδότηση από αραβικές και μουσουλμανικές χώρες για τη νέα διοίκηση στη Γάζα και την ανοικοδόμηση της περιοχής. Η Παλαιστινιακή Αρχή, με βάση την πρόταση, θα έχει κάποιας μορφής εμπλοκή.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα