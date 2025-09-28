Οι Ρώσοι έφεραν την κόλαση τη νύχτα στην Ουκρανία, επίθεση με 500 drones και 40 πυραύλους: Τέσσερις νεκροί και δέκα τραυματίες στο Κίεβο

Αρκετές άλλες περιοχές χτυπήθηκαν στην επίθεση, με τουλάχιστον 16 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων τριών παιδιών, να τραυματίζονται στην πόλη Ζαπορίζια, στο νότιο τμήμα της χώρας.

Τουλάχιστον, μεταξύ των οποίων ένα, σκοτώθηκαν και περίπου 10 τραυματίστηκαν στην πόλη, όπως δήλωσε ο Τιμούρ Τκατσένκο, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου, μέσω της εφαρμογής Telegram. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα ρωσικά πλήγματα προκάλεσαν ζημιές σε 15 σημεία σε πέντε συνοικίες του Κιέβου, με πολυκατοικίες να πλήττονται από drones.Η Ρωσία εκτόξευσε περίπου 500 drones και πάνω από 40 πυραύλους στην νυχτερινή της επίθεση στην Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. «Η Μόσχα θέλει να συνεχίζει να πολεμά και να σκοτώνει και της αξίζει μόνο η πιο σκληρή πίεση από τον κόσμο», δήλωσε ο Ζελένσκι μέσω της εφαρμογής Telegram.Οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών δήλωσαν ότι το 12χρονο κορίτσι εντοπίστηκε νεκρό στα ερείπια πενταώροφης πολυκατοικίας στηενώ δύο ακόμα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε καρδιολογικό ινστιτούτο στην ίδια περιοχή.Ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικώνδήλωσε ότι η Ρωσία εξαπέλυσε «μαζική» αεροπορική επίθεση στη χώρα με εκατοντάδες πυραύλους και drones.Σε ανάρτηση στο Χ, ο Σιμπίχα δήλωσε ότι η επίθεση τονίζει την ανάγκη για περισσότερες τιμωρητικές κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας προκειμένου να αναγκασθεί να σταματήσει την επιθετικότητα της. «Ο Πούτιν πρέπει να νιώσει τον κίνδυνο της συνέχισης αυτού του πολέμου –προσωπικά για τον ίδιο, τις τσέπες των φίλων του, την οικονομία και το καθεστώς του», δήλωσε, αναφερόμενος στον Ρώσο πρόεδρο. «Αυτό είναι που μπορεί να τον κάνει να σταματήσει αυτό τον παράλογο πόλεμο».