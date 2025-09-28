Ecommbx
Οι Ρώσοι έφεραν την κόλαση τη νύχτα στην Ουκρανία, επίθεση με 500 drones και 40 πυραύλους: Τέσσερις νεκροί και δέκα τραυματίες στο Κίεβο
ΔΙΕΘΝΗ

Οι Ρώσοι έφεραν την κόλαση τη νύχτα στην Ουκρανία, επίθεση με 500 drones και 40 πυραύλους: Τέσσερις νεκροί και δέκα τραυματίες στο Κίεβο

 28.09.2025 - 11:23
Οι Ρώσοι έφεραν την κόλαση τη νύχτα στην Ουκρανία, επίθεση με 500 drones και 40 πυραύλους: Τέσσερις νεκροί και δέκα τραυματίες στο Κίεβο

28.09.2025 - 11:23

Το Κίεβο δέχθηκε σφοδρό βομβαρδισμό με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και πυραύλους νωρίς σήμερα, με ανεξάρτητους παρατηρητές να κάνουν λόγο για μια από τις μεγαλύτερες ρωσικές επιθέσεις στην ουκρανική πρωτεύουσα και τη γύρω περιοχή από την έναρξη του πολέμου.

Τουλάχιστον 4 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα 12χρονο κορίτσι, σκοτώθηκαν και περίπου 10 τραυματίστηκαν στην πόλη, όπως δήλωσε ο Τιμούρ Τκατσένκο, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου, μέσω της εφαρμογής Telegram. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα ρωσικά πλήγματα προκάλεσαν ζημιές σε 15 σημεία σε πέντε συνοικίες του Κιέβου, με πολυκατοικίες να πλήττονται από drones.

 

Η Ρωσία εκτόξευσε περίπου 500 drones και πάνω από 40 πυραύλους στην νυχτερινή της επίθεση στην Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. «Η Μόσχα θέλει να συνεχίζει να πολεμά και να σκοτώνει και της αξίζει μόνο η πιο σκληρή πίεση από τον κόσμο», δήλωσε ο Ζελένσκι μέσω της εφαρμογής Telegram.

Οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών δήλωσαν ότι το 12χρονο κορίτσι εντοπίστηκε νεκρό στα ερείπια πενταώροφης πολυκατοικίας στη συνοικία Σολιμιάνσκι ενώ δύο ακόμα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε καρδιολογικό ινστιτούτο στην ίδια περιοχή.

Ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα δήλωσε ότι η Ρωσία εξαπέλυσε «μαζική» αεροπορική επίθεση στη χώρα με εκατοντάδες πυραύλους και drones.
 

Σε ανάρτηση στο Χ, ο Σιμπίχα δήλωσε ότι η επίθεση τονίζει την ανάγκη για περισσότερες τιμωρητικές κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας προκειμένου να αναγκασθεί να σταματήσει την επιθετικότητα της. «Ο Πούτιν πρέπει να νιώσει τον κίνδυνο της συνέχισης αυτού του πολέμου –προσωπικά για τον ίδιο, τις τσέπες των φίλων του, την οικονομία και το καθεστώς του», δήλωσε, αναφερόμενος στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν. «Αυτό είναι που μπορεί να τον κάνει να σταματήσει αυτό τον παράλογο πόλεμο».

Αρκετές άλλες περιοχές χτυπήθηκαν στην επίθεση, με τουλάχιστον 16 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων τριών παιδιών, να τραυματίζονται στην πόλη Ζαπορίζια, στο νότιο τμήμα της χώρας.
 
Στα δυτικά της Ουκρανίας, η Πολωνία ανακοίνωσε ότι κινητοποίησε την αεροπορία της «προληπτικά», ύστερα από την είσοδο στον εναέριο χώρο της περίπου 20 ρωσικών drones καθώς και τριών μαχητικών αεροσκαφών στον εναέριο χώρο της Εσθονίας μέσα σε λιγότερο από δύο εβδομάδες. Τα μέτρα αυτά έχουν στόχο την προστασία του πληθυσμού, κυρίως στις περιοχές που βρίσκονται στα σύνορα με την Ουκρανία, σύμφωνα με τις αρχές.
 

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

ΑΚΕΛ: Λεπτή ισορροπία ανάμεσα σε σταθερότητα και ανανέωση -Λουκαΐδης και Δαμιανού εντός, Χαραλαμπίδου και Κώστα εκτός

ΑΚΕΛ: Λεπτή ισορροπία ανάμεσα σε σταθερότητα και ανανέωση -Λουκαΐδης και Δαμιανού εντός, Χαραλαμπίδου και Κώστα εκτός

Η Κεντρική Επιτροπή του ΑΚΕΛ, στη συνεδρίαση που σηματοδότησε την εκκίνηση της προεκλογικής εκστρατείας για τις βουλευτικές εκλογές του 2026, πήρε αποφάσεις που προκαλούν πολιτικό αντίκτυπο και συζητήσεις εντός και εκτός κόμματος. Η εξαίρεση από τον κανόνα των τριών θητειών για τους βουλευτές Γιώργο Λουκαΐδη και Άριστο Δαμιανού, σε συνδυασμό με την απουσία από τα ψηφοδέλτια της Ειρήνης Χαραλαμπίδου και του Κώστα Κώστα, δημιουργεί μια νέα πραγματικότητα τόσο για την κοινοβουλευτική ομάδα του ΑΚΕΛ όσο και για τις ισορροπίες στη βάση.

