Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου

 28.09.2025 - 11:11
Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου

 28.09.2025 - 11:11

Η τριμερής συνάντηση Προέδρου Χριστοδουλίδη με Γκουτέρες και Τατάρ στη Νέα Υόρκη, τα σενάρια για ανασχηματισμό από την Κυβέρνηση, η ενίσχυση του κλίματος έντασης από την Τουρκία, οι βουλευτικές εκλογές και το προεκλογικό σκηνικό, το τερματικό στο Βασιλικό και η επιπτώσεις από την επιστροφή στην ΕΕ της χορηγίας €67,2 εκατ. είναι τα κύρια θέματα που προβάλλονται στα πρωτοσέλιδα του κυπριακού Τύπου της Κυριακής.

Η «Αλήθεια» στο κύριο της θέμα με τίτλο «Νεκρή φύση στη Νέα Υόρκη», γράφει ότι η τριμερής συνάντηση δεν μπορούσε να διασπάσει το συνεχιζόμενο αδιέξοδο. Αλλού αναφέρεται σε ψεύτικα άλλοθι και διεθνή υποκρισία για Γάζα και Ουκρανία. Σε άλλο θέμα γράφει ότι απάντησε ο ΔΗΣΥ στην επίθεση που δέχτηκε από το ΑΚΕΛ, κάνοντας λόγο για αποτυχημένες συνταγές και διχαστικούς λόγους.

Ο «Πολίτης» στο κύριο του θέμα με τίτλο «Ανασχηματισμός: Αυτοί που μένουν και αυτοί που φεύγουν», γράφει ότι από αύριο ξεκινά η τελική διαδικασία για το νέο Υπουργικό. Αλλού γράφει ότι ο πρώην Πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης μιλώντας στο «Π» υποστηρίζει ότι η Κυβέρνησή του χάραζε πολιτική και οι τεχνοκράτες σχεδίαζαν. Σε άλλο θέμα αναφέρεται σε περικοπές από τον ΟΗΕ, γράφοντας ότι κόβεται η θέση του Ειδικού Συμβούλου.    

Ο «Φιλελεύθερος» στο κύριο του θέμα με τίτλο «Ισχυρά μποφόρ στο μενού του Ερντογάν», γράφει ότι η Άγκυρα επιλέγει να ενισχύσει το κλίμα έντασης. Αλλού γράφει ότι στον αέρα θα βρεθούν χιλιάδες οδηγοί αφού έρχονται ακυρώσεις ΜΟΤ. Σε άλλο θέμα αναφέρεται σε «φαντάσματα» στην κάλπη των βουλευτικών εκλογών.

Η «Χαραυγή» στο κύριο της θέμα με τίτλο «Με αισιοδοξία και δύναμη στη μάχη των εκλογών το ΑΚΕΛ», γράφει ότι δυνατό ΑΚΕΛ σημαίνει δυνατή φωνή για τα συμφέροντα των εργαζομένων, των αδυνάτων του τόπου και του μέλλοντος. Αλλού αναφέρεται σε σχέδιο άμεσης μείωσης των τιμών σε ρεύμα και καύσιμα που κατέθεσε το ΑΚΕΛ. Σε άλλο θέμα αναφέρεται σε διαφορετικές αφετηρίες Χριστοδουλίδη και Τατάρ στην τριμερή με τον Γκουτέρες.

Η αγγλόγλωσση “Sunday Mail” στο κύριο της θέμα με τίτλο «Ο διαγωνισμός για το LNG είναι τώρα ένα 'τεράστιο σκάνδαλο'» γράφει ότι βουλευτές μιλούν για διαφθορά την ώρα που οι Βρυξέλλες θέλουν πίσω τα εκατομμύρια. Αλλού αναφέρεται σε αντίστροφη μέτρηση για την κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ. Σε άλλο θέμα γράφει ότι οι εκτελωνιστές στο λιμάνι Λεμεσού τερμάτισαν την απεργία τους.

Η εβδομαδιαία «Καθημερινή της Κυριακής» στο κύριο της θέμα με τίτλο «Τάσεις ανατροπής στο πολιτικό σκηνικό», αναφέρεται σε μεγάλη δημοσκόπηση της «Κ» που δείχνει που στέκονται σήμερα τα κόμματα. Αλλού αναφέρεται σε στροφή Ουάσινγκτον κατά του Κρεμλίνου. Σε άλλο θέμα φιλοξενεί συνέντευξη του Υπουργού Ενέργειας Γιώργου Παπαναστασίου ο οποίος αναφέρει ότι ο «Προμηθέας» είναι το πιο σημαντικό κομμάτι.

Η εβδομαδιαία «Σημερινή της Κυριακής» στο κύριο της θέμα με τίτλο «Δημοσιονομικός εφιάλτης» γράφει ότι αντί ενεργειακή αυτονομίας, ο φορολογούμενος καλείται να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη για το Βασιλικό. Αλλού γράφει ότι η Κύπρος γερνά με το 31,7% των νοικοκυριών να είναι χωρίς παιδιά. Σε άλλο θέμα η εφημερίδα γράφει ότι «τρύπα στη νομοθεσία» αποτελεί η αγορά ακινήτων από εταιρείες ξένων συμφερόντων.

