ΥΓΕΙΑ

Καρκίνος: Το σύμπτωμα «προάγγελος» – Καθοριστικό για την έγκαιρη παρέμβαση και επιβίωση των ασθενών

 28.09.2025 - 10:51
Καρκίνος: Το σύμπτωμα «προάγγελος» – Καθοριστικό για την έγκαιρη παρέμβαση και επιβίωση των ασθενών

H απώλεια βάρους συγκαταλέγεται συνήθως μεταξύ των πιο κοινών στόχων που θέτουν οι άνθρωποι και προσπαθούν να τον επιτύχουν, αλλάζοντας τον τρόπο ζωής τους και υιοθετώντας πιο υγιεινές συνήθειες, όπως μια προσεγμένη διατροφή και η τακτική άσκηση. Ωστόσο, υπάρχουν και άνθρωποι που παρατηρούν τον αριθμό στη ζυγαριά τους να πέφτει, χωρίς να έχουν προσπαθήσει γι’ αυτό και, κυρίως, χωρίς να είναι σε θέση να εξηγήσουν το γιατί.

Μελέτη υποστηρίζει ότι οι άνθρωποι αυτοί θα πρέπει ίσως να απευθυνθούν στον γιατρό τους, καθώς, σύμφωνα με τα σχετικά επιστημονικά συμπεράσματα που δημοσιεύονται στο JAMA, η ανεξήγητη απώλεια βάρους είναι ένα σύμπτωμα που συσχετίζεται με αυξημένη πιθανότητα διάγνωσης καρκίνου μέσα στους επόμενους 12 μήνες.

Οι ερευνητές του Ινστιτούτου Καρκίνου Dana-Farber ανέλυσαν τα δεδομένα 157.474 συμμετεχόντων από δύο μεγάλες διαχρονικές μελέτες (The Nurses’ Health Study και The Health Professionals Follow-Up Study). Επρόκειτο για επαγγελματίες υγείας 54-70 ετών (μέση ηλικία τα 62 έτη) που έπρεπε να συμπληρώνουν κάθε 2 χρόνια ένα ερωτηματολόγιο που περιλάμβανε ερωτήσεις σχετικές με τη σωματική δραστηριότητα και κάθε 4 χρόνια ένα που ρωτούσε για τις διατροφικές αλλαγές. Η παρακολούθηση διήρκεσε κατά μέσο όρο 28 χρόνια.

Τα δεδομένα αυτά βοήθησαν τους ερευνητές να αναλύσουν τις συμπεριφορές των ανθρώπων που προάγουν την απώλεια βάρους, κατηγοριοποιώντας τους συμμετέχοντες σε τρεις κατηγορίες:

  • Υψηλή συμπεριφορά, για άτομα που έκαναν παρεμβάσεις τόσο στη διατροφή, όσο και στη σωματική τους δραστηριότητα
  • Μεσαία συμπεριφορά, για άτομα που έκαναν μόνο μία αλλαγή και
  • Χαμηλή συμπεριφορά, για άτομα που δεν έκαναν καμία αλλαγή ούτε στη διατροφή, ούτε στην άσκηση.

«Θέλαμε να διαφοροποιήσουμε την υγιεινή από την ανθυγιεινή απώλεια βάρους», εξήγησε ο Qiaoli Wang, MD, PhD, ερευνητής στο Dana-Farber και πρώτος συντάκτης της μελέτης. «Η υγιής απώλεια βάρους μπορεί να προέλθει από διατροφικές αλλαγές ή αυξημένη σωματική δραστηριότητα. Η ανθυγιεινή απώλεια βάρους, όμως, συνήθως εμφανίζεται απροσδόκητα και μπορεί να οφείλεται σε υποκείμενο καρκίνο», πρόσθεσε.

Εμφάνιση κακοήθειας εντός 12 μηνών

Η μελέτη διαπίστωσε σημαντική συσχέτιση μεταξύ της πρόσφατης απώλειας βάρους και του αυξημένου κινδύνου εμφάνισης διαφόρων καρκίνων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που επηρεάζουν τον ανώτερο γαστρεντερικό σωλήνα (οισοφάγου, στομάχου, ήπατος, χολής και παγκρέατος), των αιματολογικών καρκίνων (συμπεριλαμβανομένου του μη-Hodgkin λεμφώματος, του πολλαπλού μυελώματος και της λευχαιμίας), του καρκίνου του παχέος εντέρου και του καρκίνου του πνεύμονα.

 

Ο καρκίνος εμφανίστηκε σε διάστημα 12 μόλις μηνών από τη ραγδαία μείωση του σωματικού βάρους. Είναι ενδιαφέρον, ωστόσο, ότι η συσχέτιση αυτή δεν παρατηρήθηκε με άλλους τύπους καρκίνου, όπως αυτός του μαστού, του ουρογεννητικού συστήματος, του εγκεφάλου και του μελανώματος.

«Η απροσδόκητη απώλεια βάρους μπορεί να προέρχεται από καρκίνο ή πολλές άλλες καταστάσεις υγείας. Μερικές φορές, η απώλεια βάρους οφείλεται σε πιο εντατική άσκηση ή σε μια πιο υγιεινή διατροφή κι αυτό μπορεί να είναι ευεργετικό για την υγεία των ανθρώπων. Ωστόσο, όταν ένας ασθενής εμφανίζει ακούσια απώλεια βάρους, που δεν οφείλεται σε πιο υγιεινές συμπεριφορές, είναι σκόπιμο να επισκεφθεί τον γιατρό πρωτοβάθμιας περίθαλψης, ώστε να καθορίσει εάν είναι απαραίτητη η πρόσθετη αξιολόγηση για άλλες αιτίες, συμπεριλαμβανομένου του καρκίνου», τόνισε από την πλευρά του ο δρ. Brian Wolpin, MD, MPH, διευθυντής του Κέντρου Γαστρεντερικού Καρκίνου στο Dana-Farber και του Κέντρου Έρευνας Hale για τον καρκίνο του παγκρέατος.

Ένα σημαντικό εύρημα, σύμφωνα με τα συμπεράσματα της μελέτης, είναι ότι η απώλεια βάρους δεν αποτελεί σύμπτωμα μόνο του προχωρημένου καρκίνου, αλλά μπορεί να εμφανιστεί και σε πρώιμα στάδια, που σημαίνει ότι αυτό το σύμπτωμα θα μπορούσε να λειτουργήσει ως πρώιμο σημάδι καρκίνου, βοηθώντας στην έγκαιρη διάγνωση και, ενδεχομένως, σε πιο αποτελεσματική θεραπεία, δύο στοιχεία που ενισχύουν σημαντικά τις πιθανότητες επιβίωσης των ασθενών.

ΠΗΓΗ: ygeiamou.gr

ΠΗΓΗ: ygeiamou.gr

 

