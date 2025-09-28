Αινιγματικό μήνυμα από τον Νεκτάριο - «Δεν είσαι μόνος, εγώ είμαι εδώ, μην τρομάζεις από το σκοτάδι»

Όπως σημειώνει ανάμεσα σε άλλα «Η νύχτα δεν είναι το τέλος, είναι το πέρασμα».

Κάθε νύχτα μας θυμίζει πως τίποτε δεν κρατά για πάντα.

Το φως δύει, η μέρα σβήνει, κι ο άνθρωπος μένει με τον εαυτό του.

Μένει με τις σκέψεις του, με τις πληγές του, με τα «γιατί» του.

Όμως ακριβώς τότε, μέσα στο σκοτάδι, αρχίζει να φανερώνεται το φως το αληθινό.

Γιατί η νύχτα γίνεται η σιωπηλή αγκαλιά του Θεού.

Κι εκεί, όπου όλα μοιάζουν κλειστά, ανοίγει μυστικά ο Ουρανός.

Μην τρομάζεις από το σκοτάδι.

Η νύχτα δεν είναι το τέλος· είναι το πέρασμα.

Είναι η ώρα που σπέρνονται τα δάκρυα και φυτρώνει η ελπίδα.

Είναι η ώρα που ο Θεός ψιθυρίζει στην ψυχή:

«Δεν είσαι μόνος. Εγώ είμαι εδώ».

Ας κοιμηθούμε με ειρήνη απόψε,

όχι γιατί όλα λύθηκαν,

αλλά γιατί όλα βρίσκονται στα χέρια Εκείνου που μας αγαπά.