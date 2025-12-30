Ecommbx
ΥΓΕΙΑ

«Dark Shower»: Το νέο trend του TikTok που υπόσχεται χαλάρωση και αποφόρτιση

 30.12.2025 - 10:09
«Dark Shower»: Το νέο trend του TikTok που υπόσχεται χαλάρωση και αποφόρτιση

Με το σύνθημα «Water on, lights off», οι χρήστες του TikTok προωθούν μια απρόσμενη τάση ευεξίας που δεν απαιτεί ούτε εξοπλισμό ούτε χρήματα - μόνο να σβήσετε τα φώτα στο μπάνιο σας. Πρόκειται για το λεγόμενο «Dark Shower», μια πρακτική που, όπως υποστηρίζουν όσοι τη δοκίμασαν, συμβάλλει στη μείωση του άγχους και στην αποφόρτιση του νευρικού συστήματος.

Τι είναι το «σκοτεινό ντους»

Η ιδέα είναι απλή: ντους με χαμηλό ή καθόλου φωτισμό, χωρίς έντονα ερεθίσματα, με στόχο την αποφόρτιση του οργανισμού. Πολλοί επιλέγουν απόλυτη ησυχία, εστιάζοντας αποκλειστικά στον ήχο του νερού, ενώ άλλοι προτιμούν απαλή, χαλαρωτική μουσική, προσαρμόζοντας την εμπειρία στον τρόπο με τον οποίο ο καθένας χαλαρώνει.

Σύμφωνα με όσους το δοκίμασαν, η μείωση των εξωτερικών ερεθισμάτων βοηθά τον εγκέφαλο να «κατεβάσει ταχύτητα» και να αποσυνδεθεί από την υπερδιέγερση της καθημερινότητας

Πολλοί χρήστες το περιγράφουν ως μια μορφή σύντομου διαλογισμού, που μπορεί να γίνει εύκολα στο σπίτι.

 

Γιατί έχει γίνει viral στο TikTok

Βίντεο με εκατομμύρια προβολές παρουσιάζουν το σκοτεινό ντους ως έναν τρόπο να «κάνεις reset» μετά από μια απαιτητική ημέρα. Ορισμένοι αναφέρουν ότι τους βοηθά να κοιμηθούν καλύτερα, ενώ άλλοι το χρησιμοποιούν ως μέθοδο αποφόρτισης μετά από έντονα περιβάλλοντα, όπως γραφεία με θόρυβο ή χώρους με πολύ κόσμο.

Δεν λείπουν και οι πιο προσωπικές μαρτυρίες: κάποιοι χρήστες υποστηρίζουν ότι το σκοτεινό ντους τους βοηθά να διαχειριστούν χρόνιους πόνους ή αισθήματα έντονης κόπωσης.

 

Τι λένε όσοι το δοκίμασαν

Όσοι είναι «φαν» της τάσης τονίζουν ότι το σκοτάδι μειώνει τα οπτικά ερεθίσματα, επιτρέποντας στο νευρικό σύστημα να χαλαρώσει. Ο ήχος του νερού λειτουργεί ως φυσικός «λευκός θόρυβος», βοηθώντας τη συγκέντρωση και τη σωματική χαλάρωση.

 

«Είναι η μόνη στιγμή της ημέρας που δεν κοιτάω οθόνη και δεν σκέφτομαι τίποτα», αναφέρει χαρακτηριστικά χρήστης του TikTok.

Τι λένε οι ειδικοί

Αν και δεν υπάρχουν ακόμη ειδικές επιστημονικές μελέτες που να εξετάζουν αποκλειστικά το «σκοτεινό ντους», ειδικοί στην ψυχική υγεία και στον ύπνο επισημαίνουν ότι η μείωση των αισθητηριακών ερεθισμάτων μπορεί να συμβάλει στη χαλάρωση και στη ρύθμιση του στρες. Αντίστοιχες πρακτικές χρησιμοποιούνται εδώ και χρόνια σε τεχνικές αισθητηριακής αποφόρτισης.

 

Το χαμηλό φως ενισχύει επίσης την παραγωγή μελατονίνης, της βασικής ορμόνης που ρυθμίζει τον ύπνο, ενώ η απουσία έντονων ερεθισμάτων διευκολύνει τη νοητική αποφόρτιση.

 

Οι επιστήμονες τονίζουν, ωστόσο, ότι τα «σκοτεινά ντους» δεν αποτελούν θεραπεία για σοβαρές ή χρόνιες διαταραχές ύπνου, αλλά μπορούν να λειτουργήσουν υποστηρικτικά ως μέρος μιας ήρεμης και σταθερής βραδινής ρουτίνας.

Ωστόσο, τονίζουν ότι τα αποτελέσματα διαφέρουν από άτομο σε άτομο και δεν πρόκειται για θεραπεία, αλλά για μια απλή πρακτική αυτοφροντίδας.

 

Τι πρέπει να προσέξετε

Οι ειδικοί προειδοποιούν για την ασφάλεια: το σκοτεινό ντους καλό είναι να γίνεται με προσοχή, ειδικά αν ο χώρος δεν είναι οικείος ή αν υπάρχει κίνδυνος ολίσθησης. Συνιστάται επίσης να αποφεύγεται από άτομα που αισθάνονται άβολα στο σκοτάδι.

Trend ή απλό placebo;

Όπως συμβαίνει με πολλές τάσεις του TikTok, το σκοτεινό ντους μπορεί να λειτουργεί περισσότερο ως μια προσωπική εμπειρία χαλάρωσης παρά ως αποδεδειγμένη μέθοδος ευεξίας. Για πολλούς όμως, το γεγονός ότι είναι δωρεάν, εύκολο και προσφέρει έστω λίγα λεπτά ηρεμίας, αρκεί για να το δοκιμάσουν.

