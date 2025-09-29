Ecommbx
ΔΙΕΘΝΗ

Γάμος εξελίχθηκε σε τραγωδία στην Αίγυπτο: Ο γαμπρός κατέρρευσε αφού υπέστη καρδιακή ανακοπή χορεύοντας με τη νύφη - Δείτε βίντεο

 29.09.2025 - 07:13
Γάμος εξελίχθηκε σε τραγωδία στην Αίγυπτο: Ο γαμπρός κατέρρευσε αφού υπέστη καρδιακή ανακοπή χορεύοντας με τη νύφη - Δείτε βίντεο

Σε τραγωδία κατέληξε γάμος στην Αίγυπτο όταν ο γαμπρός κατέρρευσε και πέθανε ενώ χόρευε με τη νύφη.

Καλεσμένοι του γάμου έχουν καταγράψει, μάλιστα, σε βίντεο τον πανικό που προκλήθηκε όταν ο Ασράφ Αμπού Χακάμ, όπως ήταν το όνομα του γαμπρού, κατέρρευσε ενώ χόρευε στο γλέντι στην επαρχία Ασουάν την περασμένη Πέμπτη.

Στο βίντεο, ο Χακάμ φαίνεται να κρατάει το χέρι της νέας του συζύγου καθώς χορεύουν μαζί μπροστά σε φίλους και συγγενείς κουνώντας ραβδιά Σαΐντι για έναν παραδοσιακό αιγυπτιακό χορό, λίγα λεπτά πριν να πέσει αναίσθητος.

Παρά τις προσπάθειες αρχικά των καλεσμένων και στη συνέχεια των διασωστών να επαναφέρουν τον άτυχο άνδρα, ο Χακάμ κατέληξε, με τους γιατρούς να καταλήγουν ότι υπέστη καρδιακή ανακοπή.

Το τραγικό περιστατικό διαδόθηκε γρήγορα στα αιγυπτιακά social media με εκατοντάδες ανθρώπους να εκφράζουν το σοκ τους και να εκφράζουν τα συλλυπητήριά τους.

«Ήταν γεμάτος ζωή, χαμογελαστός, ενθουσιασμένος για το μέλλον του», έγραψε ένας φίλος του. «Είθε ο Θεός να τον λυπηθεί και να του χαρίσει μια θέση στην απεραντοσύνη του παραδείσου Του», έγραψε ένας άλλος. Άλλοι θυμήθηκαν ότι μόλις μια μέρα πριν γιόρταζαν τον αρραβώνα του, χωρίς να φαντάζονται ότι οι εορτασμοί θα μετατραπούν σε πένθος μέσα σε λίγες ώρες. «Ανησυχώ για τη νύφη, την καημένη, και για τα σχόλια που θα ακολουθήσουν. Είθε ο Αλλάχ να της δώσει υπομονή», είπε ένας άλλος.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

