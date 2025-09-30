Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΤραγωδία στα κατεχόμενα: 26χρονος σκοτώθηκε σε μετωπική
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τραγωδία στα κατεχόμενα: 26χρονος σκοτώθηκε σε μετωπική

 30.09.2025 - 10:45
Τραγωδία στα κατεχόμενα: 26χρονος σκοτώθηκε σε μετωπική

Ένας 26χρονος έχασε τη ζωή του και δυο άλλα άτομα τραυματίστηκαν σε μετωπική σύγκρουση δύο οχημάτων που σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στα κατεχόμενα, στον κύριο δρόμο Κερύνειας - Κυθρέας.

Σύμφωνα με τη «Γιενί Ντουζέν», το δυστύχημα συνέβη γύρω στις 22:30,  μεταξύ του 8ου και 9ου χιλιομέτρου της οδικής αρτηρίας. Σύμφωνα με την «αστυνομία», 31χρονο άτομο, οδηγώντας το όχημα του προς την Κυθρέα, από απροσεξία εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Εκεί, συγκρούστηκε μετωπικά με αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε 26χρονος.

Αποτέλεσμα της σφοδρής σύγκρουσης ήταν ο ακαριαίος θάνατος του 26χρονου. Στο ίδιο όχημα επέβαινε και άλλο άτομο, το οποίο τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο «νοσοκομείο» της κατεχόμενης Λευκωσίας, όπου και νοσηλεύεται. Και το άτομο που οδηγούσε το πρώτο όχημα, ηλικίας 31 ετών, τραυματίστηκε. 

Η «αστυνομία» ανακοίνωσε ότι η έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος βρίσκεται σε εξέλιξη. Με αυτό το περιστατικό, ο αριθμός των νεκρών από τροχαία δυστυχήματα στα κατεχόμενα το 2025 ανήλθε σε 35.

Στον συγκεκριμένο δρόμο έχουν σημειωθεί επανειλημμένα σοβαρά και θανατηφόρα τροχαία δυστυχήματα.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Φόνος στη Λεμεσό: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του 31χρονου - Οι τελευταίες εξελίξεις
Απόπειρα φόνου στη Λεμεσό: Εδώ βρέθηκε εγκαταλελειμμένο το όχημα των δραστών - Η κατάσταση της υγείας του 42χρονου
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 30 Σεπτεμβρίου - Τα παράξενα ονόματα που δεν ξέραμε ότι υπήρχαν
«Χαλάει» ο καιρός: Ετοιμαστείτε για βροχές - Οι περιοχές που επηρεάζονται - Αναλυτική πρόγνωση μέχρι την Παρασκευή
«Φωτιά» στις τιμές του κρέατος – Γιατί αγοράζουμε λιγότερο αλλά πληρώνουμε περισσότερο
Μετά τις φονικές πυρκαγιές: Τι προτείνουν βουλευτές για πυροπροστασία και αναγνώριση κινδύνου

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

VIDEO: Οι Judas Priest κυκλοφόρησαν μία νέα εκδοχή του «War Pigs» με τον Όζι Όσμπορν για καλό σκοπό

 30.09.2025 - 10:38
Επόμενο άρθρο

Συγκρατημένη αισιοδοξία για το Κυπριακό – Τι είπαν Χριστοδουλίδης και Κακλαμάνης στη Λευκωσία

 30.09.2025 - 10:53
Συγκρατημένη αισιοδοξία για το Κυπριακό – Τι είπαν Χριστοδουλίδης και Κακλαμάνης στη Λευκωσία

Συγκρατημένη αισιοδοξία για το Κυπριακό – Τι είπαν Χριστοδουλίδης και Κακλαμάνης στη Λευκωσία

Είμαστε εδώ να κάνουμε ό,τι είναι δυνατό από την πλευρά μας για να ευοδωθούν οι προσπάθειες για το Κυπριακό και είναι σημαντικό ότι υπάρχει μια κινητικότητα μετά από αρκετά χρόνια, όπως ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ δημόσια είχε αναφέρει στη Γενεύη, στην προηγούμενη πολυμερή, δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, υποδεχόμενος την Τρίτη τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτα Κακλαμάνη, στη Λευκωσία. Το Κυπριακό είναι ένα από τα ελάχιστα θέματα στα οποία υπάρχει πλήρης ομοφωνία στη Βουλή των Ελλήνων, δήλωσε από την πλευρά του ο κ. Κακλαμάνης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Συγκρατημένη αισιοδοξία για το Κυπριακό – Τι είπαν Χριστοδουλίδης και Κακλαμάνης στη Λευκωσία

Συγκρατημένη αισιοδοξία για το Κυπριακό – Τι είπαν Χριστοδουλίδης και Κακλαμάνης στη Λευκωσία

  •  30.09.2025 - 10:53
Φόνος στη Λεμεσό: Δεν συνάδει η σκηνή με τα τραύματα του 31χρονου - Έμεναν άλλοι τρεις στο διαμέρισμα - Αρνείται εμπλοκή η 26χρονη

Φόνος στη Λεμεσό: Δεν συνάδει η σκηνή με τα τραύματα του 31χρονου - Έμεναν άλλοι τρεις στο διαμέρισμα - Αρνείται εμπλοκή η 26χρονη

  •  30.09.2025 - 11:44
Οκτώ μήνες πριν τις κάλπες: Το πολιτικό σκηνικό σε αναβρασμό - Από το Άλμα στο ΕΛΑΜ - Οι νέοι «πρωταγωνιστές»

Οκτώ μήνες πριν τις κάλπες: Το πολιτικό σκηνικό σε αναβρασμό - Από το Άλμα στο ΕΛΑΜ - Οι νέοι «πρωταγωνιστές»

  •  30.09.2025 - 06:28
VIDEO: Σε αυτό το γνωστό ξενοδοχείο διαπράχθηκε η απόπειρα φόνου στη Λεμεσό - Δείτε πλάνα από την είσοδο

VIDEO: Σε αυτό το γνωστό ξενοδοχείο διαπράχθηκε η απόπειρα φόνου στη Λεμεσό - Δείτε πλάνα από την είσοδο

  •  30.09.2025 - 08:40
«Καμπανάκι» Ελεγκτικής: Χάνονται 200εκ. κυβικά μέτρα νερού τον χρόνο – Φράγματα χωρίς ασφάλεια, γεωτρήσεις χωρίς προστασία

«Καμπανάκι» Ελεγκτικής: Χάνονται 200εκ. κυβικά μέτρα νερού τον χρόνο – Φράγματα χωρίς ασφάλεια, γεωτρήσεις χωρίς προστασία

  •  30.09.2025 - 09:02
«Φωτιά» στις τιμές του κρέατος – Γιατί αγοράζουμε λιγότερο αλλά πληρώνουμε περισσότερο

«Φωτιά» στις τιμές του κρέατος – Γιατί αγοράζουμε λιγότερο αλλά πληρώνουμε περισσότερο

  •  30.09.2025 - 06:29
Ιδανικός προορισμός για απόδραση - Nέα ταβέρνα στο χωριό σερβίρει brunch, μεζέδες και μπουφέ

Ιδανικός προορισμός για απόδραση - Nέα ταβέρνα στο χωριό σερβίρει brunch, μεζέδες και μπουφέ

  •  30.09.2025 - 09:14
Ληστεία στη Λευκωσία: Μπήκε «κύριος» στο διαμέρισμα 44χρονης - Την χτύπησε, την απείλησε με μαχαίρι και την «ξάφρισε»

Ληστεία στη Λευκωσία: Μπήκε «κύριος» στο διαμέρισμα 44χρονης - Την χτύπησε, την απείλησε με μαχαίρι και την «ξάφρισε»

  •  30.09.2025 - 06:58

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα