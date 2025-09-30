Ecommbx
VIDEO: Οι Judas Priest κυκλοφόρησαν μία νέα εκδοχή του «War Pigs» με τον Όζι Όσμπορν για καλό σκοπό
LIFESTYLE

VIDEO: Οι Judas Priest κυκλοφόρησαν μία νέα εκδοχή του «War Pigs» με τον Όζι Όσμπορν για καλό σκοπό

 30.09.2025 - 10:38
VIDEO: Οι Judas Priest κυκλοφόρησαν μία νέα εκδοχή του «War Pigs» με τον Όζι Όσμπορν για καλό σκοπό

Το heavy metal συγκρότημα Judas Priest κυκλοφόρησε μία νέα εκδοχή του «War Pigs» με τον αείμνηστο Όζι Όσμπορν για να συγκεντρώσει χρήματα για φιλανθρωπικό σκοπό για την καταπολέμηση της νόσου του Πάρκινσον.

Διαβάστε τη συνέχεια στο LifeNewsCy.

 30.09.2025 - 10:36
Συγκρατημένη αισιοδοξία για το Κυπριακό – Τι είπαν Χριστοδουλίδης και Κακλαμάνης στη Λευκωσία

Συγκρατημένη αισιοδοξία για το Κυπριακό – Τι είπαν Χριστοδουλίδης και Κακλαμάνης στη Λευκωσία

Είμαστε εδώ να κάνουμε ό,τι είναι δυνατό από την πλευρά μας για να ευοδωθούν οι προσπάθειες για το Κυπριακό και είναι σημαντικό ότι υπάρχει μια κινητικότητα μετά από αρκετά χρόνια, όπως ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ δημόσια είχε αναφέρει στη Γενεύη, στην προηγούμενη πολυμερή, δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, υποδεχόμενος την Τρίτη τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτα Κακλαμάνη, στη Λευκωσία. Το Κυπριακό είναι ένα από τα ελάχιστα θέματα στα οποία υπάρχει πλήρης ομοφωνία στη Βουλή των Ελλήνων, δήλωσε από την πλευρά του ο κ. Κακλαμάνης.

