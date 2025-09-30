Συγκρατημένη αισιοδοξία για το Κυπριακό – Τι είπαν Χριστοδουλίδης και Κακλαμάνης στη Λευκωσία

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης εξέφρασε επίσης την άποψη ότι το αποτέλεσμα της «εκλογικής» διαδικασίας στην τουρκοκυπριακή κοινότητα θα είναι σημαντικό. Σε ερώτηση του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων, αν πιστεύει ότι μπορεί να υπάρξει αλλαγή, απάντησε "θα δούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα".

"Κανείς δεν μπορεί αυτή τη στιγμή με ασφάλεια να προδικάσει το αποτέλεσμα. Λαμβάνουμε όμως την ίδια στιγμή [υπόψη] ότι οι τελικές αποφάσεις ειδικότερα στα πιο σοβαρά θέματα που μας απασχολούν, λαμβάνονται στην Άγκυρα και όχι από τους Τουρκοκύπριους συμπατριώτες μας", ανέφερε ο ΠτΔ κατά την εισαγωγική συζήτηση, μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες, που είχε με τον κ. Κακλαμάνη το πρωί της Τρίτης στο Προεδρικό.

Ο κ. Κακλαμάνης εξέφρασε την ελπίδα οι προσπάθειες να ευοδωθούν αν και τόνισε ότι έχει συγκρατημένη αισιοδοξία.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης στην εισαγωγική του τοποθέτηση επεσήμανε ότι ο κ. Κακλαμάνης βρίσκεται στην Κύπρο για να παρακολουθήσει την αυριανή παρέλαση για την Κυπριακή Ανεξαρτησία, "μια σημαντική επέτειος, είναι η σημαντικότερη κατάκτηση του κυπριακού λαού ως αποτέλεσμα του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα της της ΕΟΚΑ".

Ο Πρόεδρος είπε στον κ. Κακλαμάνη ότι η Βουλή των Ελλήνων διαχρονικά διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις που αφορούν και την Κύπρο και έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας το 2004 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, "την σημαντικότερη διπλωματική επιτυχία του κυπριακού λαού και της Κυπριακής Δημοκρατίας".

"Σε λιγότερο από 100 μέρες θα αναλάβουμε και την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια εθνική πρόκληση που είμαι σίγουρος θα ανταποκριθούμε με επιτυχία", ανέφερε.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων ότι επισκέπτεται την Κύπρο σε μία περίοδο που στην περιοχή μας υπάρχουν πολλές εξελίξεις, σημειώνοντας ότι η Κύπρος μαζί με την Ελλάδα μέσα από πράξεις και όχι λόγια αποδεικνύουν ότι είναι πυλώνες ασφάλειας και σταθερότητος.

"Είμαστε χώρες που μιλάμε με όλα τα κράτη της περιοχής και επιχειρούμε μέσα από συνέργειες που δημιουργούνται να δείξουμε τον δρόμο της της συνεργασίας. Είναι και ο μόνος δρόμος για να αντιμετωπιστούν οι κοινές προκλήσεις", ανέφερε.

Ο Πρόεδρος επίσης έπλεξε το εγκώμιο του κ. Κακλαμάνη λέγοντας ότι παρακολουθεί την μακρόχρονη πολιτική διαδρομή του, ως Ευρωβουλευτή, Δημάρχου, Υπουργού και τώρα Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων, αλλά και τις διαχρονικές του παρεμβάσεις στα θέματα καθημερινότητας.

"Κατά κύριο λόγο θέλω να αναφέρω ότι σε πολλά των θεμάτων, στην πλειοψηφία των θεμάτων ταυτίζεται αυτή η κοινή ιδεολογική προσέγγιση και χαίρομαι ιδιαίτερα που έχω αυτή την ευκαιρία να το αναφέρω και δημόσια. Πάντοτε σε παρακολουθούσα, την πολιτική διαδρομή και χαίρομαι ιδιαίτερα για το ότι είσαι σήμερα σε ένα από τα πιο σημαντικά αξιώματα της Ελληνικής Δημοκρατίας, αυτό του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων", ανέφερε.

Ο κ. Κακλαμάνης ευχαρίστησε τον ΠτΔ για τα πολύ καλά του λόγια, τα οποία χαρακτήρισε "ίσως λίγο υπερβολικά". Ανέφερε ότι το ενδιαφέρον του για την Κύπρο ξεκίνησε από τη δεκαετία του '90, όταν ήταν Ευρωβουλευτής και Αντιπρόεδρος της Μικτής Επιτροπής Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Βουλής των Αντιπροσώπων όταν είχε ξεκινήσει η προσπάθεια της ένταξης της Κύπρου.

Αναφέρθηκε στη στενή του τότε συνεργασία με την Ευρωβουλευτή Πολίν Γκριν, η οποία ήταν πολύ υπέρ της Κύπρου.

Ο κ. Κακλαμάνης επεσήμανε στον Πρόεδρο ότι μέσα στο κλίμα της πολιτικής οξύτητος που υπάρχει στην Ελλάδα, "ευτυχώς το θέμα της Κύπρου είναι ένα από τα ελάχιστα στα οποία υπάρχει πλήρης ομοφωνία στη Βουλή των Ελλήνων".

"Μπορεί λεκτικά στις διατυπώσεις να υπάρχουν κάποιες διαφοροποιήσεις, άλλοτε αναγκαίες, για αντιπολιτευτικούς λόγους, αλλά στο δια ταύτα υπάρχει πλήρη ταυτότητα απόψεων και ακριβώς αυτό το μήνυμα θέλω να σας μεταφέρω ότι δεν υπάρχει πολιτικό κόμμα στη Βουλή που να μην ταυτίζεται με την πάγια εθνική γραμμή που υπάρχει εδώ και χρόνια", τόνισε.

Ο κ. Κακλαμάνης είπε ότι ενημερώθηκε από τον Υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας Γιώργο Γεραπετρίτη για τις τελευταίες εξελίξεις, σημειώνοντας ότι "εκείνος έχει μία συγκρατημένη αισιοδοξία", την οποία ο ίδιος δεν συμμερίζεται.

Αναφέρθηκε και σε παλαιότερη επίσκεψή του στην Τουρκία επί Ντεμιρέλ λέγοντας ότι τα όσα έλεγε τότε πριν 30 χρόνια τα επαναλαμβάνει τώρα ο Ερντογάν.

"Μιλάμε τριάντα χρόνια πριν και βλέπω ότι είναι ακριβώς τα ίδια τα οποία λέει ο Ερντογάν σήμερα και για το Κυπριακό και για το Αιγαίο" είπε. "Γι' αυτό κρατώ μια πολύ έτσι συγκρατημένη αισιοδοξία για τις συζητήσεις που είναι καλό που επανήλθαν. Και σας παρακολουθώ για τις δηλώσεις που κάνετε και μακάρι να ευοδωθούν [οι προσπάθειες]", ανέφερε.