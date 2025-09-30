Στέγη για όλους: Η κυπριακή πρόταση που βρήκε στήριξη στις Βρυξέλλες

Όπως σημειώνεται, ο κ. Ιωάννου ανέλυσε τους δύο άξονες της στεγαστικής πολιτικής της Κύπρου, ήτοι την αύξηση του οικιστικού αποθέματος, με έμφαση στην παραγωγή προσιτής κατοικίας, και την ενίσχυση της αγοραστικής δυνατότητας των πολιτών, ιδιαίτερα των κοινωνικό-οικονομικά ευάλωτων.

Για να επιτευχθούν οι δύο στόχοι, εξήγησε ο κ. Ιωάννου, παρέχονται πολεοδομικά και άλλα κίνητρα, καθώς και οικονομική βοήθεια στους πολίτες, ως μορφή κρατικής συνεισφοράς. Άρρηκτα συνδεδεμένη με την υλοποίηση της ενιαίας στεγαστικής πολιτικής, επεσήμανε ο Υπουργός, είναι η εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο της μεταρρύθμισης του τομέα αδειοδότησης της ανάπτυξης, με την εισαγωγή απλοποιημένων και ταχέων διαδικασιών, τον περιορισμό γραφειοκρατικών διαδικασιών και την υιοθέτηση ενός σύγχρονου και ευέλικτου πλαισίου αδειοδότησης.

Οπως αναφέρεται, οι συμμετέχοντες επικρότησαν τις ενέργειες που λαμβάνει η Κυπριακή Δημοκρατία για διαχείριση του στεγαστικού προβλήματος στη χώρα, οι οποίες, όπως διαπιστώθηκε, είναι προς την ορθή κατεύθυνση και σε ευθυγράμμιση με τους πυλώνες, στους οποίους θα στηριχθεί η πολιτική στέγασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επιπρόσθετα, στην τοποθέτησή του, ο κ. Ιωάννου υπογράμμισε την ανάγκη εξεύρεσης, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, εργαλείων χρηματοδότησης των πολιτών και ενίσχυσης της πρόσβασής τους σε επιλογές προσιτής στέγης. Προς αυτή την κατεύθυνση, ο Κύπριος Υπουργός μετέφερε πρόταση της Κύπρου για διαφορετική μεταχείριση των έργων προσιτής κατοικίας σε ό,τι αφορά σε θέματα φορολόγησης. Η συγκεκριμένη θέση υποστηρίχθηκε από την πλειονότητα των παρευρισκόμενων.

Ο κ. Ιωάννου αναφέρθηκε και στις πολιτικές προτεραιότητες που θα προωθηθούν στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ το πρώτο εξάμηνο του 2026 σε σχέση με το θέμα της στέγασης. Απηύθυνε πρόσκληση στους ομολόγους του για την Άτυπη Συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί στην Κύπρο τον ερχόμενο Μάιο, στην οποία θα εξεταστούν τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Σχεδίου για την Οικονομικά Προσιτή Στέγη και, παράλληλα, θα καθοριστεί ο οδικός χάρτης για την ενσωμάτωση της προσιτής στέγης στην Πολιτική Συνοχής της περιόδου 2028-2035.

Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε στην παρουσία του Ευρωπαίου Επιτρόπου Ενέργειας και Στέγασης, Dan Jorgensen, με τη συμμετοχή Υπουργών και αξιωματούχων των αρμόδιων Αρχών των κρατών μελών, εκπροσώπων Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και εκπροσώπων οργάνων της ΕΕ για τη στέγαση.

Κατά την έναρξη του Συνεδρίου, ο Επίτροπος Jorgensen παρουσίασε τους βασικούς πυλώνες του Ευρωπαϊκού Σχεδίου για την Οικονομικά Προσιτή Στέγη, που αφορούν την ενίσχυση προγραμμάτων χρηματοδότησης προς τα κράτη μέλη για την υλοποίηση έργων προσιτής στέγης μέσω των ευρωπαϊκών κονδυλίων και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, την επανεξέταση των κανόνων κρατικής βοήθειας (state aid), τη ⁠μείωση της γραφειοκρατίας (red tape) και των περίπλοκων διαδικασιών αδειοδότησης, και τη ⁠ρύθμιση της λειτουργίας των καταλυμάτων προσωρινής διαμονής AirBnB, σημειώνεται.

Ο κ. Jorgensen αναφέρθηκε, επίσης, στη σημασία που αποδίδει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη διαχείριση του στεγαστικού προβλήματος που αντιμετωπίζουν τα κράτη μέλη, εξ ου και με οδηγίες της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καταβάλλεται προσπάθεια για επίσπευση της ολοκλήρωσης του Ευρωπαϊκού Σχεδίου για την Οικονομικά Προσιτή Στέγη.