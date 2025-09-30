Ecommbx
ΔΙΕΘΝΗ

Γυναικοκτονία στην Ιταλία: 58χρονος σκότωσε την σύζυγό του με πέτρα και αναζητείται – Άφαντα και τα δύο τους παιδιά

 30.09.2025 - 15:30
Καβγάς μετετράπη σε γυναικοκτονία σήμερα στην επαρχία του Μπενεβέντο, στη Νότια Ιταλία, όταν ένας 58χρονος άνδρας χτύπησε με πέτρα στο πρόσωπο και σκότωσε την 49χρονη σύζυγό του, τη σορό της οποίας βρήκε η μητέρα του άνδρα.

Ο δράστης αναζητείται από τις αρχές, ενώ είναι άφαντα και τα δύο τους ανήλικα παιδιά, ηλικίας 15 και 16 ετών, τα οποία δεν πήγαν στο σχολείο σήμερα το πρωί. Το τρίτο παιδί είναι ενήλικο και εργάζεται στο Ρίμινι.

Σύμφωνα με τις πρώτες ιατροδικαστικές εκτιμήσεις, ο θάνατος της γυναίκας θα πρέπει να συνέβη σήμερα το πρωί, πιθανώς λίγο μετά τις 8.

Ανταπόκριση – Ιταλία, με πληροφορίες από Sky TG24

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

Σχολιάζοντας τα πρόσφατα δημοσιεύματα περί ενδεχόμενου ανασχηματισμού, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης ξεκαθάρισε ότι δεν έχει κάτι να προσθέσει επί του θέματος, απορρίπτοντας παράλληλα τις φήμες περί δυστοκίας.

