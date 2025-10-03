Ecommbx
Νεκρός οδηγός λόγω αερόσακου Τακάτα στα κατεχόμενα

 03.10.2025 - 14:15
Σε ελαττωματικό αερόσακο Τακάτα οφείλεται σύμφωνα με το τ/κ επιμελητήριο μηχανολόγων μηχανικών ο θάνατος του Αλί Οσμάν Μπαϊράμ το βράδυ της περασμένης Δευτέρας σε δυστύχημα στον ορεινό δρόμο Κερύνειας – Κυθρέας.

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, ο πρόεδρος του επιμελητηρίου, Αγιέρ Γιέρκινερ ανέφερε ότι παρά τις προειδοποιήσεις ετών, δεν έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα και οι αυθαίρετες και ανεύθυνες πρακτικές εισαγωγών αυτοκινήτων οδηγούν τώρα σε θανάτους. «Επιτρέπεται η εισαγωγή οχημάτων με επικίνδυνους αερόσακους Takata χωρίς ελέγχους», είπε.

Το επιμελητήριο ζητεί επείγοντα μέτρα για την πρόληψη παρόμοιων θανάτων, είπε ο Γιερκινέρ προτείνοντας: σύσταση ανεξάρτητου συμβουλίου ασφαλείας υπό την ηγεσία του επιμελητήριου, λειτουργία κεντρικού συστήματος αναζήτησης VIN (αριθμός πλαισίου) σε όλους τους ιδιοκτήτες οχημάτων, ανάπτυξη υποχρεωτικής νομοθεσίας για την ανάκληση και δημιουργία νομικής βάσης για αποφάσεις «απαγόρευσης κυκλοφορίας», δημοσίευση επικίνδυνων οχημάτων και ανταλλακτικών, λήψη μηνυμάτων διεθνών μηχανισμών προειδοποίησης, όπως το σύστημα RAPEX της ΕΕ, εποπτεία των δραστηριοτήτων ανάκλησης «εξουσιοδοτημένων» κέντρων σέρβις από μηχανικούς του επιμελητηρίου, διεξαγωγή ελέγχων ανάκλησης σε σταθμούς ελέγχου οχημάτων, διεξαγωγή εκστρατειών ευαισθητοποίησης του κοινού και θέσπιση «δικαστικού μηχανισμού» και μηχανισμού αποζημίωσης που διασφαλίζει την ευθύνη σε ολόκληρη την αλυσίδα εισαγωγέων, αντιπροσώπων και κατασκευαστών.

Για να προληφθούν κρίσεις όπως αυτή με τους Τακάτα και για την δημόσια ασφάλεια και υγεία, κατέληξε ο πρόεδρος του επιμελητηρίου μηχανολόγων μηχανικών.

