Τα 7 red flags που αξίζει να προσέξεις σε μια νέα γνωριμία

3. Σου δημιουργεί ενοχές όταν εκφράζεσαι: Όταν λες τι νιώθεις, πώς πέρασες ή τι σε δυσκόλεψε, αισθάνεσαι μετά άσχημα; Σου αντιστρέφει το νόημα, υποτιμά τις ανάγκες σου ή σε κάνει να φαίνεσαι υπερβολική; Αν η ειλικρινής έκφραση αντιμετωπίζεται με ειρωνεία ή άρνηση, πρόκειται για μια δυναμική που μακροπρόθεσμα διαβρώνει την αυτοεκτίμηση και την αυθεντικότητα.

4. Δεν υπάρχει συνέπεια μεταξύ λόγων και πράξεων: Λέει ότι θέλει σχέση, αλλά δεν αφιερώνει ουσιαστικό χρόνο. Υπόσχεται πράγματα που δε γίνονται, ενδιαφέρεται μόνο όταν απειλείται η απόστασή σας. Η αναντιστοιχία λόγων και πράξεων είναι από τα πιο ξεκάθαρα red flags. Η αλήθεια βρίσκεται στην πράξη, όχι στις υποσχέσεις.

5. Βιάζεται υπερβολικά (ή σε κάνει να βιαστείς): Η ανάγκη να “τρέξει” μια σχέση, είτε συναισθηματικά είτε σεξουαλικά, πολλές φορές δε δηλώνει ωριμότητα, αλλά έλλειψη σταθερότητας. Αν αισθάνεσαι πίεση να δεθείς, να συγκατοικήσεις ή να προχωρήσεις σε πράγματα πριν νιώσεις ασφαλής, αυτό μπορεί να κρύβει είτε ανάγκη για έλεγχο είτε φόβο για πραγματική εγγύτητα.

6. Δε δείχνει περιέργεια για σένα ως άνθρωπο: Σε ρωτάει πώς νιώθεις; Θέλει να μάθει τι σε κινεί, τι αγαπάς, τι σε θυμώνει; Ή μήπως μονοπωλεί τη συζήτηση, δείχνει ενδιαφέρον μόνο για την εξωτερική εμφάνιση ή διατηρεί τις κουβέντες σε επιφανειακό επίπεδο; Η απουσία αληθινού ενδιαφέροντος είναι ένα σημάδι ότι αυτή η σχέση δε θα σε “θρέψει” μακροπρόθεσμα.

7. Σου προκαλεί διαρκές άγχος ή αμφιβολία: Κανείς δεν είναι τέλειος και όλες οι σχέσεις χρειάζονται χρόνο για να χτιστούν. Αλλά, αν από την αρχή βιώνεις έντονη αμφιβολία, άγχος, συναισθηματική αστάθεια ή νιώθεις ότι “δεν είσαι ο εαυτός σου”, δώσε προσοχή σε αυτά τα σημάδια.

Μια καλή γνωριμία δεν είναι τέλεια, αλλά σε κάνει να νιώθεις ασφάλεια, χαρά και ελευθερία. Δεν υπάρχουν κανόνες για το τι είναι “σωστό” ή “λάθος” σε μια σχέση, υπάρχουν όμως συμπεριφορές που μας ενισχύουν και άλλες που μας πληγώνουν. Τα red flags δεν είναι καταδίκη. Είναι προσκλήσεις για περισσότερη προσωπική επίγνωση, μιας και, αναγνωρίζοντας αυτά τα σημάδια έγκαιρα, έχουμε τη δύναμη να επιλέξουμε σχέσεις που βασίζονται στην αλήθεια, στον σεβασμό και στην αμοιβαιότητα. Και αυτό είναι το πρώτο βήμα για την ουσιαστική σύνδεση.