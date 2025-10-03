Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΗ Ρωσία εξαπέλυσε «τη μεγαλύτερη επίθεση» σε εγκαταστάσεις ΦΑ στην Ουκρανία
ΔΙΕΘΝΗ

Η Ρωσία εξαπέλυσε «τη μεγαλύτερη επίθεση» σε εγκαταστάσεις ΦΑ στην Ουκρανία

 03.10.2025 - 19:51
Η Ρωσία εξαπέλυσε «τη μεγαλύτερη επίθεση» σε εγκαταστάσεις ΦΑ στην Ουκρανία

Η Ρωσία εξαπέλυσε τη νύχτα «τη μεγαλύτερη επίθεση» σε εγκαταστάσεις παραγωγής φυσικού αερίου στην Ουκρανία από τότε που άρχισε την εισβολή της το 2022, με 35 πυραύλους και 60 μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ανακοίνωσε σήμερα η κρατική εταιρία ενέργειας Naftogaz.

Ο ρωσικός στρατός σφυρηλατεί τις ουκρανικές εγκαταστάσεις ενέργειας --κυρίως ηλεκτρικής ενέργειας-- από το 2022 αλλά τον περασμένο χειμώνα άρχισε να στοχοθετεί ειδικά τις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου.

«Ο εχθρός διεξήγαγε τη μεγαλύτερη μαζική επίθεση κατά της υποδομής εξόρυξης φυσικού αερίου από την έναρξη του πολέμου», δήλωσε η Naftogaz σε ανακοίνωση.

Η Ουκρανή Πρωθυπουργός Γιούλια Σβιριντένκο κατηγόρησε τη Ρωσία ότι «τρομοκρατεί τον άμαχο πληθυσμό» και ότι προσπαθεί να διαταράξει «την περίοδο θέρμανσης», σε ανάρτησή της στο Telegram.

Σύμφωνα με τη Naftogaz και την DTEK, μεγάλο ιδιώτη παραγωγό ενέργειας, η ρωσική επίθεση έπληξε εγκαταστάσεις φυσικού αερίου στις περιοχές του Χαρκόβου (βορειοανατολική Ουκρανία) και στην Πολτάβα (κεντρική Ουκρανία).

«Ένα μεγάλο μέρος των εγκαταστάσεών μας υπέστη ζημιές. Ορισμένες ζημιές είναι πολύ σοβαρές», δήλωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Naftogaz Σέρχι Κορέτσκι μέσω Facebook, καταγγέλλοντας «τη σκόπιμη τρομοκρατία» της Μόσχας κατά των μη στρατιωτικών εγκαταστάσεων.

Οι επιθέσεις αυτές «δεν έχουν καμιά έννοια από στρατιωτική άποψη» και «στοχεύουν μόνο στο να μας στερήσουν τη δυνατότητα να θερμάνουμε τα σπίτια των Ουκρανών τον χειμώνα», κατηγόρησε.

Συνολικά, η Ρωσία εξαπέλυσε 381 μη επανδρωμένα αεροσκάφη και 35 πυραύλους κατά της γειτονικής της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια της νύχτας, στοχοθετώντας υποδομές ενέργειας, ανακοίνωσε το πρωί η ουκρανική πολεμική αεροπορία.

Δεκαοχτώ πύραυλοι και 78 μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν στόχους, σύμφωνα με την ίδια πηγή, η οποία βεβαιώνει ότι αναχαίτισε τους υπόλοιπους.

Ρωσικό διυλιστήριο επλήγη

Ο ρωσικός στρατός δήλωσε, από την πλευρά του, ότι διεξήγαγε «μαζικά πλήγματα με όπλα υψηλής ακρίβειας» εναντίον στρατιωτικοβιομηχανικών εταιριών στην Ουκρανία και «υποδομών φυσικού αερίου και ενέργειας που υποστηρίζουν τη λειτουργία τους».

Τα πρώτα ρωσικά συστηματικά πλήγματα κατά του ουκρανικού δικτύου ενέργειας άρχισαν το φθινόπωρο του 2022, προκαλώντας κατά διαστήματα εκτεταμένες διακοπές ρεύματος και βυθίζοντας εκατομμύρια ανθρώπους στο σκοτάδι εν μέσω πολύ χαμηλών θερμοκρασιών.

Πέρυσι τον χειμώνα, οι ρωσικοί βομβαρδισμοί είχαν ήδη μειώσει στο μισό την εγχώρια παραγωγή φυσικού αερίου στην Ουκρανία, είχε ανακοινώσει η κυβέρνηση τον Απρίλιο.

Το 2024, το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο εξέδωσε εντάλματα σύλληψης σε βάρος του πρώην υπουργού Άμυνας και του αρχηγού του στρατού της Ρωσίας για τα πλήγματα στο ενεργειακό δίκτυο της Ουκρανίας, τα οποία χαρακτήρισε έγκλημα πολέμου.

Απαντώντας στις ρωσικές επιθέσεις, το Κίεβο διεξάγει όλο και πιο συχνά πλήγματα σε διυλιστήρια της Ρωσίας, επιδιώκοντας να μειώσει τα έσοδα που παράγονται από αυτόν τον τομέα, ο οποίος βοηθά τη χρηματοδότηση της πολεμικής προσπάθειας της Μόσχας.

Πηγή της ουκρανικής υπηρεσίας ασφαλείας (SBU) δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι μια ουκρανική επίθεση έπληξε διυλιστήριο που απέχει 1.400 χιλιόμετρα από την Ουκρανία, στη ρωσική περιφέρεια του Ορενμπούργκ, κοντά στο Καζακστάν.

Βίντεο, η γνησιότητα των οποίων δεν έχει επαληθευτεί, που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος να συντρίβεται πάνω σε αυτό που φαίνεται να είναι διυλιστήριο, και να αναδύεται γκρίζος καπνός στον ουρανό.

Ο Ρώσος κυβερνήτης της περιφέρειας έκανε λόγο για πλήγμα με μη επανδρωμένο αεροσκάφος σε βιομηχανική εγκατάσταση, χωρίς να δώσει περισσότερα στοιχεία.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Λετυμπιώτης: Σκάφος που κατέπλεε προς τη Γάζα προσέγγισε την Κύπρο - «Η Κυπριακή Δημοκρατία αντέδρασε άμεσα και υπεύθυνα»
Κατερίνα Αγαπητού: Το λογοπαίγνιο με τον Κώστα Νάνο - «Θα σου έλεγα τι έπιασα» - Δείτε βίντεο
Απόπειρα φόνου στη Λεμεσό: Αρνείται να δώσει στοιχεία για τα αίτια του καβγά ο συλληφθείς – «Σιγή ιχθύος» και από το θύμα – Η κατάσταση της υγείας του
Αερόσακοι ΤΑΚΑΤΑ: Από σήμερα μένουν χωρίς ΜΟΤ χιλιάδες οχήματα - Ποιοι παίρνουν παράταση και τι ισχύει για τα αναπηρικά
Τι άλλο έρχεται στο e-kalathi και πώς ήδη ρίχνει τις τιμές στα σούπερ μάρκετ
Στη γειτονιά των αγγέλων η Δώρα Πετρίδου: Πότε απευθύνουν το τελευταίο αντίο - Δείτε φωτογραφία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

ΠΟΕΔ: Ζητά ετήσιους ελέγχους ασφαλείας στα σχολεία μετά το περιστατικό στον Άγιο Αντώνιο

 03.10.2025 - 19:32
Επόμενο άρθρο

Τι δείχνει ο ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ για ΑΕΚ και Ομόνοια - Οι πιθανότητες για οκτάδα και πρόκριση μετά την πρεμιέρα! (ΠΙΝΑΚΑΣ)

 03.10.2025 - 20:18
Ο Νίκος Αναστασιάδης στο «Τ» για όλα: Οι «αδυναμίες» του, η ζωή μετά το Προεδρικό και οι αλήθειες που ακούγονται για πρώτη φορά – Βίντεο

Ο Νίκος Αναστασιάδης στο «Τ» για όλα: Οι «αδυναμίες» του, η ζωή μετά το Προεδρικό και οι αλήθειες που ακούγονται για πρώτη φορά – Βίντεο

Χωρίς κανένα φίλτρο, όπως άλλωστε μας έχει συνηθίσει, ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, άνοιξε τις πόρτες του γραφείου του στην κάμερα του ThemaOnline και μίλησε στον Τάσο Θεοδώρου για όλα και… όλους.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ο Νίκος Αναστασιάδης στο «Τ» για όλα: Οι «αδυναμίες» του, η ζωή μετά το Προεδρικό και οι αλήθειες που ακούγονται για πρώτη φορά – Βίντεο

Ο Νίκος Αναστασιάδης στο «Τ» για όλα: Οι «αδυναμίες» του, η ζωή μετά το Προεδρικό και οι αλήθειες που ακούγονται για πρώτη φορά – Βίντεο

  •  03.10.2025 - 06:55
Διαμαρτυρία έξω από το Προεδρικό και ΥΠΕΞ: Στους δρόμους το ΑΚΕΛ μετά την ένταση στη διαδήλωση για τη Γάζα - Βίντεο

Διαμαρτυρία έξω από το Προεδρικό και ΥΠΕΞ: Στους δρόμους το ΑΚΕΛ μετά την ένταση στη διαδήλωση για τη Γάζα - Βίντεο

  •  03.10.2025 - 18:57
Απόπειρα φόνου στη Λεμεσό: Ζητούσαν €500.000 για προστασία, μέλος ρωσικής μαφίας ο καταζητούμενος

Απόπειρα φόνου στη Λεμεσό: Ζητούσαν €500.000 για προστασία, μέλος ρωσικής μαφίας ο καταζητούμενος

  •  03.10.2025 - 17:01
Νέο τελεσίγραφο Τραμπ στη Χαμάς: Συμφωνία ή κόλαση, περιμένουμε μέχρι την Κυριακή την απάντησή σας

Νέο τελεσίγραφο Τραμπ στη Χαμάς: Συμφωνία ή κόλαση, περιμένουμε μέχρι την Κυριακή την απάντησή σας

  •  03.10.2025 - 17:32
ΤΑΚΑΤΑ: Πότε θα βάζει πρόστιμα η Αστυνομία - Έρχεται απαγόρευση συνέχισης οδήγησης - Οι περιπτώσεις

ΤΑΚΑΤΑ: Πότε θα βάζει πρόστιμα η Αστυνομία - Έρχεται απαγόρευση συνέχισης οδήγησης - Οι περιπτώσεις

  •  03.10.2025 - 15:16
ΠΟΕΔ: Ζητά ετήσιους ελέγχους ασφαλείας στα σχολεία μετά το περιστατικό στον Άγιο Αντώνιο

ΠΟΕΔ: Ζητά ετήσιους ελέγχους ασφαλείας στα σχολεία μετά το περιστατικό στον Άγιο Αντώνιο

  •  03.10.2025 - 19:32
Έκρυβε «φορτίο» στις βαλίτσες: 30χρονος έπεσε στα δίχτυα της ΥΚΑΝ με πάνω από κιλό κάνναβης

Έκρυβε «φορτίο» στις βαλίτσες: 30χρονος έπεσε στα δίχτυα της ΥΚΑΝ με πάνω από κιλό κάνναβης

  •  03.10.2025 - 19:15
Νεκρός οδηγός λόγω αερόσακου Τακάτα στα κατεχόμενα

Νεκρός οδηγός λόγω αερόσακου Τακάτα στα κατεχόμενα

  •  03.10.2025 - 14:15

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα