Η Ρωσία εξαπέλυσε «τη μεγαλύτερη επίθεση» σε εγκαταστάσεις ΦΑ στην Ουκρανία

Ο ρωσικός στρατός σφυρηλατεί τις ουκρανικές εγκαταστάσεις ενέργειας --κυρίως ηλεκτρικής ενέργειας-- από το 2022 αλλά τον περασμένο χειμώνα άρχισε να στοχοθετεί ειδικά τις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου.

«Ο εχθρός διεξήγαγε τη μεγαλύτερη μαζική επίθεση κατά της υποδομής εξόρυξης φυσικού αερίου από την έναρξη του πολέμου», δήλωσε η Naftogaz σε ανακοίνωση.

Η Ουκρανή Πρωθυπουργός Γιούλια Σβιριντένκο κατηγόρησε τη Ρωσία ότι «τρομοκρατεί τον άμαχο πληθυσμό» και ότι προσπαθεί να διαταράξει «την περίοδο θέρμανσης», σε ανάρτησή της στο Telegram.

Σύμφωνα με τη Naftogaz και την DTEK, μεγάλο ιδιώτη παραγωγό ενέργειας, η ρωσική επίθεση έπληξε εγκαταστάσεις φυσικού αερίου στις περιοχές του Χαρκόβου (βορειοανατολική Ουκρανία) και στην Πολτάβα (κεντρική Ουκρανία).

«Ένα μεγάλο μέρος των εγκαταστάσεών μας υπέστη ζημιές. Ορισμένες ζημιές είναι πολύ σοβαρές», δήλωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Naftogaz Σέρχι Κορέτσκι μέσω Facebook, καταγγέλλοντας «τη σκόπιμη τρομοκρατία» της Μόσχας κατά των μη στρατιωτικών εγκαταστάσεων.

Οι επιθέσεις αυτές «δεν έχουν καμιά έννοια από στρατιωτική άποψη» και «στοχεύουν μόνο στο να μας στερήσουν τη δυνατότητα να θερμάνουμε τα σπίτια των Ουκρανών τον χειμώνα», κατηγόρησε.

Συνολικά, η Ρωσία εξαπέλυσε 381 μη επανδρωμένα αεροσκάφη και 35 πυραύλους κατά της γειτονικής της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια της νύχτας, στοχοθετώντας υποδομές ενέργειας, ανακοίνωσε το πρωί η ουκρανική πολεμική αεροπορία.

Δεκαοχτώ πύραυλοι και 78 μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν στόχους, σύμφωνα με την ίδια πηγή, η οποία βεβαιώνει ότι αναχαίτισε τους υπόλοιπους.

Ρωσικό διυλιστήριο επλήγη

Ο ρωσικός στρατός δήλωσε, από την πλευρά του, ότι διεξήγαγε «μαζικά πλήγματα με όπλα υψηλής ακρίβειας» εναντίον στρατιωτικοβιομηχανικών εταιριών στην Ουκρανία και «υποδομών φυσικού αερίου και ενέργειας που υποστηρίζουν τη λειτουργία τους».

Τα πρώτα ρωσικά συστηματικά πλήγματα κατά του ουκρανικού δικτύου ενέργειας άρχισαν το φθινόπωρο του 2022, προκαλώντας κατά διαστήματα εκτεταμένες διακοπές ρεύματος και βυθίζοντας εκατομμύρια ανθρώπους στο σκοτάδι εν μέσω πολύ χαμηλών θερμοκρασιών.

Πέρυσι τον χειμώνα, οι ρωσικοί βομβαρδισμοί είχαν ήδη μειώσει στο μισό την εγχώρια παραγωγή φυσικού αερίου στην Ουκρανία, είχε ανακοινώσει η κυβέρνηση τον Απρίλιο.

Το 2024, το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο εξέδωσε εντάλματα σύλληψης σε βάρος του πρώην υπουργού Άμυνας και του αρχηγού του στρατού της Ρωσίας για τα πλήγματα στο ενεργειακό δίκτυο της Ουκρανίας, τα οποία χαρακτήρισε έγκλημα πολέμου.

Απαντώντας στις ρωσικές επιθέσεις, το Κίεβο διεξάγει όλο και πιο συχνά πλήγματα σε διυλιστήρια της Ρωσίας, επιδιώκοντας να μειώσει τα έσοδα που παράγονται από αυτόν τον τομέα, ο οποίος βοηθά τη χρηματοδότηση της πολεμικής προσπάθειας της Μόσχας.

Πηγή της ουκρανικής υπηρεσίας ασφαλείας (SBU) δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι μια ουκρανική επίθεση έπληξε διυλιστήριο που απέχει 1.400 χιλιόμετρα από την Ουκρανία, στη ρωσική περιφέρεια του Ορενμπούργκ, κοντά στο Καζακστάν.

Βίντεο, η γνησιότητα των οποίων δεν έχει επαληθευτεί, που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος να συντρίβεται πάνω σε αυτό που φαίνεται να είναι διυλιστήριο, και να αναδύεται γκρίζος καπνός στον ουρανό.

Ο Ρώσος κυβερνήτης της περιφέρειας έκανε λόγο για πλήγμα με μη επανδρωμένο αεροσκάφος σε βιομηχανική εγκατάσταση, χωρίς να δώσει περισσότερα στοιχεία.