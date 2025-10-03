Άννα Βίσση: Mετά το Καλλιμάρμαρο ετοιμάζεται για περιοδεία στην Ευρώπη - Σε ποιες μεγάλες πόλεις θα δώσει συναυλίες

Συγκεκριμένα το ευρωπαϊκό συναυλιακό της πρόγραμμα περιλαμβάνει ζωντανές εμφανίσεις στις 9 Οκτωβρίου στη Mitsubishi Electric Halle στο Ντίσελντορφ, στις 11 Οκτωβρίου στην Porsche-Arena της Στουτγκάρδης, στις 17 Οκτωβρίου στο Circus Krone στο Μόναχο, στις 21 Οκτωβρίου στο Afas στο Άμστερνταμ, στις 23 Οκτωβρίου στο Salle Pleyel στο Παρίσι και στις 27 του ίδιου μήνα στο Cirque Royal στις Βρυξέλλες.

Έχοντας διαγράψει μια καριέρα του μετρά πέντε δεκαετίες κατά τη διάρκεια της οποίας έχει πουλήσει πάνω από 30 εκατομμύρια δίσκους, η Άννα Βίσση αποδεικνύει πως δικαίως έχει κερδίσει τον τίτλο της απόλυτης ελληνίδας σταρ. Παραμένοντας καλλιτεχνικά ενεργή, χωρίς διαλείμματα, τόσο δισκογραφικά όσο και σε επίπεδο ζωντανών εμφανίσεων, και με τις ερμηνευτικές και τις σκηνικές της ικανότητες να παραμένουν σε εξαιρετικό επίπεδο, αποδεικνύει πως έχει καταφέρει να κερδίσει τη μάχη με τον χρόνο, ανανεώνοντας διαρκώς το κοινό της.

Τώρα είναι η σειρά των Ελλήνων του εξωτερικού αλλά και του ευρωπαϊκού κοινού να την απολαύσει πριν επιστρέψει στην Ελλάδα για να ανοίξει έναν νέο κύκλο εμφανίσεων, τον Δεκέμβριο, στο Hotel Ermou.