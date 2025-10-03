Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLifestyleΆννα Βίσση: Mετά το Καλλιμάρμαρο ετοιμάζεται για περιοδεία στην Ευρώπη - Σε ποιες μεγάλες πόλεις θα δώσει συναυλίες
LIFESTYLE

Άννα Βίσση: Mετά το Καλλιμάρμαρο ετοιμάζεται για περιοδεία στην Ευρώπη - Σε ποιες μεγάλες πόλεις θα δώσει συναυλίες

 03.10.2025 - 21:15
Άννα Βίσση: Mετά το Καλλιμάρμαρο ετοιμάζεται για περιοδεία στην Ευρώπη - Σε ποιες μεγάλες πόλεις θα δώσει συναυλίες

Μια μίνι περιοδεία στην Ευρώπη ετοιμάζεται να πραγματοποιήσει η Άννα Βίσση μετά τις δύο θριαμβευτικές συναυλίες της στο Καλλιμάρμαρο. Κατά τη διάρκεια του Οκτωβρίου η τραγουδίστρια θα επισκεφθεί τέσσερις διαφορετικές χώρες, τη Γερμανία, την Ολλανδία, τη Γαλλία και το Βέλγιο προκειμένου να δώσει συναυλίες για τους Έλληνες αλλά και τους ξένους φανς της.

Συγκεκριμένα το ευρωπαϊκό συναυλιακό της πρόγραμμα περιλαμβάνει ζωντανές εμφανίσεις στις 9 Οκτωβρίου στη Mitsubishi Electric Halle στο Ντίσελντορφ, στις 11 Οκτωβρίου στην Porsche-Arena της Στουτγκάρδης, στις 17 Οκτωβρίου στο Circus Krone στο Μόναχο, στις 21 Οκτωβρίου στο Afas στο Άμστερνταμ, στις 23 Οκτωβρίου στο Salle Pleyel στο Παρίσι και στις 27 του ίδιου μήνα στο Cirque Royal στις Βρυξέλλες.

Έχοντας διαγράψει μια καριέρα του μετρά πέντε δεκαετίες κατά τη διάρκεια της οποίας έχει πουλήσει πάνω από 30 εκατομμύρια δίσκους, η Άννα Βίσση αποδεικνύει πως δικαίως έχει κερδίσει τον τίτλο της απόλυτης ελληνίδας σταρ. Παραμένοντας καλλιτεχνικά ενεργή, χωρίς διαλείμματα, τόσο δισκογραφικά όσο και σε επίπεδο ζωντανών εμφανίσεων, και με τις ερμηνευτικές και τις σκηνικές της ικανότητες να παραμένουν σε εξαιρετικό επίπεδο, αποδεικνύει πως έχει καταφέρει να κερδίσει τη μάχη με τον χρόνο, ανανεώνοντας διαρκώς το κοινό της.

Τώρα είναι η σειρά των Ελλήνων του εξωτερικού αλλά και του ευρωπαϊκού κοινού να την απολαύσει πριν επιστρέψει στην Ελλάδα για να ανοίξει έναν νέο κύκλο εμφανίσεων, τον Δεκέμβριο, στο Hotel Ermou.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Λετυμπιώτης: Σκάφος που κατέπλεε προς τη Γάζα προσέγγισε την Κύπρο - «Η Κυπριακή Δημοκρατία αντέδρασε άμεσα και υπεύθυνα»
Κατερίνα Αγαπητού: Το λογοπαίγνιο με τον Κώστα Νάνο - «Θα σου έλεγα τι έπιασα» - Δείτε βίντεο
Απόπειρα φόνου στη Λεμεσό: Αρνείται να δώσει στοιχεία για τα αίτια του καβγά ο συλληφθείς – «Σιγή ιχθύος» και από το θύμα – Η κατάσταση της υγείας του
Αερόσακοι ΤΑΚΑΤΑ: Από σήμερα μένουν χωρίς ΜΟΤ χιλιάδες οχήματα - Ποιοι παίρνουν παράταση και τι ισχύει για τα αναπηρικά
Τι άλλο έρχεται στο e-kalathi και πώς ήδη ρίχνει τις τιμές στα σούπερ μάρκετ
Στη γειτονιά των αγγέλων η Δώρα Πετρίδου: Πότε απευθύνουν το τελευταίο αντίο - Δείτε φωτογραφία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Διαμαρτυρία έξω από το Προεδρικό και ΥΠΕΞ: Στους δρόμους το ΑΚΕΛ μετά την ένταση στη διαδήλωση για τη Γάζα - Βίντεο

 03.10.2025 - 18:57
Επόμενο άρθρο

Έτρεχε 1,5 χιλιόμετρο καθημερινά για 100 ημέρες – Δείτε πώς μεταμορφώθηκε το σώμα του

 03.10.2025 - 21:37
Ο Νίκος Αναστασιάδης στο «Τ» για όλα: Οι «αδυναμίες» του, η ζωή μετά το Προεδρικό και οι αλήθειες που ακούγονται για πρώτη φορά – Βίντεο

Ο Νίκος Αναστασιάδης στο «Τ» για όλα: Οι «αδυναμίες» του, η ζωή μετά το Προεδρικό και οι αλήθειες που ακούγονται για πρώτη φορά – Βίντεο

Χωρίς κανένα φίλτρο, όπως άλλωστε μας έχει συνηθίσει, ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, άνοιξε τις πόρτες του γραφείου του στην κάμερα του ThemaOnline και μίλησε στον Τάσο Θεοδώρου για όλα και… όλους.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ο Νίκος Αναστασιάδης στο «Τ» για όλα: Οι «αδυναμίες» του, η ζωή μετά το Προεδρικό και οι αλήθειες που ακούγονται για πρώτη φορά – Βίντεο

Ο Νίκος Αναστασιάδης στο «Τ» για όλα: Οι «αδυναμίες» του, η ζωή μετά το Προεδρικό και οι αλήθειες που ακούγονται για πρώτη φορά – Βίντεο

  •  03.10.2025 - 06:55
Ανασχηματισμός εντός ημερών; Στο κάδρο πέντε Υπουργεία

Ανασχηματισμός εντός ημερών; Στο κάδρο πέντε Υπουργεία

  •  03.10.2025 - 22:01
Διαμαρτυρία έξω από το Προεδρικό και ΥΠΕΞ: Στους δρόμους το ΑΚΕΛ μετά την ένταση στη διαδήλωση για τη Γάζα - Βίντεο

Διαμαρτυρία έξω από το Προεδρικό και ΥΠΕΞ: Στους δρόμους το ΑΚΕΛ μετά την ένταση στη διαδήλωση για τη Γάζα - Βίντεο

  •  03.10.2025 - 18:57
Απόπειρα φόνου στη Λεμεσό: Ζητούσαν €500.000 για προστασία, μέλος ρωσικής μαφίας ο καταζητούμενος

Απόπειρα φόνου στη Λεμεσό: Ζητούσαν €500.000 για προστασία, μέλος ρωσικής μαφίας ο καταζητούμενος

  •  03.10.2025 - 17:01
Έκρυβε «φορτίο» στις βαλίτσες: 30χρονος έπεσε στα δίχτυα της ΥΚΑΝ με πάνω από κιλό κάνναβης

Έκρυβε «φορτίο» στις βαλίτσες: 30χρονος έπεσε στα δίχτυα της ΥΚΑΝ με πάνω από κιλό κάνναβης

  •  03.10.2025 - 19:15
ΤΑΚΑΤΑ: Πότε θα βάζει πρόστιμα η Αστυνομία - Έρχεται απαγόρευση συνέχισης οδήγησης - Οι περιπτώσεις

ΤΑΚΑΤΑ: Πότε θα βάζει πρόστιμα η Αστυνομία - Έρχεται απαγόρευση συνέχισης οδήγησης - Οι περιπτώσεις

  •  03.10.2025 - 15:16
Έτρεχε 1,5 χιλιόμετρο καθημερινά για 100 ημέρες – Δείτε πώς μεταμορφώθηκε το σώμα του

Έτρεχε 1,5 χιλιόμετρο καθημερινά για 100 ημέρες – Δείτε πώς μεταμορφώθηκε το σώμα του

  •  03.10.2025 - 21:37
Άννα Βίσση: Mετά το Καλλιμάρμαρο ετοιμάζεται για περιοδεία στην Ευρώπη - Σε ποιες μεγάλες πόλεις θα δώσει συναυλίες

Άννα Βίσση: Mετά το Καλλιμάρμαρο ετοιμάζεται για περιοδεία στην Ευρώπη - Σε ποιες μεγάλες πόλεις θα δώσει συναυλίες

  •  03.10.2025 - 21:15

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα