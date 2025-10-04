Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike OnlineΚυπριακό φαγητό ανάμεσα στα καλύτερα πιάτα του κόσμου - Στη δεύτερη θέση της λίστας του TasteAtlas
LIKE ONLINE

Κυπριακό φαγητό ανάμεσα στα καλύτερα πιάτα του κόσμου - Στη δεύτερη θέση της λίστας του TasteAtlas

 04.10.2025 - 16:28
Κυπριακό φαγητό ανάμεσα στα καλύτερα πιάτα του κόσμου - Στη δεύτερη θέση της λίστας του TasteAtlas

Η κυπριακή γαστρονομία σημείωσε μια σπουδαία επιτυχία σε διεθνές επίπεδο, καθώς η σεφταλιά αναδείχθηκε στη δεύτερη θέση της παγκόσμιας κατάταξης του TasteAtlas με τα καλύτερα πιάτα που περιέχουν λουκάνικο. Η διάκριση αυτή αποτελεί μια σημαντική επιβεβαίωση για τη γευστική ταυτότητα της Κύπρου και ενισχύει τη θέση της στο διεθνές γαστρονομικό στερέωμα.

Η σεφταλιά, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά πιάτα της κυπριακής κουζίνας, ξεχωρίζει για τον ιδιαίτερο τρόπο παρασκευής της. Ο κιμάς, αρωματισμένος με φρέσκα μυρωδικά και καρυκεύματα, τυλίγεται προσεκτικά σε δίκτυ λίπους, το οποίο κατά το ψήσιμο λιώνει και χαρίζει στο φαγητό πλούσια γεύση και μοναδική υφή. Το ψήσιμο στα κάρβουνα αναδεικνύει το αυθεντικό άρωμα της κυπριακής κουζίνας, μετατρέποντας τη σεφταλιά σε ένα πιάτο που συνδυάζει απλότητα και παραδοσιακή νοστιμιά.

Στην κορυφή της λίστας του TasteAtlas βρέθηκε το ελληνικό σπετσοφάι, το παραδοσιακό θεσσαλικό πιάτο με λουκάνικα και πιπεριές μαγειρεμένα σε πλούσια σάλτσα ντομάτας, το οποίο κέρδισε τις εντυπώσεις για την έντονη γεύση και την απλότητά του. Έτσι, η Ελλάδα κατέκτησε την πρώτη θέση, ενώ η Κύπρος ακολούθησε με τη σεφταλιά, αποδεικνύοντας τη γευστική δύναμη της μεσογειακής κουζίνας.

Στην πρώτη δεκάδα της λίστας συμπεριλαμβάνονται επίσης γνωστές διεθνείς γεύσεις, όπως το αργεντίνικο chorizo a la parrilla, το πορτογαλικό ovos mexidos com farinheira, το βιετναμέζικο nem nướng, η γερμανική currywurst, το rougail saucisses από τη Ρεϊνιόν, το βρετανικό toad in the hole, το salchicha parrillera της Αργεντινής και τα δημοφιλή βρετανικά pigs in blankets.

Η διεθνής αυτή διάκριση αναδεικνύει τη σεφταλιά ως πρεσβευτή της κυπριακής γαστρονομίας, αποδεικνύοντας πως η παράδοση, όταν συνδυάζεται με αυθεντικότητα και μεράκι, μπορεί να ξεπεράσει τα σύνορα. Είναι μια στιγμή υπερηφάνειας για την Κύπρο, που βλέπει ένα παραδοσιακό της έδεσμα να ξεχωρίζει ανάμεσα στις καλύτερες γεύσεις του κόσμου.

 

 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη TasteAtlas (@tasteatlas)

Με πληροφορίες από checkincyprus

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σοβαρό τροχαίο: Σοκάρουν οι λεπτομέρειες - Ανατράπηκε επανειλημμένα το όχημα του 26χρονου - Δεν έφερε ζώνη ασφαλείας
Στιγμές τρόμου: Φίδι βγαίνει από... τουαλέτα στην Κύπρο - Το επικό σχόλιο του Γιάννη Αγγελή - Δείτε φωτογραφία
Θλίψη για το ξαφνικό θάνατο της 67χρονης Άντρης - Η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία
VIDΕΟ: Παντρεύτηκε στη Λεμεσό δημοφιλής Κύπρια τραγουδίστρια - Το ιδιαίτερο νυφικό της που εντυπωσίασε
Σημαντικό: Σου ανήκει ένα από αυτά τα οχήματα; Γιατί δεν μπορείς να το οδηγάς και τι πρέπει να κάνεις
Ώρες αγωνίας για 19χρονο Κύπριο - Τραυματίστηκε με αιχμηρό αντικείμενο έπειτα από επεισόδιο στα Λαδάδικα
Ελένη Φουρέιρα: Η έντονη μελανιά στο πόδι της και το επικό σχόλιo - Δείτε φωτογραφία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ιδού τα δύο πιο άτυχα ζώδια του Οκτωβρίου 2025

 04.10.2025 - 16:11
Νίκος Αναστασιάδης στο «Τ»: Το «φάρμακο», τα «ιπτάμενα» τασάκια, η σιέστα και το… γυμναστήριο – Δείτε βίντεο

Νίκος Αναστασιάδης στο «Τ»: Το «φάρμακο», τα «ιπτάμενα» τασάκια, η σιέστα και το… γυμναστήριο – Δείτε βίντεο

Για τις μεγάλες του αδυναμίες και τη ζωή μετά το Προεδρικό με έμφαση στην υγεία του μιλάει στην κάμερα του ThemaOnline o τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Νίκος Αναστασιάδης στο «Τ»: Το «φάρμακο», τα «ιπτάμενα» τασάκια, η σιέστα και το… γυμναστήριο – Δείτε βίντεο

Νίκος Αναστασιάδης στο «Τ»: Το «φάρμακο», τα «ιπτάμενα» τασάκια, η σιέστα και το… γυμναστήριο – Δείτε βίντεο

  •  04.10.2025 - 07:32
ΠτΔ: Κρίσιμη η πλήρης εφαρμογή πρότασης Τραμπ για Γάζα μετά την απάντηση Χαμάς

ΠτΔ: Κρίσιμη η πλήρης εφαρμογή πρότασης Τραμπ για Γάζα μετά την απάντηση Χαμάς

  •  04.10.2025 - 13:50
Σοβαρό τροχαίο: Σοκάρουν οι λεπτομέρειες - Ανατράπηκε επανειλημμένα το όχημα του 26χρονου - Δεν έφερε ζώνη ασφαλείας

Σοβαρό τροχαίο: Σοκάρουν οι λεπτομέρειες - Ανατράπηκε επανειλημμένα το όχημα του 26χρονου - Δεν έφερε ζώνη ασφαλείας

  •  04.10.2025 - 12:20
VIDEO: Άρπαξαν την ελληνική σημαία από οίκημα του ΠΑΟ στη Λεμεσό και έγιναν «καπνός»

VIDEO: Άρπαξαν την ελληνική σημαία από οίκημα του ΠΑΟ στη Λεμεσό και έγιναν «καπνός»

  •  04.10.2025 - 14:40
ΤΑΚΑΤΑ: «Βροχή» κλήσεων στο ΤΟΜ - Έκλεισαν 1.600 ραντεβού για υλοποίηση ανακλήσεων εντός Οκτωβρίου

ΤΑΚΑΤΑ: «Βροχή» κλήσεων στο ΤΟΜ - Έκλεισαν 1.600 ραντεβού για υλοποίηση ανακλήσεων εντός Οκτωβρίου

  •  04.10.2025 - 11:31
Απαντά ο ΟΚΥπΥ: Καμία ζωή σε κίνδυνο λόγω καθυστέρησης στο νέο κτήριο εντατικής νεογνών

Απαντά ο ΟΚΥπΥ: Καμία ζωή σε κίνδυνο λόγω καθυστέρησης στο νέο κτήριο εντατικής νεογνών

  •  04.10.2025 - 13:30
Ξεκαθαρίζει τη θέση της ενόψει Βουλευτικών η Ειρήνη Χαραλαμπίδου - «Θα πάρω τις αποφάσεις μου όταν είμαι έτοιμη»

Ξεκαθαρίζει τη θέση της ενόψει Βουλευτικών η Ειρήνη Χαραλαμπίδου - «Θα πάρω τις αποφάσεις μου όταν είμαι έτοιμη»

  •  04.10.2025 - 10:09
Ώρες αγωνίας για 19χρονο Κύπριο - Τραυματίστηκε με αιχμηρό αντικείμενο έπειτα από επεισόδιο στα Λαδάδικα

Ώρες αγωνίας για 19χρονο Κύπριο - Τραυματίστηκε με αιχμηρό αντικείμενο έπειτα από επεισόδιο στα Λαδάδικα

  •  04.10.2025 - 10:42

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα