Κυπριακό φαγητό ανάμεσα στα καλύτερα πιάτα του κόσμου - Στη δεύτερη θέση της λίστας του TasteAtlas

Η σεφταλιά, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά πιάτα της κυπριακής κουζίνας, ξεχωρίζει για τον ιδιαίτερο τρόπο παρασκευής της. Ο κιμάς, αρωματισμένος με φρέσκα μυρωδικά και καρυκεύματα, τυλίγεται προσεκτικά σε δίκτυ λίπους, το οποίο κατά το ψήσιμο λιώνει και χαρίζει στο φαγητό πλούσια γεύση και μοναδική υφή. Το ψήσιμο στα κάρβουνα αναδεικνύει το αυθεντικό άρωμα της κυπριακής κουζίνας, μετατρέποντας τη σεφταλιά σε ένα πιάτο που συνδυάζει απλότητα και παραδοσιακή νοστιμιά.

Στην κορυφή της λίστας του TasteAtlas βρέθηκε το ελληνικό σπετσοφάι, το παραδοσιακό θεσσαλικό πιάτο με λουκάνικα και πιπεριές μαγειρεμένα σε πλούσια σάλτσα ντομάτας, το οποίο κέρδισε τις εντυπώσεις για την έντονη γεύση και την απλότητά του. Έτσι, η Ελλάδα κατέκτησε την πρώτη θέση, ενώ η Κύπρος ακολούθησε με τη σεφταλιά, αποδεικνύοντας τη γευστική δύναμη της μεσογειακής κουζίνας.

Στην πρώτη δεκάδα της λίστας συμπεριλαμβάνονται επίσης γνωστές διεθνείς γεύσεις, όπως το αργεντίνικο chorizo a la parrilla, το πορτογαλικό ovos mexidos com farinheira, το βιετναμέζικο nem nướng, η γερμανική currywurst, το rougail saucisses από τη Ρεϊνιόν, το βρετανικό toad in the hole, το salchicha parrillera της Αργεντινής και τα δημοφιλή βρετανικά pigs in blankets.

Η διεθνής αυτή διάκριση αναδεικνύει τη σεφταλιά ως πρεσβευτή της κυπριακής γαστρονομίας, αποδεικνύοντας πως η παράδοση, όταν συνδυάζεται με αυθεντικότητα και μεράκι, μπορεί να ξεπεράσει τα σύνορα. Είναι μια στιγμή υπερηφάνειας για την Κύπρο, που βλέπει ένα παραδοσιακό της έδεσμα να ξεχωρίζει ανάμεσα στις καλύτερες γεύσεις του κόσμου.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη TasteAtlas (@tasteatlas)

Με πληροφορίες από checkincyprus