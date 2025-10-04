Ecommbx
LIKE ONLINE

Ιδού τα δύο πιο άτυχα ζώδια του Οκτωβρίου 2025

 04.10.2025 - 16:11
Ιδού τα δύο πιο άτυχα ζώδια του Οκτωβρίου 2025

Η σεζόν του Ζυγού φέρνει έναν αέρα ανανέωσης και ηρεμίας, τόσο στο σώμα όσο και στο μυαλό. Είναι μια περίοδος με πιο ήπιες ενέργειες, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα συναισθηματικά. Ο Οκτώβριος προδιαγράφεται γεμάτος ρομαντισμό, με νέους έρωτες να ανθίζουν και σχέσεις να εμβαθύνονται σε πιο ουσιαστικό επίπεδο. Ωστόσο, δεν βιώνουν όλοι τα ίδια αστρολογικά δώρα. Για κάποια ζώδια, ο μήνας αυτός μπορεί να είναι πιο απαιτητικός και να δοκιμάσει τις αντοχές τους.

 

Παρόλα αυτά, ακόμα και όσοι νιώσουν πως αντιμετωπίζουν εμπόδια ή καθυστερήσεις, θα διαπιστώσουν πως τα πράγματα σταδιακά αλλάζουν προς το καλύτερο. Ο Οκτώβριος ξεκινά δύσκολα για κάποιους, αλλά κλείνει με αίσθηση ανακούφισης και προόδου. Ακόμα και οι «άτυχοι» θα έχουν την ευκαιρία να ανακτήσουν τη δυναμική τους και να κατανοήσουν γιατί χρειαζόταν αυτή η φάση.

​Ταύρος

Το 2025 δεν έχει σταθεί ιδιαίτερα υποστηρικτικό μέχρι στιγμής. Ένας κύκλος από δύσκολα γεγονότα μπορεί να έχει δημιουργήσει συναισθηματική ή πρακτική πίεση. Αν έχετε καταφέρει να ξεφύγετε από αυτό το κλίμα, είναι ήδη ένα βήμα μπροστά. Αν όχι, είναι καιρός να ανασυγκροτήσετε τις σκέψεις σας και να πάρετε αποφάσεις που θα σας οδηγήσουν σε πιο σταθερό έδαφος. Το «ξεκαθάρισμα» δεν αφορά μόνο τον χώρο σας, αλλά και τη ζωή σας. Μην αφήνετε το δυναμικό σας να παραμένει ανεκμετάλλευτο. Το σύμπαν σας ωθεί προς μια κατεύθυνση αλλαγής – ακόμα κι αν δεν το βλέπετε καθαρά τώρα. Οικονομικά, καλείστε να επανεξετάσετε τις αποταμιεύσεις σας και να σχεδιάσετε με μεγαλύτερη σοβαρότητα την ασφάλεια του μέλλοντός σας.

Τοξότης

Η τύχη δεν σας έχει εγκαταλείψει. Ο μήνας μπορεί να προσφέρει ευκαιρίες για επαγγελματική πρόοδο, ενδιαφέροντα projects και ταξίδια που σχετίζονται με τη δουλειά. Το τίμημα όμως είναι υψηλό: έντονη πίεση, εξάντληση και υπερκόπωση. Δώστε προτεραιότητα στην υγεία σας. Το σώμα σάς στέλνει σήματα και ήρθε η ώρα να τα ακούσετε. Στην προσωπική σας ζωή, ένα νέο κεφάλαιο ανοίγει. Κάποιο πρόσωπο που θα γνωρίσετε ενδέχεται να παίξει σημαντικό ρόλο στο μέλλον. Οι αδέσμευτοι καλείστε να είστε ανοιχτοί στις εκπλήξεις, ειδικά κατά τη διάρκεια των μετακινήσεών σας. Για όσους βρίσκονται ήδη σε σχέση, μπορεί να υπάρξουν μικρές εντάσεις, καλό θα ήταν να τις λύσετε έγκαιρα, προτού εξελιχθούν σε κάτι μεγαλύτερο.

ΠΗΓΗ: marieclaire

 

Για τις μεγάλες του αδυναμίες και τη ζωή μετά το Προεδρικό με έμφαση στην υγεία του μιλάει στην κάμερα του ThemaOnline o τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης.

