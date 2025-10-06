Ecommbx
ΥΠΕΞ Ιράν για πυρηνικό πρόγραμμα: Μοναδική διέξοδος η διπλωματία – Η συμφωνία του Καΐρου «δεν ισχύει πλεον»
ΔΙΕΘΝΗ

ΥΠΕΞ Ιράν για πυρηνικό πρόγραμμα: Μοναδική διέξοδος η διπλωματία – Η συμφωνία του Καΐρου «δεν ισχύει πλεον»

 06.10.2025 - 11:56
ΥΠΕΞ Ιράν για πυρηνικό πρόγραμμα: Μοναδική διέξοδος η διπλωματία – Η συμφωνία του Καΐρου «δεν ισχύει πλεον»

Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ότι η μόνη λύση στην κρίση που σχετίζεται με το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα είναι η διπλωματική οδός, τονίζοντας ότι η λεγόμενη «Συμφωνία του Καΐρου» για συνεργασία με τον Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας του ΟΗΕ «δεν ισχύει πλέον» μετά την επιβολή κυρώσεων από τις δυτικές χώρες.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με πρεσβευτές και εκπροσώπους ξένων αποστολών στην Τεχεράνη, ο Αραγτσί εξήγησε ότι η συνάντηση είχε ως στόχο την ενημέρωση των διπλωματών για τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τις συνομιλίες της Νέας Υόρκης και τον μηχανισμό «snapback» για την επαναφορά των κυρώσεων στο Ιράν, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.


Ο Ιρανός υπουργός τόνισε ότι «η εμπειρία έχει αποδείξει ότι δεν υπάρχει άλλη λύση εκτός από μια διπλωματική λύση στο ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος», προσθέτοντας: «Οι στρατιωτικές απειλές και η ενεργοποίηση του μηχανισμού snapback έχουν δοκιμαστεί, αλλά δεν έχουν επιτύχει κανένα αποτέλεσμα. Όπως ακριβώς μια στρατιωτική επίθεση δεν είναι λύση, έτσι και ο μηχανισμός snapback δεν μπορεί να είναι λύση».

Ο Αραγτσί σημείωσε ότι «τρεις ευρωπαϊκές χώρες πίστευαν ότι είχαν μόχλευση μέσω του μηχανισμού snapback και τον χρησιμοποίησαν, αλλά το αποτέλεσμα ήταν σαφές: κανένα πρόβλημα δεν επιλύθηκε».

Ο Ιρανός υπουργός επέκρινε τον ρόλο των τριών ευρωπαϊκών χωρών (Γαλλία, Βρετανία και Γερμανία), λέγοντας ότι «αποδυνάμωσαν τον ρόλο τους στις διαπραγματεύσεις», πράγμα που σημαίνει ότι η επιρροή τους σε οποιαδήποτε μελλοντική διευθέτηση θα ήταν περιορισμένη.

Πρόσθεσε ότι «το Ιράν εμμένει στη θέση του που ζητά διαπραγματεύσεις, υπό την προϋπόθεση ότι διεξάγονται με αγνή πρόθεση και προς το αμοιβαίο συμφέρον και των δύο μερών». Τόνισε ότι «δεν έχουν τεθεί επίσημα προϋποθέσεις και ότι ο διάλογος επικεντρώνεται αποκλειστικά στο ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα».

Σχετικά με τη σχέση του Ιράν με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας, ο Αραγτσί αποκάλυψε ότι «έχει επιτευχθεί νέα συμφωνία σχετικά με τη μορφή της συνεργασίας», ενώ τόνισε ότι «η Συμφωνία του Καΐρου δεν ισχύει πλέον μετά τις πρόσφατες αλλαγές και την ενεργοποίηση του μηχανισμού snapback», σημειώνοντας ότι «το Ιράν αντιμετωπίζει τώρα μια νέα κατάσταση που απαιτεί διαφορετικές αποφάσεις».

Μετάφραση: Ουαλίντ Ελίας

Πηγή: skynewsarabia

ΠτΔ για σχέσεις Κύπρου – Ελλάδας: «Είναι ισχυρότερες από ποτέ προηγουμένως» - Το μήνυμα που στέλνει

ΠτΔ για σχέσεις Κύπρου – Ελλάδας: «Είναι ισχυρότερες από ποτέ προηγουμένως» - Το μήνυμα που στέλνει

Οι σχέσεις Λευκωσίας – Αθήνας, οι σχέσεις της Κυπριακής Κυβέρνησης με την Ελληνική Κυβέρνηση και η σχέση μου με τον Έλληνα Πρωθυπουργό είναι ισχυρότερες από ποτέ προηγουμένως, είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

