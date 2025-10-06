Τέλος στις «ανεξέλεγκτες» ξένες επενδύσεις – Τι προβλέπει το νέο πλαίσιο που έρχεται στη Βουλή

Ecommbx
 06.10.2025 - 16:26
Με ευρεία συναίνεση κομμάτων ολοκληρώθηκε στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής η συζήτηση για το νομοσχέδιο που αφορά τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων, το οποίο αναμένεται να οδηγηθεί στην Ολομέλεια σε τρεις εβδομάδες.

Μιλώντας μετά από τη συνεδρία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, Βουλευτής του ΔΗΚΟ Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, ανέφερε ότι το νομοσχέδιο κατατέθηκε στις 10 Ιουλίου, εξεταζόταν από τις αρχές Σεπτεμβρίου και σήμερα ολοκληρώθηκε η διαδικασία. Τόνισε ότι με το νέο νομοθετικό πλαίσιο η Κύπρος αποκτά ένα σύγχρονο εργαλείο που συνδυάζει την προσέλκυση των επενδύσεων με την ασφάλεια.

«Η κυπριακή οικονομία παραμένει εξωστρεφής και επιδιώκει την προσέλκυση ξένων επενδύσεων, αλλά με κανόνες για να προστατεύουμε το δημόσιο συμφέρον και την ασφάλεια της χώρας», πρόσθεσε.

Όπως είπε, το πλαίσιο προβλέπει ότι επενδυτές από τρίτες χώρες που ενδιαφέρονται να επενδύσουν σε κρίσιμες υποδομές όπως η ενέργεια, η άμυνα, η υγεία, οι τηλεπικοινωνίες, καθώς και η γη και τα ακίνητα, θα υπόκεινται σε έλεγχο, με στόχο την προστασία του δημόσιου συμφέροντος και της ασφάλειας της χώρας.

Παρά τις αρχικές διαφωνίες, η συζήτηση στην Επιτροπή κατέληξε σε συναίνεση.

«Με αυτή λοιπόν την σύμπνοια απόψεων, το νομοσχέδιο παίρνει την οδό της Ολομέλειας με τους καλύτερους οιωνούς, ενισχύοντας το προφίλ της Κύπρου ως ένας ελκυστικός, αλλά με κανόνες διαφάνειας και ασφάλειας, επενδυτικός προορισμός», ανέφερε τέλος.

