Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike OnlineΤα 3 ζώδια που γυρίζουν σελίδα στη ζωή τους
LIKE ONLINE

Τα 3 ζώδια που γυρίζουν σελίδα στη ζωή τους

 07.10.2025 - 13:59
Τα 3 ζώδια που γυρίζουν σελίδα στη ζωή τους

Κάποιες εποχές μέσα στο χρόνο λειτουργούν σαν εσωτερικά «καμπανάκια». Μας καλούν να κάνουμε παύση, να παρατηρήσουμε τι συμβαίνει γύρω μας και μέσα μας, και να πάρουμε αποφάσεις που αλλάζουν την πορεία μας. Ο Οκτώβριος του 2025 είναι ακριβώς μια τέτοια στιγμή: ένας μήνας που μας ωθεί να αφήσουμε πίσω την πίεση του παρελθόντος και να περάσουμε σε μια νέα, πιο φωτεινή φάση ζωής.

Για τρία ζώδια, αυτή η περίοδος έρχεται σαν δώρο. Μετά από καιρό συναισθηματικής κούρασης, μπλοκαρισμένων στόχων ή εσωτερικής σύγχυσης, καταφέρνουν επιτέλους να δουν τα πράγματα πιο καθαρά. Η αλλαγή δεν είναι απαραίτητα θορυβώδης – είναι όμως ουσιαστική. Έρχεται σαν φως που μπαίνει σιγά-σιγά από ένα παράθυρο που έμενε κλειστό. Κι αυτό το φως είναι μόνο η αρχή.

Κριός

Τον Σεπτέμβριο ίσως να βίωσες αρκετή ένταση ή κάποιο συναισθηματικό μπέρδεμα, όμως τώρα «πατάς φρένο», κοιτάς γύρω σου και παίρνεις μια ανάσα. Ανακτάς τον έλεγχο και ξαναβρίσκεις τη δύναμή σου. Θυμάσαι ξανά ποιος είσαι και τι αξίζεις. Νιώθεις την ανάγκη να απομακρύνεις τοξικές καταστάσεις, να πεις τις αλήθειες σου και να γίνεις πιο αληθινός – πρώτα με σένα και έπειτα με τους άλλους. Οι σχέσεις σου, είτε ρομαντικές είτε φιλικές, μπαίνουν σε μια πιο γνήσια βάση. Γνωρίζεις νέους ανθρώπους ή επανασυνδέεσαι με παλιούς, αλλά αυτή τη φορά με μεγαλύτερη διαύγεια και συνείδηση. Η ζωή αρχίζει ξανά να σε εμπνέει.

Παρθένος

Μετά από μια δύσκολη εσωτερική διαδρομή, νιώθεις επιτέλους ότι αρχίζεις να βρίσκεις ξανά τον ρυθμό σου. Η διάθεσή σου ανεβαίνει, ανοίγεσαι περισσότερο στους γύρω σου και αρχίζεις να βλέπεις τις σχέσεις – προσωπικές και επαγγελματικές – με πιο καθαρή ματιά. Η επικοινωνία με τους άλλους γίνεται πιο ουσιαστική, και αυτό φέρνει ηρεμία. Αν είσαι σε σχέση, η επαφή με το ταίρι σου γίνεται βαθύτερη. Αν όχι, η ανάγκη για αυθεντικές γνωριμίες θα σε οδηγήσει σε ενδιαφέροντες ανθρώπους. Η αλήθεια είναι μία: βρίσκεσαι σε μια νέα φάση, πιο ώριμη και συνειδητοποιημένη.

Ιχθύες

Για καιρό ένιωθες ότι έδινες πολλά και δεν έπαιρνες πίσω αυτά που σου άξιζαν. Τώρα όμως, η δυναμική αλλάζει. Η ανάγκη σου να οργανωθείς, να βάλεις προτεραιότητες και να κοιτάξεις μπροστά γίνεται πιο έντονη και ξεκάθαρη. Αποκτάς στόχους με διάρκεια και αρχίζεις να χτίζεις πάνω σε πιο σταθερές βάσεις. Οι εμπειρίες του παρελθόντος σε έχουν διδάξει πολλά – τώρα όμως ήρθε η ώρα να περάσεις στη δράση, να σχεδιάσεις το μέλλον σου και να σταθείς γερά στα πόδια σου. Η αυτοπεποίθησή σου ανεβαίνει και αυτό φαίνεται σε κάθε κίνησή σου.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Καταναλωτές προσοχή: Νέα ανάκληση τροφίμου - Aνιχνεύθηκε το μικρόβιο της σαλμονέλας - Δείτε φωτογραφία
Κίτρινη προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες - Πότε τίθεται σε ισχύ
Ελπίδα Ιακωβίδου: Η τρυφερή στιγμή και η αγκαλιά με τον Τζώνη Καλημέρη - Δείτε φωτογραφία
VIDEO - Πυροβολισμοί στη Λεμεσό: Δύο οι δράστες που «γάζωσαν» τα γραφεία εταιρείας με 11 πυροβολισμούς - Δείτε πλάνα από τη σκηνή
Βίντεο – Οργή στο TikTok: Εκκλησία στην κατεχόμενη Αμμόχωστο μετατράπηκε σε … καφέ–μπαρ
VIDEO: Η πιο επική κυπριακή συζήτηση on air - «Πόσο μεγάλα είναι τα πουλιά αυτά; - Από το μέγεθος κρίνονται όλα»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Μήνυμα ΠτΔ για τη σφαγή στο φεστιβάλ «Supernova» και τη Μέση Ανατολή - «Οι σκέψεις παραμένουν με τους ομήρους»

 07.10.2025 - 13:56
Επόμενο άρθρο

Ryanair: Θα πετάξει ξανά προς Ισραήλ; Η στάση του αεροδρομίου Μπεν Γκουριόν - Όλες οι πληροφορίες

 07.10.2025 - 14:11
Κ. Λετυμπιώτης: «Δεν υπάρχει πρόβλημα» για GSI - Το χρονοδιάγραμμα και η βιωσιμότητα – Αισιοδοξία για ΑΤΑ

Κ. Λετυμπιώτης: «Δεν υπάρχει πρόβλημα» για GSI - Το χρονοδιάγραμμα και η βιωσιμότητα – Αισιοδοξία για ΑΤΑ

Τις εξελίξεις γύρω από το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου – Ελλάδας, τις σχέσεις Λευκωσίας – Αθήνας, αλλά και το ζήτημα της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής (ΑΤΑ) σχολίασε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, φιλοξενούμενος στη μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή του ΡΙΚ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κ. Λετυμπιώτης: «Δεν υπάρχει πρόβλημα» για GSI - Το χρονοδιάγραμμα και η βιωσιμότητα – Αισιοδοξία για ΑΤΑ

Κ. Λετυμπιώτης: «Δεν υπάρχει πρόβλημα» για GSI - Το χρονοδιάγραμμα και η βιωσιμότητα – Αισιοδοξία για ΑΤΑ

  •  07.10.2025 - 12:43
Μήνυμα ΠτΔ για τη σφαγή στο φεστιβάλ «Supernova» και τη Μέση Ανατολή - «Οι σκέψεις παραμένουν με τους ομήρους»

Μήνυμα ΠτΔ για τη σφαγή στο φεστιβάλ «Supernova» και τη Μέση Ανατολή - «Οι σκέψεις παραμένουν με τους ομήρους»

  •  07.10.2025 - 13:56
ΑΤΑ: Νέα σύσκεψη εργοδοτών μετά τη σύσκεψη στο Προεδρικό – Αξιολογούν την κατάσταση για συνέχιση του διαλόγου

ΑΤΑ: Νέα σύσκεψη εργοδοτών μετά τη σύσκεψη στο Προεδρικό – Αξιολογούν την κατάσταση για συνέχιση του διαλόγου

  •  07.10.2025 - 11:24
Καταναλωτές προσοχή: Νέα ανάκληση τροφίμου - Aνιχνεύθηκε το μικρόβιο της σαλμονέλας - Δείτε φωτογραφία

Καταναλωτές προσοχή: Νέα ανάκληση τροφίμου - Aνιχνεύθηκε το μικρόβιο της σαλμονέλας - Δείτε φωτογραφία

  •  07.10.2025 - 13:47
Ευρήματα–σοκ από την Ελεγκτική Υπηρεσία για το Νοσοκομείο Λάρνακας: Ιατρικά αρχεία φυλάσσονται... σε πρώην πισίνα

Ευρήματα–σοκ από την Ελεγκτική Υπηρεσία για το Νοσοκομείο Λάρνακας: Ιατρικά αρχεία φυλάσσονται... σε πρώην πισίνα

  •  07.10.2025 - 11:43
Αννίτα Δημητρίου: Συγκινημένη άνοιξε το βιβλίο συλλυπητηρίων για την Καίτη Κληρίδου στην Πινδάρου

Αννίτα Δημητρίου: Συγκινημένη άνοιξε το βιβλίο συλλυπητηρίων για την Καίτη Κληρίδου στην Πινδάρου

  •  07.10.2025 - 12:04
Κίτρινη προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες - Πότε τίθεται σε ισχύ

Κίτρινη προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες - Πότε τίθεται σε ισχύ

  •  07.10.2025 - 11:28
Εκτεθειμένος ο Κουλίας: Ζήτησε από τον Παρούτη να μην διαβάσει μήνυμα που τον διέψευδε – Εκνευρίστηκε με τον παρουσιαστή

Εκτεθειμένος ο Κουλίας: Ζήτησε από τον Παρούτη να μην διαβάσει μήνυμα που τον διέψευδε – Εκνευρίστηκε με τον παρουσιαστή

  •  07.10.2025 - 12:21

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα