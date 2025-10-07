Ecommbx
ΔΙΕΘΝΗ

Μαχαίρωσαν δήμαρχο στη Γερμανία - Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

 07.10.2025 - 16:42
Μαχαίρωσαν δήμαρχο στη Γερμανία - Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

Η Ίρις Στάλτσερ, δήμαρχος της πόλης Χέρντεκε στη δυτική Γερμανία και στέλεχος του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD), εντοπίστηκε το πρωί της Τρίτης στο σπίτι της φέροντας πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι, σύμφωνα με τις τοπικές Aρχές.

Όπως μετέδωσε το δημόσιο δίκτυο WDR, η Στάλτσερ βρέθηκε ζωντανή από τους διασώστες, αλλά η κατάσταση της υγείας της χαρακτηρίζεται εξαιρετικά σοβαρή και απειλητική για τη ζωή της. Οι αστυνομικές Αρχές επιβεβαίωσαν ότι μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου δέχεται εντατική ιατρική φροντίδα.

Σύμφωνα με γερμανικά μέσα ενημέρωσης, η Στάλτσερ φέρεται να δέχτηκε επίθεση μπροστά από το σπίτι της και κατάφερε να συρθεί μέχρι το διαμέρισμα πριν καταρρεύσει. Όπως μεταδίδει η BILD, τα παιδιά της, 15 και 17 ετών, βρίσκονταν στο σπίτι και ήταν αυτά που ειδοποίησαν τις Αρχές. Μάλιστα, ο γιος της, φέρεται να είπε στους αστυνομικούς η μητέρα του δέχτηκε επίθεση από αρκετούς άνδρες στον δρόμο.

 

 

Η Στάλτσερ είχε εκλεγεί μόλις πρόσφατα δήμαρχος. Στον δεύτερο γύρο των δημοτικών εκλογών στις 28 Σεπτεμβρίου είχε επικρατήσει του υποψηφίου των Χριστιανοδημοκρατών (CDU), Φάμπιαν Κόνραντ Χάας, με ποσοστό 52,2%.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, εξέφρασε τη βαθιά του λύπη και τον αποτροπιασμό του για την επίθεση: «Λάβαμε την είδηση μιας ειδεχθούς πράξης από το Χέρντεκε . Πρέπει τώρα να διαλευκανθεί άμεσα. Φοβόμαστε για τη ζωή της εκλεγμένης δημάρχου Ίρις Στάλτσερ και ελπίζουμε στην πλήρη ανάρρωσή της» έγραψε ο Μερτς στην πλατφόρμα Χ. Ο Γερμανός καγκελάριος πρόσθεσε ότι οι σκέψεις του βρίσκονται με την οικογένεια και τους οικείους της Στάλτσερ, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να αποδοθεί γρήγορα δικαιοσύνη για το περιστατικό.


Η αστυνομία συνεχίζει να ερευνά τον χώρο του περιστατικού και να συλλέγει στοιχεία, ενώ το κτίριο όπου διαμένει η δήμαρχος παραμένει αποκλεισμένο. Οι Αρχές της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας έχουν κινητοποιηθεί πλήρως, με τους κατοίκους της πόλης να εκφράζουν σοκ και ανησυχία για την πρωτοφανή αυτή επίθεση εναντίον εκλεγμένης αξιωματούχου.

Πηγή: protothema.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

