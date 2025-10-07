Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΕρντογάν: «Ο τουρκογενής κόσμος δεν αφήνει μόνους τους Τ/κ»
ΔΙΕΘΝΗ

Ερντογάν: «Ο τουρκογενής κόσμος δεν αφήνει μόνους τους Τ/κ»

 07.10.2025 - 17:42
Ερντογάν: «Ο τουρκογενής κόσμος δεν αφήνει μόνους τους Τ/κ»

«O τουρκογενής κόσμος δεν αφήνει μόνους τους Τουρκοκύπριους αδελφούς του» και στηρίζει τη λύση δύο κρατών στην Κύπρο, δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν, σε ομιλία του στη 12η Σύνοδο Κορυφής του Οργανισμού Τουρκογενών Κρατών, εκφράζοντας τη χαρά του για τη συμμετοχή του Ερσίν Τατάρ.

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του είπε ότι η Διακήρυξη της Γκαμπάλα, που υπεγράφη στο τέλος της Συνόδου, «θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο τον μεγάλο τουρκογενή κόσμο».

Εξάλλου, κατηγόρησε την ισραηλινή κυβέρνηση ότι «επεκτείνει τις επιθέσεις της σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή» και είπε πως «μόνο μια λύση δύο κρατών μπορεί να εξασφαλίσει δίκαιη ειρήνη στη Γάζα».

Αναφέρθηκε επίσης στη Συρία και τον Νότιο Καύκασο, υπογραμμίζοντας την ανάγκη «να διαφυλαχθεί η εδαφική ακεραιότητα» και να ενισχυθεί ο διάλογος με τα γειτονικά κράτη.

Ο Ερντογάν κάλεσε τα μέλη του οργανισμού να ενισχύσουν την οικονομική και ενεργειακή συνεργασία μέσω του διαδρόμου της Κασπίας, αλλά και να προχωρήσουν σε κοινές τεχνολογικές πρωτοβουλίες, ανακοινώνοντας τη δημιουργία κοινού τουρκικού γλωσσικού μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης και την πρόταση για την καθιέρωση της 15ης Δεκεμβρίου ως Παγκόσμιας Ημέρας της Τουρκικής Γλωσσικής Οικογένειας.

Κλείνοντας, ο Τούρκος πρόεδρος επανέλαβε το σύνθημα της συνόδου, «Ενότητα στη γλώσσα, στις ιδέες και στις πράξεις», τονίζοντας πως «εμείς είμαστε αυτοί που θα ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο τον μεγάλο τουρκογενή κόσμο και θα τον κληροδοτήσουμε στα παιδιά μας».

Πηγή: ΚΥΠΕ

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Εντοπίστηκε χειροβομβίδα από το 1950 σε φράγμα - Δεν χρησιμοποιείται από την ΕΦ
Νέα άφιξη στη Λεμεσό - Όταν οι γεύσεις της Μέσης Ανατολής συναντούν τα τοπικά προϊόντα – Δείτε φωτογραφίες
Καταδικάζουν οι Οικολόγοι: Κατέστρεψαν δάσος στα κατεχόμενα για να χτίσουν πολυτελείς επαύλεις - Η εταιρεία εκμεταλλεύεται ελληνοκυπριακή κατεχόμενη γη
VIDEO - Πυροβολισμοί στη Λεμεσό: Δύο οι δράστες που «γάζωσαν» τα γραφεία εταιρείας με 11 πυροβολισμούς - Δείτε πλάνα από τη σκηνή
Θανατηφόρο στη Λεμεσό: «Μίλησε» η νεκροτομή στη σορό του 17χρονου μοτοσικλετιστή - Όσα κατέδειξε
Καταναλωτές προσοχή: Νέα ανάκληση τροφίμου - Aνιχνεύθηκε το μικρόβιο της σαλμονέλας - Δείτε φωτογραφία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Υπόθεση φόνου στη Λεμεσό: Νέα νεκροψία στην σορό του 32χρονου μετά από αίτημα της 26χρονης συμβίας

 07.10.2025 - 17:28
Επόμενο άρθρο

Τροχαίο στη Λευκωσία: Συγκρούστηκαν δύο οχήματα και ένα λεωφορείο – Στο νοσοκομείο δύο πρόσωπα  

 07.10.2025 - 18:08
Κ. Λετυμπιώτης: «Δεν υπάρχει πρόβλημα» για GSI - Το χρονοδιάγραμμα και η βιωσιμότητα – Αισιοδοξία για ΑΤΑ

Κ. Λετυμπιώτης: «Δεν υπάρχει πρόβλημα» για GSI - Το χρονοδιάγραμμα και η βιωσιμότητα – Αισιοδοξία για ΑΤΑ

Τις εξελίξεις γύρω από το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου – Ελλάδας, τις σχέσεις Λευκωσίας – Αθήνας, αλλά και το ζήτημα της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής (ΑΤΑ) σχολίασε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, φιλοξενούμενος στη μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή του ΡΙΚ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κ. Λετυμπιώτης: «Δεν υπάρχει πρόβλημα» για GSI - Το χρονοδιάγραμμα και η βιωσιμότητα – Αισιοδοξία για ΑΤΑ

Κ. Λετυμπιώτης: «Δεν υπάρχει πρόβλημα» για GSI - Το χρονοδιάγραμμα και η βιωσιμότητα – Αισιοδοξία για ΑΤΑ

  •  07.10.2025 - 12:43
Παρότρυνση ΠτΔ: ΚΕΒΕ και ΟΕΒ βλέπουν Κεραυνό και Παναγιώτου για ΑΤΑ

Παρότρυνση ΠτΔ: ΚΕΒΕ και ΟΕΒ βλέπουν Κεραυνό και Παναγιώτου για ΑΤΑ

  •  07.10.2025 - 18:44
Μήνυμα ΠτΔ για τη σφαγή στο φεστιβάλ «Supernova» και τη Μέση Ανατολή - «Οι σκέψεις παραμένουν με τους ομήρους»

Μήνυμα ΠτΔ για τη σφαγή στο φεστιβάλ «Supernova» και τη Μέση Ανατολή - «Οι σκέψεις παραμένουν με τους ομήρους»

  •  07.10.2025 - 13:56
Υπόθεση φόνου στη Λεμεσό: Νέα νεκροψία στην σορό του 32χρονου μετά από αίτημα της 26χρονης συμβίας

Υπόθεση φόνου στη Λεμεσό: Νέα νεκροψία στην σορό του 32χρονου μετά από αίτημα της 26χρονης συμβίας

  •  07.10.2025 - 17:28
Εντοπίστηκε χειροβομβίδα από το 1950 σε φράγμα - Δεν χρησιμοποιείται από την ΕΦ

Εντοπίστηκε χειροβομβίδα από το 1950 σε φράγμα - Δεν χρησιμοποιείται από την ΕΦ

  •  07.10.2025 - 16:17
Έρχεται Κύπρο η BARBARA - Δείτε live την εξέλιξη της - Εκδόθηκε κίτρινη προειδοποίηση

Έρχεται Κύπρο η BARBARA - Δείτε live την εξέλιξη της - Εκδόθηκε κίτρινη προειδοποίηση

  •  07.10.2025 - 16:56
Τον σταμάτησαν για έλεγχο και...βρήκαν αεροβόλο όπλο στο πορμπαγκάζ - Χειροπέδες σε άνδρα

Τον σταμάτησαν για έλεγχο και...βρήκαν αεροβόλο όπλο στο πορμπαγκάζ - Χειροπέδες σε άνδρα

  •  07.10.2025 - 19:24
Κύπρος: Στιγμές τρόμου στον αυτοκινητόδρομο – Οδηγός με διπλοκάμπινο μπήκε στο αντίθετο ρεύμα - Δείτε βίντεο  

Κύπρος: Στιγμές τρόμου στον αυτοκινητόδρομο – Οδηγός με διπλοκάμπινο μπήκε στο αντίθετο ρεύμα - Δείτε βίντεο  

  •  07.10.2025 - 17:12

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα