Ερντογάν: «Ο τουρκογενής κόσμος δεν αφήνει μόνους τους Τ/κ»

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του είπε ότι η Διακήρυξη της Γκαμπάλα, που υπεγράφη στο τέλος της Συνόδου, «θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο τον μεγάλο τουρκογενή κόσμο».

Εξάλλου, κατηγόρησε την ισραηλινή κυβέρνηση ότι «επεκτείνει τις επιθέσεις της σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή» και είπε πως «μόνο μια λύση δύο κρατών μπορεί να εξασφαλίσει δίκαιη ειρήνη στη Γάζα».

Αναφέρθηκε επίσης στη Συρία και τον Νότιο Καύκασο, υπογραμμίζοντας την ανάγκη «να διαφυλαχθεί η εδαφική ακεραιότητα» και να ενισχυθεί ο διάλογος με τα γειτονικά κράτη.

Ο Ερντογάν κάλεσε τα μέλη του οργανισμού να ενισχύσουν την οικονομική και ενεργειακή συνεργασία μέσω του διαδρόμου της Κασπίας, αλλά και να προχωρήσουν σε κοινές τεχνολογικές πρωτοβουλίες, ανακοινώνοντας τη δημιουργία κοινού τουρκικού γλωσσικού μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης και την πρόταση για την καθιέρωση της 15ης Δεκεμβρίου ως Παγκόσμιας Ημέρας της Τουρκικής Γλωσσικής Οικογένειας.

Κλείνοντας, ο Τούρκος πρόεδρος επανέλαβε το σύνθημα της συνόδου, «Ενότητα στη γλώσσα, στις ιδέες και στις πράξεις», τονίζοντας πως «εμείς είμαστε αυτοί που θα ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο τον μεγάλο τουρκογενή κόσμο και θα τον κληροδοτήσουμε στα παιδιά μας».

Πηγή: ΚΥΠΕ