Πολλοί συνειδητοποίησαν μόλις τώρα τι σημαίνει το όνομα «Nokia»

Παρά τη μεγάλη της πορεία, αρκετοί χρήστες εξακολουθούν να αγνοούν την προέλευση του ονόματος. Σύμφωνα με την ιστορία της Nokia, ο Ίντεσταμ άνοιξε το δεύτερο εργοστάσιο χαρτοπολτού κοντά στον ποταμό Nokianvirta, μετά την επιτυχία του στις ροές Tammerkoski. Η εταιρεία αποφάσισε να πάρει το όνομά της από τον ποταμό και αρχικά υιοθέτησε ένα λογότυπο με θέμα το ψάρι, για να δείξει τη σύνδεσή της με το νερό, σύμφωνα με το δημοσίευμα της Mirror.

Ωστόσο, το όνομα του ποταμού έχει κι αυτό τη δική του ιδιαίτερη ιστορία. Στην επίσημη ιστοσελίδα της Nokia αναφέρεται:

«Το πρώτο λογότυπο της εταιρείας δεν έμοιαζε καθόλου με το σημερινό. Η λέξη ‘nokia’ σημαίνει ένα σκούρο, γούνινο ζώο που σήμερα αποκαλείται Δενδροκούναβο (Pine Marten). Η εταιρεία άρχισε να χρησιμοποιεί το όνομα Nokia αφού η παραγωγή είχε μεταφερθεί σε μια πόλη με το ίδιο όνομα. Αυτή η μικρή πόλη στην περιοχή Πίρκανμα ιδρύθηκε ακριβώς την ίδια χρονιά με τη Nokia. Σήμερα ζουν εκεί περίπου τριάντα χιλιάδες άνθρωποι».

Στο Reddit, χρήστες σχολίασαν με ενδιαφέρον την αποκάλυψη. Ένας έγραψε: «Οι φινλανδικές εταιρείες πήραν το όνομά τους από την τοποθεσία όπου βρίσκονταν». Ένας άλλος αστειεύτηκε: «Υπάρχει άγαλμα του 3310 σε αυτή την πόλη;».

Ένας τρίτος επισκέπτης μοιράστηκε την απογοήτευσή του: «Κι όμως, όταν πήγα στη Nokia, είχαν μόνο καρτ ποστάλ με γάτες στο ταχυδρομείο. Ούτε μία αναφορά στο τηλέφωνο. Ούτε άγαλμα στην είσοδο της πόλης. Ήταν απογοητευτική η επίσκεψη».

Άλλος χρήστης πρόσθεσε: «Είναι απλώς το όνομα της πόλης. Είχα μια ζωντανή διαδικτυακή συζήτηση με μερικούς Αμερικανούς για την ιστορία της Nokia. Δεν με πίστευαν και ήταν πεπεισμένοι ότι είχαν δίκιο». Ένας ακόμη τόνισε: «Ο ποταμός είναι σημαντικός γιατί ήταν πηγή ενέργειας».

Σήμερα, η Nokia παραμένει ένας από τους ηγέτες στον κόσμο της τεχνολογίας, με 104.000 ειδικούς να εργάζονται παγκοσμίως. Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα της εταιρείας:

«Με την έρευνα και την καινοτομία των Nokia Bell Labs, εξυπηρετούμε παρόχους τηλεπικοινωνιών, κυβερνήσεις, μεγάλες επιχειρήσεις και καταναλωτές με το πιο ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων, υπηρεσιών και αδειών στην αγορά».

Πηγή: newsbeast.gr