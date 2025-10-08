Αγκαλιά με τον Νίκο Αναστασιάδη ο ΓΓ του ΑΚΕΛ στην κηδεία της Καίτης Κληρίδου – Δείτε φωτογραφίες

Αννίτα Δημητρίου: Σκυφτή και φανερά συγκινημένη αποχαιρετά την Καίτη Κληρίδου - Συγκινητική φωτογραφία
Στην κηδεία της κόρης του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας, Γλαύκου Κληρίδη, Καίτης, βρέθηκε η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου.
ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Live: Το ύστατο χαίρε στην Καίτη Κληρίδου - Σε κλίμα οδύνης η κηδεία της
Η κάμερα του ThemaOnline, απαθανάτισε τους δύο άντρες στην είσοδο του Ιερού Ναού Κωνσταντίνου και Ελένης όπου τελείται η κηδεία να αγκαλιάζονται και να ανταλλάζουν χειραψίες.
Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις