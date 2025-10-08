Ecommbx
ΠΑΡΑ-THEMA

Αγκαλιά με τον Νίκο Αναστασιάδη ο ΓΓ του ΑΚΕΛ στην κηδεία της Καίτης Κληρίδου – Δείτε φωτογραφίες

 08.10.2025 - 10:05
Στην κηδεία της κόρης του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας, Γλαύκου Κληρίδη, Καίτης, βρέθηκαν μεταξύ άλλων ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης και ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Live: Το ύστατο χαίρε στην Καίτη Κληρίδου - Σε κλίμα οδύνης η κηδεία της

Η κάμερα του ThemaOnline, απαθανάτισε τους δύο άντρες στην είσοδο του Ιερού Ναού Κωνσταντίνου και Ελένης όπου τελείται η κηδεία να αγκαλιάζονται και να ανταλλάζουν χειραψίες.

Δείτε φωτογραφίες:

Στην κηδεία της κόρης του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας, Γλαύκου Κληρίδη, Καίτης, βρέθηκε η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου.

