Στο κελί 52χρονος Ελληνοκύπριος - Κρίθηκε ένοχος για κατοχή και προμήθεια ναρκωτικών
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Στο κελί 52χρονος Ελληνοκύπριος - Κρίθηκε ένοχος για κατοχή και προμήθεια ναρκωτικών

 08.10.2025 - 10:22
Στο κελί 52χρονος Ελληνοκύπριος - Κρίθηκε ένοχος για κατοχή και προμήθεια ναρκωτικών

Το Δικαστήριο των Βρετανικών Βάσεων Δεκέλειας επέβαλε ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών, σε 52χρονο από τη Ξυλοφάγου, αφού κρίθηκε ένοχος σε κατηγορίες που αφορούν κατοχή ναρκωτικών ουσιών με σκοπό την προμήθεια.

Σε ανακοίνωση των Βάσεων αναφέρεται ότι ο 52χρονος καταδικάστηκε στις 2 Οκτωβρίου σε τέσσερα χρόνια φυλάκισης για κατοχή ναρκωτικών κατηγοριών Α και Β, με σκοπό την προμήθεια.

Προστίθεται ότι ο 52χρονος, ο οποίος ήταν ήδη καταζητούμενος για παρόμοια αδικήματα, είχε συλληφθεί κοντά στο χωριό του στις 6 Μαΐου, αρχικά για κατοχή μόλις ενός γραμμαρίου κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης και παρέμεινε από τότε, υπό κράτηση. «Ωστόσο η εγκληματολογική ανάλυση του κινητού του τηλεφώνου, συνέδεσε τον 52χρονο με την προμήθεια ναρκωτικών, οδηγώντας τον σε πολύ σοβαρότερες κατηγορίες και ποινή από τον Ανώτερο Δικαστή στη Δεκέλεια» προστίθεται.

Ο Υπαστυνόμος Φάνος Χριστοδούλου «εξήρε το έργο της Ομάδας Κοινοτικής Δράσης, σημειώνοντας ότι τα ισχυρά αποδεικτικά στοιχεία ανάγκασαν τον κατηγορούμενο να αλλάξει την αρχική του δήλωση από «αθώος» σε «ένοχος».

Εξέφρασε επίσης περηφάνια για την ποινή που έχει επιβληθεί, καθώς, όπως είπε «στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα για το πόσο σοβαρά αντιμετωπίζουμε τέτοια εγκλήματα» και συνεχάρη τους αστυνομικούς των Βάσεων «για την εξαιρετική τους δουλειά, επειδή αν και ένα γραμμάριο κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης δεν ακούγεται μεγάλη ποσότητα, τον συνέδεσαν με  προμήθεια ναρκωτικών και θα βρίσκεται πίσω από τα κάγκελα για αρκετό καιρό».

Όπως είπε ο κ. Χριστοδούλου, ο 52χρονος «δήλωσε αρχικά αθώος αλλά όταν παρουσιάστηκαν ισχυρά αποδεικτικά στοιχεία, τον ανάγκασαν ν’ αλλάξει την αρχική του δήλωση. Αυτό έγινε χάρη στην εξαιρετική δουλειά των αστυνομικών που διερευνούσαν την υπόθεση».

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Στην κηδεία της κόρης του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας, Γλαύκου Κληρίδη, Καίτης, βρέθηκε η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου.

