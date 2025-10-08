Ecommbx
Οι πεινασμένοι Βορειοκορεάτες του Κιμ Γιονγκ Ουν «μαγειρεύουν τίγρεις και ασβούς» από απόγνωση
Οι πεινασμένοι Βορειοκορεάτες του Κιμ Γιονγκ Ουν «μαγειρεύουν τίγρεις και ασβούς» από απόγνωση

 08.10.2025 - 10:44
Βορειοκορεάτες αναγκάζονται να βάλουν στο τραπέζι ακόμη και τίγρεις και ασβούς, καθώς τα χρόνια λιμού και η κατάρρευση των κρατικών συστημάτων τους σπρώχνουν σε πρωτοφανή διατροφικά όρια.

Την ώρα που ο Κιμ Γιονγκ Ουν απολαμβάνει τα εκλεκτά της ζωής, βρίσκεται στο στόχαστρο για τον υποσιτισμό του λαού του.

Μια νέα έρευνα, βασισμένη σε μαρτυρίες 42 αποστατών που μίλησαν για την καθημερινότητα στο απομονωμένο καθεστώς, αποκαλύπτει σοκαριστικές λεπτομέρειες για το τι μπορεί να βρίσκεται απόψε στο δείπνο τους.

Ο Τζόσουα Έλβς-Πάουελ, από το University College London, δήλωσε στους Times: «Στη Βόρεια Κορέα σχεδόν κάθε θηλαστικό μεγαλύτερο από σκαντζόχοιρο συλλαμβάνεται ευκαιριακά είτε για κατανάλωση είτε για εμπόριο».

Η κατάρρευση του κρατικού συστήματος διανομής τροφίμων οδήγησε κυνηγούς, πρώην στρατιώτες, εμπόρους αλλά και λάτρεις της… εξωτικής κουζίνας να στραφούν στο κυνήγι για επιβίωση.

Από τη λιμοκτονία στο παράνομο εμπόριο ζώων
Η μαζική στροφή προς το κυνήγι ξεκίνησε τη δεκαετία του ’90, όταν ο λιμός έπληξε εκατομμύρια πολίτες. Ακόμη κι όταν η οικονομία εμφάνισε σημάδια ανάκαμψης, το εμπόριο ζώων συνεχίστηκε.

Σπάνια και προστατευόμενα είδη, όπως η σιβηρική τίγρη και η λεοπάρδαλη Αμούρ βρέθηκαν στο στόχαστρο των πεινασμένων. Ακόμη και αλεπούδες, ασβοί και νυφίτσες φτάνουν στο πιάτο όσων παλεύουν με την πείνα.

Έρευνα που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Biological Conservation αποκαλύπτει ότι κρατικές φάρμες στη Βόρεια Κορέα εκτρέφουν αρκούδες, ελάφια, βίδρες και φασιανούς για το εμπόριο μερών του σώματός τους. «Ακόμη και αυστηρά προστατευόμενα είδη εμπορεύονται, μερικές φορές περνώντας τα σύνορα προς την Κίνα», τονίζει ο Έλβς-Πάουελ.

Τι γεύση έχουν οι τίγρεις και οι ασβοί
Το κρέας της τίγρης περιγράφεται ως σκληρό, ινώδες και συχνά με έντονη ή ψαρίσια γεύση, παρόμοιο με κατσίκι ή χοιρινό, αν και παραμένει σπάνιο και ακριβό, φτάνοντας να πωλείται σε ασιατικές αγορές για εκατοντάδες λίρες.

Οι ασβοί, αντίθετα, υπήρξαν κάποτε συνηθισμένο έδεσμα σε διάφορα μέρη του κόσμου. Το κρέας τους είναι σκούρο, άπαχο και με γεύση που θυμίζει μείγμα βοδινού και ελαφιού, κοντά στο αγριοκούνελο ή στο χοιρινό.

Το αργό μαγείρεμα και το μούλιασμα σε νερό βοηθούν να φύγουν οι βαριές μυρωδιές, ενώ συχνά συνοδεύονται από μυρωδικά όπως δυόσμος, δεντρολίβανο ή άγρια μανιτάρια.

Ο Κιμ βάζει στο στόχαστρο και τις πλαστικές επεμβάσεις
Σαν να μην έφταναν οι διατροφικές προκλήσεις, οι Βορειοκορεάτισσες έρχονται αντιμέτωπες και με νέους ελέγχους: σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Κιμ Γιονγκ Ουν έχει απαγορεύσει τις αυξητικές στήθους χαρακτηρίζοντάς τες «αντικοινωνιστικές» και «καπιταλιστική επιρροή».

ΠΗΓΗ: Newsbomb.gr

