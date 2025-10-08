Βίντεο: Ο πάτερ που έκανε θραύση σε Κυπριακή εκπομπή – «Εγώ είμαι πιο όμορφος»

Eνας χαρισματικός πάτερ κατάφερε να γίνει viral πριν καν προβληθεί ολόκληρη η συνέντευξή του! Όταν η παρουσιάστρια τού είπε ότι μοιάζει με γνωστό Έλληνα ηθοποιό, εκείνος, χωρίς δεύτερη σκέψη, απάντησε με αφοπλιστικό χιούμορ:

«Εγώ είμαι πιο όμορφος!»