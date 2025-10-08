Ecommbx
LIFESTYLE

Βίντεο: Ο πάτερ που έκανε θραύση σε Κυπριακή εκπομπή – «Εγώ είμαι πιο όμορφος»

 08.10.2025 - 21:03
Ένα από τα πιο απολαυστικά στιγμιότυπα της φετινής τηλεοπτικής σεζόν ήρθε μέσα από την εκπομπή του ΡΙΚ «ΧΩΡΙΟΝ» με τη Χριστιάνα Αντωνίου. 

Eνας χαρισματικός πάτερ κατάφερε να γίνει viral πριν καν προβληθεί ολόκληρη η συνέντευξή του! Όταν η παρουσιάστρια τού είπε ότι μοιάζει με γνωστό Έλληνα ηθοποιό, εκείνος, χωρίς δεύτερη σκέψη, απάντησε με αφοπλιστικό χιούμορ:
 «Εγώ είμαι πιο όμορφος!»

Ο τομέας της ασφάλειας είναι υψίστης σημασίας για τη διακυβέρνηση μας, είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

