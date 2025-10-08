Βίντεο: Ο πάτερ που έκανε θραύση σε Κυπριακή εκπομπή – «Εγώ είμαι πιο όμορφος»

Χριστοδουλίδης: Ο τομέας της ασφάλειας είναι υψίστης σημασίας για τη διακυβέρνησή μας
Ο τομέας της ασφάλειας είναι υψίστης σημασίας για τη διακυβέρνηση μας, είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.
Eνας χαρισματικός πάτερ κατάφερε να γίνει viral πριν καν προβληθεί ολόκληρη η συνέντευξή του! Όταν η παρουσιάστρια τού είπε ότι μοιάζει με γνωστό Έλληνα ηθοποιό, εκείνος, χωρίς δεύτερη σκέψη, απάντησε με αφοπλιστικό χιούμορ:
«Εγώ είμαι πιο όμορφος!»
