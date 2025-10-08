Ecommbx
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην Ολομέλεια η πρόταση Μουσιούττα για αποποίηση επαγγέλματος από αξιωματούχους – Τι αλλάζει

 08.10.2025 - 21:25
Στην Ολομέλεια η πρόταση Μουσιούττα για αποποίηση επαγγέλματος από αξιωματούχους – Τι αλλάζει

Τον δρόμο για την Oλομέλεια παίρνει, αφού ολοκληρώθηκε η συζήτηση στην Επιτροπή Θεσμών, η πρόταση νόμου του Βουλευτή της ΔΗΠΑ, Μαρίνου Μουσιούττα, για εθελοντική αποποίηση εξάσκησης επαγγέλματος ή επιτηδεύματος από τους αξιωματούχους του κράτους, πλην του Προέδρου της Δημοκρατίας στον οποίο απαγορεύεται η εξάσκηση επαγγέλματος μέσω άλλης νομοθεσίας.

Σύμφωνα με την πρόταση, όπως εξήγησε μετά τη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής ο κ. Μουσιούττας, οι αξιωματούχοι, με τον διορισμό ή την εκλογή τους εθελοντικά θα μπορούν να αποποιηθούν την εξάσκηση οποιουδήποτε επαγγέλματος.

«Ο σκοπός της πρότασης είναι ότι με αυτόν τον τρόπο, πρώτα απ' όλα, να εξασφαλίζουμε ότι λιγοστεύουμε τα αλληλοσυγκρουόμενα συμφέροντα που μπορεί να υπάρχουν, διότι κακά τα ψέματα, όταν εξασκείς ένα επάγγελμα, είναι λογικό και ανθρώπινο να υπάρχει ο έμμεσος επηρεασμός στις αποφάσεις σου», πρόσθεσε ο εισηγητής της πρότασης.

«Θεωρώ ότι είναι ένα μικρό βήμα, ούτως ώστε να μπορέσει ο κόσμος να αποκτήσει ξανά την εμπιστοσύνη του προς την πολιτική και τους πολιτικούς», σημείωσε. Εξέφρασε την ελπίδα ότι θα λάβει τη στήριξη του σώματος της Βουλής.

Επέκταση χρονικής περιόδου για δημοσιοποίηση κένωσης θέσης στο δημόσιο συζήτησε η Επ. Θεσμών

Ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών τέθηκε σήμερα και πρόταση νόμου του Βουλευτή του ΑΚΕΛ, Γιώργου Λουκαΐδη, εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας, για επέκταση της χρονικής περιόδου εντός της οποίας θέση πρώτου διορισμού και προαγωγής δύναται να δημοσιευθεί προτού αυτή κενωθεί, από έξι μήνες σε ένα έτος. Όπως εξήγησε ο εισηγητής της πρότασης, πρόθεση της ρύθμισης θα είναι η θεραπεία των προβλημάτων που προκύπτουν λόγω των καθυστερήσεων που παρατηρούνται στην πλήρωση θέσεων.

Επιφυλάξεις εξέφρασε η Μαρία Κλεάνθους, Πρώτη Λειτουργός Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, διαβεβαιώνοντας όμως ότι τα τελευταία χρόνια είναι στόχος και του ιδίου του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού η επίσπευση της διαδικασίας πλήρωσης θέσεων.

Η κ. Κλεάνθους επιβεβαίωσε ότι η δημοσίευση εντός εξαμήνου είναι όντως βοηθητική, σημείωσε, όμως, ότι η επέκταση του διαστήματος αυτού στο ένα έτος μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα σε θέματα οργάνωσης και συντονισμού των υπηρεσιών, όπως στον καταρτισμό του προϋπολογισμού. Πρόσθεσε, ακόμα, ότι μπορεί να αποκλείονται υποψήφιοι που ενδεχομένως να αποκτήσουν κάποια από τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση σε περίοδο μεταγενέστερη της δημοσίευσης.

Αναγνωρίζοντας το ενδεχόμενο να τεθούν εμπόδια για κάποιους ενδιαφερόμενους, ο κ. Λουκαΐδης σημείωσε ότι το ενδεχόμενο αποκλεισμού υποψηφίων μπορεί να υφίσταται ακόμα και στην περίπτωση που η προκήρυξη γίνεται σε διάστημα εξαμήνου και υπογράμμισε ότι ίσως πρέπει υπάρξει ρύθμιση, ώστε να λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία πρόσληψης ως το όριο για απόκτηση προσόντων.

Εκπρόσωπος της ΠΑΣΥΔΥ, σημείωσε ότι θα πρέπει να είναι σχετικά κοντινές οι ημερομηνίες προκήρυξης και πλήρωσης των θέσεων, για να μην εκπνέει και το ενδιαφέρον των υποψηφίων για τη θέση, οι οποίοι ενδέχεται στο μεταξύ να εργοδοτηθούν αλλού.

Συμφωνία με την πρόταση εξέφρασε ο Πρόδρομος Χριστοφή της συντεχνίας «Ισότητα», σημειώνοντας όμως ότι, αν και δεν θα θεραπευθεί το πρόβλημα, αλλά μόνο τα συμπτώματά του, δεν υπάρχει οριστική λύση. Υπογράμμισε ότι χρειάζονται αυστηρά καθορισμένα χρονικά διαστήματα για κάθε στάδιο της διαδικασίας πλήρωσης θέσης, αλλά και λογοδοσία όποτε αυτά δεν τηρούνται.

Χριστοδουλίδης: Ο τομέας της ασφάλειας είναι υψίστης σημασίας για τη διακυβέρνησή μας

Χριστοδουλίδης: Ο τομέας της ασφάλειας είναι υψίστης σημασίας για τη διακυβέρνησή μας

Ο τομέας της ασφάλειας είναι υψίστης σημασίας για τη διακυβέρνηση μας, είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

