Στέφανος Σκορδή: Αυτός είναι ο Πρόεδρος Επιτροπής Δεοντολογίας και Προστασίας Αθλητισμού

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Προεδρίας της Δημοκρατίας ο δικηγόρος Στέφανος Σκορδής ήδη μέλος της εν λόγω Επιτροπής, διορίστηκε στη θέση του Προέδρου της, μετά την παραίτηση του Άντρου Καπαρδή, για το υπόλοιπο της θητείας του, δηλαδή μέχρι τις 16.01.2029. Στη θέση του κ. Σκορδή, ως μέλους, το Υπουργικό Συμβούλιο διόρισε τον δικηγόρο Νικόλα Κωνσταντίνου επίσης για θητεία μέχρι 16.01.2029, αναφέρεται.

Στην ανακοίνωση της Προεδρίας αναφέρονται επίσης οι διορισμοί της Έλενας Περικλέους στη θέση της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, για θητεία 6 ετών, με έναρξη από 15.10.2025, του Μάριου Χαραλαμπίδη, στη θέση του Συνηγόρου του Ασθενούς και της Ανδρούλλας Ελευθερίου, ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ), σε αντικατάσταση του Ανδρέα Τρόκκου, ο οποίος παραιτήθηκε από την εν λόγω θέση, για θητεία μέχρι τη λήξη της θητείας του, δηλαδή μέχρι 09.05.2028.