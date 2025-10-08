Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΓεΣΥ: Πού θα απευθυνθείτε για επείγοντα περιστατικά τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες του Οκτωβρίου

 08.10.2025 - 19:47
ΓεΣΥ: Πού θα απευθυνθείτε για επείγοντα περιστατικά τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες του Οκτωβρίου

Στην ιστοσελίδα του ΓεΣΥ αναρτώνται τα στοιχεία επικοινωνίας των Υπηρεσιών Εφημερίας Προσωπικού Ιατρού, ανά επαρχία, κατά τα Σαββατοκύριακα και αργία 11-12, 18-19, 25-26, 28 Οκτωβρίου 2025.

Σε ανακοίνωση του ΟΑΥ υπενθυμίζεται ότι οι ώρες λειτουργίας των Υπηρεσιών Εφημερίας (YE) τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις Δημόσιες Αργίες είναι από τις 11.00 έως τις 17.00. Επιπρόσθετα, το τηλεφωνικό κέντρο θα ξεκινά τη λειτουργία του 30 λεπτά πριν από την έναρξη λειτουργίας των ΥΕ.

Σημειώνεται ότι, τα στοιχεία επικοινωνίας των Υπηρεσιών Εφημερίας ΠΙ, θα προσαρμόζονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα και θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΓεΣΥ www.gesy.org.cy καθώς και στους επίσημους λογαριασμούς του ΟΑΥ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Υπενθυμίζεται ότι, οι Υπηρεσίες Εφημερίας ΠΙ παρέχονται σε ενήλικες και παιδιά οι οποίοι είναι δικαιούχοι του ΓεΣΥ, κατά τα Σαββατοκύριακα και τις Δημόσιες Αργίες, και αφορούν στην παροχή φροντίδας υγείας για έκτακτα προβλήματα όπως είναι η οξεία έναρξη ανησυχητικών συμπτωμάτων, ο απότομος και έντονος πόνος, η επιδείνωση συμπτωμάτων σοβαρής χρόνιας ασθένειας, ο υψηλός πυρετός που συνοδεύεται από άλλα συμπτώματα.

Οι δικαιούχοι δεν πρέπει να απευθύνονται στις υπηρεσίες εφημερίας ΠΙ για προϋπάρχουσες ιατρικές καταστάσεις, έκδοση επαναλαμβανόμενων συνταγών, έκδοση παραπεμπτικών σε άλλες υπηρεσίες του ΓεΣΥ ή στις περιπτώσεις που δεν έχουν τον χρόνο να επισκεφθούν τον Προσωπικό Ιατρό τους.

Οι Υπηρεσίες Εφημερίας λειτουργούν κατά τα Σαββατοκύριακα και τις Δημόσιες Αργίες από τις 11.00πμ έως τις 5.00μμ.

Για την εξυπηρέτησή τους, οι δικαιούχοι επικοινωνούν τηλεφωνικώς με τις Υπηρεσίες Εφημερίας ΠΙ της επαρχίας τους κατά τις ώρες λειτουργίας των Υπηρεσιών Εφημερίας. Κατόπιν αξιολόγησης του προβλήματος υγείας, διευθετείται ραντεβού εντός της ημέρας και των ωρών λειτουργίας των υπηρεσιών εφημερίας. Τονίζεται ότι, για την εύρυθμη εξυπηρέτηση των δικαιούχων, οι υπηρεσίες λειτουργούν μόνο με προγραμματισμένα ραντεβού.

Ο τομέας της ασφάλειας είναι υψίστης σημασίας για τη διακυβέρνηση μας, είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

