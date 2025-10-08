Ξεκινούν νέες εργασίες στους αυτοκινητόδρομους – Δες πού και πότε θα έχει κλειστές λωρίδες!

Σε ανακοίνωση του Τμήματος αναφέρεται ότι από σήμερα 8 Οκτωβρίου μέχρι και τις 7 Νοεμβρίου, στον παλαιό δρόμου Λευκωσίας-Λεμεσού, μεταξύ των κοινοτήτων Καλαβασού και Μαρί, θα εκτελούνται εργασίες συντήρησης στηθαίων ασφαλείας γέφυρας.

Οι εργασίες θα εκτελούνται καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακα και αργίας, μεταξύ των ωρών 08:00- 16:00.

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, θα κλείνει εναλλάξ η μια λωρίδα κυκλοφορίας σε μήκος 20 περίπου μέτρων περίπου και η τροχαία κίνηση θα διοχετεύεται στη διπλανή λωρίδα κυκλοφορίας, με τη χρήση σήμανσης φώτων τροχαίας.

Εξάλλου, από την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου και τη Δευτέρα 13 του μήνα και από τις 20:00 το βράδυ μέχρι τις 05:30 το πρωί της επόμενης μέρας, θα εκτελούνται εργασίες περιοδικής συντήρησης του οδοστρώματος σε τμήματα του αυτοκινητόδρομου Λάρνακας-Λευκωσίας με κατεύθυνση προς Λευκωσία, από τον κυκλικό κόμβο της Ριζοελιάς μέχρι και την έξοδο προς Αθηένου-Κόσιη.

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών στο συγκεκριμένο τμήμα, «θα κλείσουν τμηματικά και οι δύο λωρίδες κυκλοφορίας στην κατεύθυνση του αυτοκινητοδρόμου Λευκωσίας-Λάρνακας για απόσταση 3 περίπου χιλιομέτρων και η τροχαία κίνηση θα διοχετεύεται καθ’ όλη τη διάρκεια στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, το οποίο θα λειτουργεί με αμφίδρομη κίνηση με τη χρήση κατάλληλης σήμανσης».

Επίσης «από τη Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου μέχρι και την Πέμπτη, 30 του μήνα, καθημερινά εκτός αργίας, μεταξύ των ωρών 08:30-16:00, θα εκτελούνται στον αυτοκινητόδρομο αεροδρομίου Λάρνακας – Παραλιμνίου, εργασίες ποτίσματος στην κεντρική νησίδα από το Τμήμα Δασών».

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, «στον αυτοκινητόδρομο από τον κυκλικό κόμβο Ριζοελιάς μέχρι την έξοδο προς Ξυλοτύμπου, θα κλείνει τμηματικά η εφαπτόμενη λωρίδα κυκλοφορίας της κεντρικής νησίδας με κατεύθυνση προς Αγία Νάπα, για μήκος 1,5χλμ. κάθε φορά και η τροχαία κίνηση θα διοχετεύεται στη διπλανή λωρίδα».

Παράλληλα, την Πέμπτη, 9/10/2025, από τις 21:00 το βράδυ μέχρι τις 05:30 το πρωί,στην έξοδο από τον αυτοκινητόδρομο (Α9) με κατεύθυνση τον ανισόπεδο κόμβο Αρχαγγέλου, θα εκτελούνται εργασίες τοποθέτησης ηχοπετασμάτων κατά μήκος του αυτοκινητόδρομου Ανθούπολης-Λευκωσίας.

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, η έξοδος από τον ανισόπεδο κόμβο Αρχαγγέλου με κατεύθυνση προς Μακεδονίτισσα, Λεωφόρο Μόρφου, θα παραμείνει κλειστή για την κυκλοφορία.

Οι οδηγοί που θα κατευθύνονται προς Μακεδονίτισσα παρακαλούνται να χρησιμοποιούν την προηγούμενη έξοδο, προς Αλέξανδρου Παναγούλη, και στη συνέχεια μέσω της οδού Σταδίου να εισέρχονται στη Λεωφόρο Μόρφου.

Επίσης, την Παρασκευή, 10/10/2025, μεταξύ των ωρών 08:30-11:30, στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Λεμεσού (Α1), πάρα την έξοδο προς Λατσία, θα εκτελούνται εργασίες τραβήγματος καλωδίων σε φρεάτια της CYTA.

Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, το έρεισμα του αυτοκινητοδρόμου με κατεύθυνση τη Λεμεσό, θα είναι κλειστό για μήκος 120μ. περίπου.

Παράλληλα, η ταχεία λωρίδα κυκλοφορίας, μεταξύ των ωρών 10:00-11:00, θα είναι κλειστή για μήκος 50μ. περίπου και η διακίνηση της κυκλοφορίας θα διεξάγεται διαμέσου της μεσαίας και αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας.

Εξάλλου, από τη Δευτέρα, 13/10/2025, η ώρα 07:00 το πρωί και για περίοδο 6 μηνών περίπου, στα πλαίσια της κατασκευής του Περιμετρικού Αυτοκινητοδρόμου, Λευκωσίας Φάση Β3, οι δύο βόρειες λωρίδες κυκλοφορίας του δρόμου προς τους κυβερνητικούς οικισμούς Ανθούπολης, από τη συμβολή με το δρόμο Λευκωσίας-Παλαιχωρίου, σε μήκος 350μ. θα είναι κλειστές για την τροχαία κίνηση.

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών η τροχαία κίνηση προς τους κυβερνητικούς οικισμούς Ανθούπολης και αντίστροφα θα διεξάγεται διαμέσου της Λεωφόρου Αγίου Γεωργίου και οδού Ορθοδοξίας.

Η κυκλοφορία προς την οδό Ανδρομέδας και αντίστροφα θα διεξάγεται στις δύο νότιες λωρίδες κυκλοφορίας με αμφίδρομη κατεύθυνση.

Το Τμήμα Δημοσίων Έργων «απολογείται για την αναπόφευκτη ταλαιπωρία που θα προκληθεί και καλεί το κοινό όπως επιδείξει την απαραίτητη κατανόηση και συμμόρφωση με την προσωρινή οδική σήμανση και τις υποδείξεις της Αστυνομίας».