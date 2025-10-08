Ecommbx
LIKE ONLINE

Μπαίνει γερά το Netflix και διεκδικεί αγώνες του Champions League

 08.10.2025 - 23:46
Έτοιμο να κάνει το μεγάλο «μπαμ», διεκδικώντας αγώνες του Champions League, είναι το Netflix, κάτι που εάν τελικά συμβεί θα συνιστά μία πραγματική ανατροπή των τηλεοπτικών δικαιωμάτων.

Η νέα μέθοδος της UEFA για την πώληση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων αναμένεται να φέρει αγώνα δρόμου ανάμεσα σε παγκόσμιες πλατφόρμες streaming. Μία από αυτές, το Netflix, φέρεται να ετοιμάζει το πρώτο του πάτημα στον χώρο του ποδοσφαίρου.

Η πλατφόρμα, σύμφωνα με τους Times του Λονδίνου, αναμένεται να υποβάλει προσφορά για τα παγκόσμια δικαιώματα μετάδοσης ενός αγώνα του Champions League ανά αγωνιστική, στο πλαίσιο μιας αναδιάρθρωσης των συμφωνιών μετάδοσης της UEFA, από την οποία η ευρωπαϊκή ομοσπονδία εκτιμά ότι θα αποκομίζει τουλάχιστον 5 δισ. ευρώ ετησίως, από τη σεζόν 2027/2028!

Η μεγαλύτερη αλλαγή στοχεύει να προσελκύσει τις παγκόσμιες πλατφόρμες streaming, και πληροφορίες αναφέρουν ότι το Netflix έχει ήδη δεχθεί ανεπίσημες προσεγγίσεις για να εκδηλώσει το ενδιαφέρον του. Η Amazon ήδη μεταδίδει έναν αγώνα του Champions League ανά αγωνιστική στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία και την Ιταλία, ενώ η Apple έχει τα παγκόσμια δικαιώματα του MLS και η Disney εξετάζει επίσης το ενδεχόμενο εισόδου στις ζωντανές αθλητικές μεταδόσεις.

Το Netflix μέχρι στιγμής δεν έχει εισέλθει δυναμικά στην αγορά αθλητικών δικαιωμάτων, αλλά έχει μεταδώσει έναν αγώνα NFL την περίοδο των Χριστουγέννων και τον αγώνα πυγμαχίας, ανάμεσα στον Μάικ Τάισον και στον Τζέικ Πολ, ο οποίος σημείωσε τεράστια επιτυχία με κορύφωση 65 εκατομμύρια προβολές. Επιπλέον, έχει αποκτήσει τα δικαιώματα μετάδοσης στις ΗΠΑ για το Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών της FIFA το 2027 και το 2031.

Ο Πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, δήλωσε στη Γενική Συνέλευση της EFC, στη Ρώμη, ότι το νέο φορμάτ του Champions League έχει αποδειχθεί μεγάλη επιτυχία. Είπε χρακτηριστικά πως «μαζί χτίζουμε κάτι μοναδικό, φιλοφοξώντας να προσφέρουμε το πιο συναρπαστικό ποδόσφαιρο, το πιο καινοτόμο και το πιο προσιτό, ώστε να διευρύνουμε τις βασικές μας πηγές εσόδων».

Πρόσθεσε ότι η UEFA θα ενισχύσει την επαφή με νέα κοινά, ειδικά μέσα σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο τοπίο μέσων και streaming, αξιοποιώντας στο έπακρο τις ψηφιακές πλατφόρμες για να φέρει το ποδόσφαιρο «πιο κοντά από ποτέ. Έτσι θα διατηρήσουμε το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο στην κορυφή».

Ο τομέας της ασφάλειας είναι υψίστης σημασίας για τη διακυβέρνηση μας, είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

