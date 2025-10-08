Θλίψη στο Μενεού: Δεν τα κατάφερε ο 28χρονος Ραφαήλ - Η παράκληση της οικογένειας για την κηδεία

Ο Ραφαήλ νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, μετά από βαριά εγκεφαλική αιμορραγία που υπέστη, δίνοντας μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

Φίλοι και συγγενείς του είχαν απευθύνει μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης συγκινητική έκκληση για προσευχές, ζητώντας από τον κόσμο να σταθεί στο πλευρό του με πίστη και δύναμη. Δυστυχώς, ο νεαρός δεν τα κατάφερε, σκορπίζοντας ανείπωτο πόνο σε όσους τον γνώριζαν.

Η οικογένεια του Ραφαήλ ανακοίνωσε πως η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Πέμπτη, στις 15:30, στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονα στο Μενεού.

Αντί στεφάνων, η οικογένεια παρακαλεί όπως γίνονται εισφορές για στήριξη της οικογένειας, ενώ όσοι επιθυμούν να παρευρεθούν, μπορούν να φορέσουν λευκά ρούχα ως ένδειξη αγάπης και τιμής στη μνήμη του.