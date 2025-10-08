Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΘλίψη στο Μενεού: Δεν τα κατάφερε ο 28χρονος Ραφαήλ - Η παράκληση της οικογένειας για την κηδεία
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θλίψη στο Μενεού: Δεν τα κατάφερε ο 28χρονος Ραφαήλ - Η παράκληση της οικογένειας για την κηδεία

 08.10.2025 - 22:47
Θλίψη στο Μενεού: Δεν τα κατάφερε ο 28χρονος Ραφαήλ - Η παράκληση της οικογένειας για την κηδεία

Βαθιά θλίψη σκόρπισε η είδηση του θανάτου του 28χρονου Ραφαήλ Χριστοδούλου από το Μενεού, ο οποίος «έσβησε» μετά από σοβαρή περιπέτεια της υγείας του.

Ο Ραφαήλ νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, μετά από βαριά εγκεφαλική αιμορραγία που υπέστη, δίνοντας μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

Φίλοι και συγγενείς του είχαν απευθύνει μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης συγκινητική έκκληση για προσευχές, ζητώντας από τον κόσμο να σταθεί στο πλευρό του με πίστη και δύναμη. Δυστυχώς, ο νεαρός δεν τα κατάφερε, σκορπίζοντας ανείπωτο πόνο σε όσους τον γνώριζαν.

Η οικογένεια του Ραφαήλ ανακοίνωσε πως η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Πέμπτη, στις 15:30, στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονα στο Μενεού.

Αντί στεφάνων, η οικογένεια παρακαλεί όπως γίνονται εισφορές για στήριξη της οικογένειας, ενώ όσοι επιθυμούν να παρευρεθούν, μπορούν να φορέσουν λευκά ρούχα ως ένδειξη αγάπης και τιμής στη μνήμη του.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η Κλαυδία αποκάλυψε ότι χώρισε με τον Oge: «Mια χαρά είμαστε, αγαπιόμαστε»
Σ’ αρέσουν τα ταξίδια; Πτήσεις της Ryanair σε Αθήνα και άλλους 4 προορισμούς από μόλις €14.99
Πέθανε ο Σπύρος Κύπρου (Τσαπατσούλας) - Πότε θα γίνει η κηδεία και η συγκινητική παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία
Η Κλαυδία αποκάλυψε ότι χώρισε με τον Oge: «Mια χαρά είμαστε, αγαπιόμαστε»
VIDEO: Η «BARBARA» σαρώνει το Νησι - «Άνοιξαν» οι ουρανοί σε ολόκληρη την Κύπρο
VIDEO: Κύπριος ποδοσφαιριστής και η σύζυγός του περιμένουν το πρώτο τους μωρό

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Η Αθήνα απαντά στη Ζαχάροβα: Η τουρκική κατοχή στην Κύπρο παραβιάζει κατάφωρα το Διεθνές Δίκαιο

 08.10.2025 - 22:20
Χριστοδουλίδης: Ο τομέας της ασφάλειας είναι υψίστης σημασίας για τη διακυβέρνησή μας

Χριστοδουλίδης: Ο τομέας της ασφάλειας είναι υψίστης σημασίας για τη διακυβέρνησή μας

Ο τομέας της ασφάλειας είναι υψίστης σημασίας για τη διακυβέρνηση μας, είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Χριστοδουλίδης: Ο τομέας της ασφάλειας είναι υψίστης σημασίας για τη διακυβέρνησή μας

Χριστοδουλίδης: Ο τομέας της ασφάλειας είναι υψίστης σημασίας για τη διακυβέρνησή μας

  •  08.10.2025 - 16:42
Η Αθήνα απαντά στη Ζαχάροβα: Η τουρκική κατοχή στην Κύπρο παραβιάζει κατάφωρα το Διεθνές Δίκαιο

Η Αθήνα απαντά στη Ζαχάροβα: Η τουρκική κατοχή στην Κύπρο παραβιάζει κατάφωρα το Διεθνές Δίκαιο

  •  08.10.2025 - 22:20
Ζητά διορισμό ανεξάρτητου ποινικού ανακριτή ο δικηγόρος της Άννας Αριστοτέλους

Ζητά διορισμό ανεξάρτητου ποινικού ανακριτή ο δικηγόρος της Άννας Αριστοτέλους

  •  08.10.2025 - 12:54
Αδειάζουν τον Τατάρ οι «φίλοι» του; – Ο Οργανισμός Τουρκικών Κρατών χωρίς καμία αναφορά σε δύο κράτη!

Αδειάζουν τον Τατάρ οι «φίλοι» του; – Ο Οργανισμός Τουρκικών Κρατών χωρίς καμία αναφορά σε δύο κράτη!

  •  08.10.2025 - 17:46
Υπόθεση σοκ στη Λάρνακα: 79χρονη ζούσε φυλακισμένη στο σπίτι της - Ο γιος της στο μικροσκόπιο της Αστυνομίας

Υπόθεση σοκ στη Λάρνακα: 79χρονη ζούσε φυλακισμένη στο σπίτι της - Ο γιος της στο μικροσκόπιο της Αστυνομίας

  •  08.10.2025 - 16:51
Πρόλαβες να υποβάλεις για τη φοιτητική χορηγία; Νέα προθεσμία - Μάθε λεπτομέρειες

Πρόλαβες να υποβάλεις για τη φοιτητική χορηγία; Νέα προθεσμία - Μάθε λεπτομέρειες

  •  08.10.2025 - 18:24
Η ατμόσφαιρα ηλεκτρισμένη

Η ατμόσφαιρα ηλεκτρισμένη

  •  08.10.2025 - 20:04
Βίντεο: Ο πάτερ που έκανε θραύση σε Κυπριακή εκπομπή – «Εγώ είμαι πιο όμορφος»

Βίντεο: Ο πάτερ που έκανε θραύση σε Κυπριακή εκπομπή – «Εγώ είμαι πιο όμορφος»

  •  08.10.2025 - 21:03

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα