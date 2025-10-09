Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Πέμπτη 9 Οκτωβρίου

Η «Αλήθεια» υπό τον τίτλο «Η Κομισιόν τράβηξε τ΄ αυτί στην Κυβέρνηση» αναφέρει στο κύριο θέμα της ότι η Κομισιόν θεωρεί το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης βιώσιμο και αναγκαίο και αναμένει την ταχύτερη δυνατή υλοποίησή του. Σε άλλο θέμα γράφει ότι η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας Μαρία Ζαχάροβα αναπαράγει τη σοβιετική θέση του 1974, αποσιωπώντας την τουρκική εισβολή και μεταθέτοντας την ευθύνη στην Ελλάδα. Αλλού γράφει ότι η κηδεία της Καίτης Κληρίδου ανέδειξε την καθολική αναγνώριση μιας ζωής.

«Νομικό χαστούκι σε υπόθεση σφετερισμού» τιτλοφορεί το κύριο θέμα του ο «Πολίτης» και γράφει ότι ανεπίτρεπτη και αντισυνταγματική έκρινε το Κακουργιοδικείο με χθεσινή απόφαση του την έρευνα και κατάσχεση τεκμηρίων από τη Γερμανίδα κατηγορούμενη για υπόθεση σφετερισμού ε/κ περιουσιών στα κατεχόμενα. Σε άλλο θέμα ο «Π» αναφέρεται σε νέες υποθέσεις «χρυσών» διαβατηρίων και γράφει ότι μεγάλο δικηγορικό γραφείο της Λεμεσού που διερευνάται για τέσσερις επενδυτές διέγραψε αρχεία αλλά η Αστυνομία κατάφερε να τα επαναφέρει. Αλλού γράφει ότι σοβαρή καταγγελία από τον (πρώην Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών της Ελεγκτικής Υπηρεσίας) Ανδρέα Χασαπόπουλο για διεφθαρμένους που πλαισίωναν τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη κατά την ανακοίνωση της ίδρυσης του κινήματος του.

«‘Στα μαλακά η διαφθορά στα σπορ» τιτλοφορεί το κύριο θέμα του ο «Φιλελεύθερος» και γράφει ότι η αναποτελεσματικότητα του συστήματος για διώξεις και απονομής δικαιοσύνης σε σχέση με σοβαρά ποινικά αδικήματα στον αθλητισμό αναδείχθηκε χθες στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, αναφερόμενος σε 20 έρευνες της Επιτροπής Δεοντολογίας από το 2021 και μόνο έξι καταδίκες για πλημμελήματα. Αλλού γράφει ότι ηλικιωμένη με άνοια ζούσε φυλακισμένη στο σπίτι, ενώ ο 58χρονος γιός της κατηγορείται για βία στην οικογένεια. Σε άλλο θέμα γράφει ότι προς υλοποίηση οδεύει σχολή του ΤΕΠΑΚ στη Λάρνακα μέχρι το τέλος του 2026.

Η «Χαραυγή» υπό τον τίτλο, «Διχάζει η πρόταση για την αξιολόγηση», γράφει στο κύριο θέμα της ότι η Προοδευτική Κίνηση Δασκάλων και Νηπιαγωγών απορρίπτει την τελική πρόταση του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας για την αξιολόγηση, υποστηρίζοντας ότι δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες της εκπαιδευτικής κοινότητας. Αλλού γράφει ότι σημαντική είναι η θεσμοθέτηση ρόλου για τους εκπαιδευτικούς σε παιδοογκολογικές μονάδες. Σε άλλο θέμα η «Χ» γράφει ότι ξεκινά νέος κύκλος επαφών μεταξύ Κυβέρνησης και κοινωνικών εταίρων για την ΑΤΑ.

«Η Κυβέρνηση θα εισάγει την Τεχνητή Νοημοσύνη για την υποστήριξη του δημόσιου τομέα», τιτλοφορεί το κύριο θέμα της η αγγλόγλωσση «Cyprus Mail» και δημοσιεύει τις δηλώσεις του Υφυπουργού Έρευνας και Καινοτομίας Νικόδημου Δαμιανού μετά το Υπουργικό Συμβούλιο ότι η Κυβέρνηση θα αρχίσει την εισαγωγή της Τεχνητής Νοημοσύνης στη δημόσια υπηρεσία για την υποστήριξη της εργασίας του δημόσιου τομέα. Αλλού γράφει ότι η Κύπρος αποχαιρέτησε χθες την Καίτη Κληρίδου. Σε άλλο θέμα γράφει ότι διορίστηκε χθες από το Υπουργικό Συμβούλιο ο πρώτος Συνήγορος Υγείας για την προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών Μάριος Χαραλαμπίδης.