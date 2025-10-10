Ecommbx
Video που «ραγίζει» καρδιές: Η αντίδραση σκύλου που μόλις τον εγκατέλειψε ο ιδιοκτήτης του σε καταφύγιο στην Κύπρο - Έκκληση

 10.10.2025 - 08:16
Ένα βίντεο που ραγίζει καρδιές κάνει τον γύρο του διαδικτύου και αφορά την αντίδραση σκύλου που τον εγκατέλειψε ο ιδιοκτήτης του σε καταφύγιο στην Κύπρο.

Σύμφωνα με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ένας αρσενικός σκύλος, μόλις δύο ετών, παραδόθηκε στο καταφύγιο από τον ιδιοκτήτη του «γιατί δεν τον ήθελε πια» και η αντίδραση του συγκίνησε όλους μας.

Αυτούσια η ανάρτηση:

Σήμερα στο καταφύγιό μας στη Λευκωσία ζήσαμε κάτι που ραγίζει την καρδιά.

Ένας αρσενικός σκύλος, μόλις δύο ετών, παραδόθηκε από τον ιδιοκτήτη του — «γιατί δεν τον ήθελε πια».
Η στιγμή ήταν συγκλονιστική. Ο τρόμος και η απορία στα μάτια του σκύλου ήταν αβάσταχτα· δεν καταλάβαινε γιατί ξαφνικά βρέθηκε σε ένα άγνωστο μέρος, μακριά από το σπίτι που πίστευε ότι ήταν η οικογένειά του.

Είναι ένας πανέμορφος, γλυκός και εξαιρετικά καλός χαρακτήρας, αλλά τώρα είναι βαθιά αναστατωμένος και χαμένος.

Κάνουμε έκκληση: αν κάποιος μπορεί να του δώσει μια ευκαιρία, ένα σπίτι, λίγη αγάπη, θα του αλλάξει τη ζωή.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 99 657 631 ή στο [email protected].

 

