Video που «ραγίζει» καρδιές: Η αντίδραση σκύλου που μόλις τον εγκατέλειψε ο ιδιοκτήτης του σε καταφύγιο στην Κύπρο - Έκκληση

Σύμφωνα με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ένας αρσενικός σκύλος, μόλις δύο ετών, παραδόθηκε στο καταφύγιο από τον ιδιοκτήτη του «γιατί δεν τον ήθελε πια» και η αντίδραση του συγκίνησε όλους μας.

Αυτούσια η ανάρτηση:

Σήμερα στο καταφύγιό μας στη Λευκωσία ζήσαμε κάτι που ραγίζει την καρδιά.

Ένας αρσενικός σκύλος, μόλις δύο ετών, παραδόθηκε από τον ιδιοκτήτη του — «γιατί δεν τον ήθελε πια».

Η στιγμή ήταν συγκλονιστική. Ο τρόμος και η απορία στα μάτια του σκύλου ήταν αβάσταχτα· δεν καταλάβαινε γιατί ξαφνικά βρέθηκε σε ένα άγνωστο μέρος, μακριά από το σπίτι που πίστευε ότι ήταν η οικογένειά του.

Είναι ένας πανέμορφος, γλυκός και εξαιρετικά καλός χαρακτήρας, αλλά τώρα είναι βαθιά αναστατωμένος και χαμένος.

Κάνουμε έκκληση: αν κάποιος μπορεί να του δώσει μια ευκαιρία, ένα σπίτι, λίγη αγάπη, θα του αλλάξει τη ζωή.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 99 657 631 ή στο [email protected].